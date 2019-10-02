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Панамы, плетение и летние ботинки: самые интересные аксессуары недель моды

Мода | Тенденции

Панамы, плетение и летние ботинки: самые интересные аксессуары недель моды

Текст: Buro247.kz


Вчера закончился очередной месяц модных недель, а значит, пришло самое время подвести итоги. И хотя события вроде триумфального возвращения Дженнифер Лопес в том же самом платье Versace на подиум и появление пранкерши на показе Chanel, отвлекли внимание модной общественности от самих образов, именно вещи остаются в эпицентре внимания. В качестве резюме мы собрали самые яркие и интересные аксессуары прошедших недель и узнали, с чем их стоит миксовать.

Givenchy
Givenchy
Lanvin
Prada
Ports 1961
Missoni
Missoni
Jil Sander
Alexander McQueen
Marni
Maison Margiela
Lanvin
JW Anderson
Jil Sander
Jil Sander
Givenchy
Fendi
Emporio Armani
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana
Dior
Chloe
Burberry
Burberry
Bottega Veneta
Bottega Veneta
  • 01
  • /
  • 26
Givenchy
  • 02
  • /
  • 26
Givenchy
  • 03
  • /
  • 26
Lanvin
  • 04
  • /
  • 26
Prada
  • 05
  • /
  • 26
Ports 1961
  • 06
  • /
  • 26
Missoni
  • 07
  • /
  • 26
Missoni
  • 08
  • /
  • 26
Jil Sander
  • 09
  • /
  • 26
Alexander McQueen
  • 10
  • /
  • 26
Marni
  • 11
  • /
  • 26
Maison Margiela
  • 12
  • /
  • 26
Lanvin
  • 13
  • /
  • 26
JW Anderson
  • 14
  • /
  • 26
Jil Sander
  • 15
  • /
  • 26
Jil Sander
  • 16
  • /
  • 26
Givenchy
  • 17
  • /
  • 26
Fendi
  • 18
  • /
  • 26
Emporio Armani
  • 19
  • /
  • 26
Dolce & Gabbana
  • 20
  • /
  • 26
Dolce & Gabbana
  • 21
  • /
  • 26
Dior
  • 22
  • /
  • 26
Chloe
  • 23
  • /
  • 26
Burberry
  • 24
  • /
  • 26
Burberry
  • 25
  • /
  • 26
Bottega Veneta
  • 26
  • /
  • 26
Bottega Veneta

Сумки - миниатюрные, в форме футляров и просто гигантские

Сумка - знаковый аксессуар, на который всегда полагаются менеджеры по продажам. Известны случаи, когда одна удачная модель обеспечивала весь объем продаж за год, поэтому для дизайнерской команды важно из сезона в сезон перепродумывать варианты, которые могут стать культовыми. Такое, например, случилось с сумкой-"облачком" от Bottega Veneta. Эта модель стала виральной, и неожиданно запестрила во всех инстаграмах мира. В этом сезоне креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, ответственный за успех аксессуара, постарался не меньше. Объемные сумки-мешки и клатчи, сделанные при помощи знакового для марки плетения 'intrecciato', очевидно, стали гвоздем шоу. И можно не сомневаться, что следующей весной их можно будет найти у каждой второй стритстайл звезды. Другие интересные вариации, на которые точно стоит обратить внимание - миниатюрные клатчи Jil Sander, Alexander McQueen и Burberry, напоминающие футляры для очков, сумки-ведра от Prada, Missoni и JW Anderso, а также мягкие объемные сумки как у Fendi, Dior или Givenchy, которые особенно понравятся тем, кто устал от сумок, в которые ничего не помещается.

Fendi
Dries Van Noten
Ports 1961
Off-White
N21
MSGM
Missoni
Stella McCartney
Marni
Maison Margiela
Loewe
Dries van Noten
Valentino
Thom Browne
Staud
Proenza Schouler
Saint Laurent
Richard Quinn
Prada
Lanvin
Lanvin
Kiko Kostadinov
JW Anderson
Isabel Marant
Hermes
Gucci
Givenchy
Givenchy
Gabriela Hearst
Salvatore Ferragamo
Dior
Dior
Celine
Celine
Burberry
Bottega Veneta
Bottega Veneta
  • 01
  • /
  • 37
Fendi
  • 02
  • /
  • 37
Dries Van Noten
  • 03
  • /
  • 37
Ports 1961
  • 04
  • /
  • 37
Off-White
  • 05
  • /
  • 37
N21
  • 06
  • /
  • 37
MSGM
  • 07
  • /
  • 37
Missoni
  • 08
  • /
  • 37
Stella McCartney
  • 09
  • /
  • 37
Marni
  • 10
  • /
  • 37
Maison Margiela
  • 11
  • /
  • 37
Loewe
  • 12
  • /
  • 37
Dries van Noten
  • 13
  • /
  • 37
Valentino
  • 14
  • /
  • 37
Thom Browne
  • 15
  • /
  • 37
Staud
  • 16
  • /
  • 37
Proenza Schouler
  • 17
  • /
  • 37
Saint Laurent
  • 18
  • /
  • 37
Richard Quinn
  • 19
  • /
  • 37
Prada
  • 20
  • /
  • 37
Lanvin
  • 21
  • /
  • 37
Lanvin
  • 22
  • /
  • 37
Kiko Kostadinov
  • 23
  • /
  • 37
JW Anderson
  • 24
  • /
  • 37
Isabel Marant
  • 25
  • /
  • 37
Hermes
  • 26
  • /
  • 37
Gucci
  • 27
  • /
  • 37
Givenchy
  • 28
  • /
  • 37
Givenchy
  • 29
  • /
  • 37
Gabriela Hearst
  • 30
  • /
  • 37
Salvatore Ferragamo
  • 31
  • /
  • 37
Dior
  • 32
  • /
  • 37
Dior
  • 33
  • /
  • 37
Celine
  • 34
  • /
  • 37
Celine
  • 35
  • /
  • 37
Burberry
  • 36
  • /
  • 37
Bottega Veneta
  • 37
  • /
  • 37
Bottega Veneta

Обувь - буржуазные сапоги, греческие сандалии и открытый задник

Хотя сезон подразумевает теплое время года, многие дизайнеры отказались от условного деления на сезоны и решили единодушно выбрать сапоги. Последователи Энтони Ваккарелло и Эди Слимана оценят классические прямые сапоги до колена в стиле буржуазных семидесятых. В теплое время года рекомендуется носить их с ультракоротким мини по примеру Saint Laurent, в ином случае отличным вариантом станут узкие джинсы, юбки миди и макси. Другим единогласным решением стали греческие сандалии на завязках - разные вариации можно увидеть у Valentino, Missoni, Hermes и Isabel Marant. Не собираются свои позиции сдавать мюли сабо. Примеру Prada, Lanvin, Givenchy и Dries Van Noten выбираем модели с открытым задником.

Van Noten
Acne
Fendi
Nina Ricci
Prada
Saint Laurent
Burberry
Burberry
Céline
Céline
Dior
Dior
Erdem
Etro
  • 01
  • /
  • 14
Van Noten
  • 02
  • /
  • 14
Acne
  • 03
  • /
  • 14
Fendi
  • 04
  • /
  • 14
Nina Ricci
  • 05
  • /
  • 14
Prada
  • 06
  • /
  • 14
Saint Laurent
  • 07
  • /
  • 14
Burberry
  • 08
  • /
  • 14
Burberry
  • 09
  • /
  • 14
Céline
  • 10
  • /
  • 14
Céline
  • 11
  • /
  • 14
Dior
  • 12
  • /
  • 14
Dior
  • 13
  • /
  • 14
Erdem
  • 14
  • /
  • 14
Etro

Головные уборы - панамы, широкополые шляпы и платки

Панамы остаются самыми популярными головными уборами в этом сезоне - в этом можно убедиться после показов Acne Studios, Prada, Fendi и Burberry. Правда, выбирать стоит не классические варианты с узкими полями, а более смелые и экстравагантные - например, Миучча Прада предлагает свою вариацию "шляп рыбака", сшитых из нескольких отрезов тканей. На Fendi Сильвия Вентурини соединяет панаму с кепи, а Рикардо Тиши деконструирует головной убор, выворачивая его наоборот. Другой головной убор, без которого не обойтись - платок на голову в стиле Лулу де ла Фалез. Расшитые цветастые платки с золотыми и серебряными нитями синхронно появились у Saint Laurent, Etro и Celine. Соломенные шляпы также не сдают своих позиций, правда, обратить внимание стоит на менее богемные варианты - например, на шляпы садовников как в коллекции Dior.

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