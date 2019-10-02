Панамы, плетение и летние ботинки: самые интересные аксессуары недель моды

Вчера закончился очередной месяц модных недель, а значит, пришло самое время подвести итоги. И хотя события вроде триумфального возвращения Дженнифер Лопес в том же самом платье Versace на подиум и появление пранкерши на показе Chanel, отвлекли внимание модной общественности от самих образов, именно вещи остаются в эпицентре внимания. В качестве резюме мы собрали самые яркие и интересные аксессуары прошедших недель и узнали, с чем их стоит миксовать.

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26 Givenchy 02

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26 Givenchy 03

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26 Lanvin 04

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26 Prada 05

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26 Ports 1961 06

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26 Missoni 07

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26 Missoni 08

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26 Jil Sander 09

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26 Alexander McQueen 10

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26 Marni 11

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26 Maison Margiela 12

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26 Lanvin 13

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26 JW Anderson 14

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26 Jil Sander 15

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26 Jil Sander 16

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26 Givenchy 17

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26 Fendi 18

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26 Emporio Armani 19

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26 Dolce & Gabbana 20

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26 Dolce & Gabbana 21

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26 Dior 22

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26 Chloe 23

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26 Burberry 24

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26 Burberry 25

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26 Bottega Veneta 26

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26 Bottega Veneta

Сумки - миниатюрные, в форме футляров и просто гигантские

Сумка - знаковый аксессуар, на который всегда полагаются менеджеры по продажам. Известны случаи, когда одна удачная модель обеспечивала весь объем продаж за год, поэтому для дизайнерской команды важно из сезона в сезон перепродумывать варианты, которые могут стать культовыми. Такое, например, случилось с сумкой-"облачком" от Bottega Veneta. Эта модель стала виральной, и неожиданно запестрила во всех инстаграмах мира. В этом сезоне креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, ответственный за успех аксессуара, постарался не меньше. Объемные сумки-мешки и клатчи, сделанные при помощи знакового для марки плетения 'intrecciato', очевидно, стали гвоздем шоу. И можно не сомневаться, что следующей весной их можно будет найти у каждой второй стритстайл звезды. Другие интересные вариации, на которые точно стоит обратить внимание - миниатюрные клатчи Jil Sander, Alexander McQueen и Burberry, напоминающие футляры для очков, сумки-ведра от Prada, Missoni и JW Anderso, а также мягкие объемные сумки как у Fendi, Dior или Givenchy, которые особенно понравятся тем, кто устал от сумок, в которые ничего не помещается.

01

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37 Fendi 02

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37 Dries Van Noten 03

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37 Ports 1961 04

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37 Off-White 05

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37 N21 06

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37 MSGM 07

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37 Missoni 08

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37 Stella McCartney 09

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37 Marni 10

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37 Maison Margiela 11

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37 Loewe 12

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37 Dries van Noten 13

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37 Valentino 14

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37 Thom Browne 15

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37 Staud 16

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37 Proenza Schouler 17

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37 Saint Laurent 18

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37 Richard Quinn 19

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37 Prada 20

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37 Lanvin 21

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37 Lanvin 22

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37 Kiko Kostadinov 23

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37 JW Anderson 24

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37 Isabel Marant 25

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37 Hermes 26

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37 Gucci 27

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37 Givenchy 28

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37 Givenchy 29

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37 Gabriela Hearst 30

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37 Salvatore Ferragamo 31

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37 Dior 32

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37 Dior 33

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37 Celine 34

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37 Celine 35

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37 Burberry 36

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37 Bottega Veneta 37

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37 Bottega Veneta

Обувь - буржуазные сапоги, греческие сандалии и открытый задник

Хотя сезон подразумевает теплое время года, многие дизайнеры отказались от условного деления на сезоны и решили единодушно выбрать сапоги. Последователи Энтони Ваккарелло и Эди Слимана оценят классические прямые сапоги до колена в стиле буржуазных семидесятых. В теплое время года рекомендуется носить их с ультракоротким мини по примеру Saint Laurent, в ином случае отличным вариантом станут узкие джинсы, юбки миди и макси. Другим единогласным решением стали греческие сандалии на завязках - разные вариации можно увидеть у Valentino, Missoni, Hermes и Isabel Marant. Не собираются свои позиции сдавать мюли сабо. Примеру Prada, Lanvin, Givenchy и Dries Van Noten выбираем модели с открытым задником.

01

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14 Van Noten 02

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14 Acne 03

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14 Fendi 04

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14 Nina Ricci 05

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14 Prada 06

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14 Saint Laurent 07

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14 Burberry 08

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14 Burberry 09

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14 Céline 10

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14 Céline 11

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14 Dior 12

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14 Dior 13

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14 Erdem 14

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14 Etro

Головные уборы - панамы, широкополые шляпы и платки

Панамы остаются самыми популярными головными уборами в этом сезоне - в этом можно убедиться после показов Acne Studios, Prada, Fendi и Burberry. Правда, выбирать стоит не классические варианты с узкими полями, а более смелые и экстравагантные - например, Миучча Прада предлагает свою вариацию "шляп рыбака", сшитых из нескольких отрезов тканей. На Fendi Сильвия Вентурини соединяет панаму с кепи, а Рикардо Тиши деконструирует головной убор, выворачивая его наоборот. Другой головной убор, без которого не обойтись - платок на голову в стиле Лулу де ла Фалез. Расшитые цветастые платки с золотыми и серебряными нитями синхронно появились у Saint Laurent, Etro и Celine. Соломенные шляпы также не сдают своих позиций, правда, обратить внимание стоит на менее богемные варианты - например, на шляпы садовников как в коллекции Dior.