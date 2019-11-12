Эпоха инстаграма: как он поменял моду и всё в ней

Весьма символично, что Инстаграм запустился именно осенью 2010 года - в следующем году ему исполнится 10 лет. Но уже стало понятно, что за этот короткий отрезок времени он полностью трансформировал наше восприятие реальности. Больше всего его влиянию подверглась сфера моды. Рассказываем, что случилось за эти 9 лет и как много времени пройдет до тех пор, пока мы будем тратить реальные деньги на виртуальную одежду.

Показы ради лайков

Когда-то модные показы делались для прессы и для байеров, и сами дефиле проходили в очень сдержанной атмосфере. Подиум, гости, каждая модель с номерком и диктор, описывающий каждый наряд. Пышные и впечатляющие шоу, конечно, появились уже в 80-х и 90-х годах (тут стоит вспомнить показы Джона Гальяно для Dior и Александра Маккуина), но тогда доступ к ним имело ограниченное число избранных. Сегодня же все силы декораторов, оформителей, пиарщиков и составителей списков гостей бросаются на то, чтобы каждый показ был увиден как можно большим числом людей. Для этого первые ряды заполняются уже не главредами и главными байерами, а инстаграм-селебрити. Так мы видим Анну Винтур рядом с Карди Би и Ники Минаж, и совсем не удивляемся этому как минимум необычному соседству. И чем более зрелищным будет показ, тем более успешным будет считаться проект. Собственно, на это не стоит жаловаться - это лишь требования технологичного времени, проблема в том, что зачастую на постановку шоу кладется больше сил чем на непосредственно одежду.

Инстаграм - как новое медиа, которому не нужны журналы

Это мы обсуждали еще в интервью с Катей Федоровой - раньше для молодого дизайнера пределом мечтаний было попасть в журнал Vogue, и путь к нему был не самым легким. На покорение сердца редактора уходили многие месяцы. Сегодня, признаемся честно, дизайнеру не нужны СМИ, чтобы стать популярным. За эти годы именно инстаграм стал ключевым медиа, и чтобы прославиться в нем скорее нужна креативная команда и необычный подход. Виральный ролик, смелые кадры - и аудитория ваша. Пожалуй, именно распространенность "инсты" сформировала новый сегмент ритейла - инстаграм-магазины, которые производят торговлю исключительно через социальные сети. Им не нужно физическое пространство и другие методы продвижения - реклама делает все за них.

Инфлюенсеры - новые двигатели продаж

Так, в 2018 году соцсетью пользовались 1.1 миллиард человек. Понятно, что в таком океане людей должны быть свои маяки, которые задают тренды и позволяют остальным пользователям ориентироваться на них. Сегодня такими ориентирами являются блогеры. И их не зря прозвали инфлюенсерами - такие люди действительно имеют влияние на поведение людей и к их рекомендациям прислушиваются чаще, чем к большим брендам. Все просто - люди верят людям, и таким образом личные медиа влегкую уделывают большие бренды. Сегодня самым крупными инфлюенсерами считаются семья Кардашьян, которые в целом основали империю социальных медиа и весьма успешно на ней зарабатывают. Сегодня пробиться на таком рынке становится все тяжелее, и ваш контент должен быть действительно впечатляющим.

Инстаграм - магазин

Совсем недавно Марк Цукерберг (Facebook выкупил соцсеть в 2012 году) понял, что Инстаграм активно стимулирует новые бизнес каналы - как те, о которых мы говорили чуть выше. Понятное дело, что принимать заказы через директ удобно только в том случае, если бизнес не превышает определенных объемов. Но когда предприятие расширяется, требуются новые ресурсы. Так, чтобы пользователи не уходили на сторонние ресурсы, команда ввела одно из самых интересных обновлений - шоппинг-таги. Теперь цену и всю сопутствующую информацию о продукте можно посмотреть в самой социально сети, а также сделать покупку. Хотя обновлению меньше года, его уже активно эксплуатируют большие и маленькие бренды. Если так дело пойдет и дальше, можно предсказать частичное исчезновение онлайн-магазинов.

Инстаграм - как место для продвижения виртуальной одежды

Социальная сеть - это все про тщеславие. Не зря именно Инстаграм стимулировал расцвет модных блогов. Людям всегда интересно смотреть на других людей, и это открывает для рынка одежды огромные перспективы. Так, многие образы покупаются исключительно для того, чтобы запечатлеть их в Инстаграме, имеет ли смысл тратиться на реальную одежду? В виду взлета экологической активности покупка новых вещей на один раз кажется не этичным решением. С появлением виртуальных инфлюенсеров, постепенно становится популярна и виртуальная одежда - та, которую вы покупаете за реальные деньги. Пока что эта технология не так развита, но в течение пары лет можно смело предсказывать увеличение количества виртуальных вещей, которые вы просто сможете накладывать на свои реальные фотографии.