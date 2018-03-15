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Мода / Тенденции

Доминатрикс, дикая кошка и богиня дискотеки: как одеваться следующей осенью

Провокация как источник вдохновения

Текст: Buro247.kz

Мы подвели итоги Недели моды и рассказали о главных событиях, произошедших в Нью-Йорке, Милане и Париже. Настало время определиться с ключевыми тенденциями и образами, о которых будут говорить все редакторы и стилисты следующей осенью. Впрочем, перевоплощаться можно уже сейчас. На выбор – несколько ролевых моделей: Тринити из "Матрицы" и доминатрикс (для вдохновения стоит пересмотреть, например, "Венеру в мехах" и "Мою госпожу" с Эммануэль Беар), и женщина-ковбой (cюда как нельзя кстати вписывается образ Шэрон Стоун из вестерна "Быстрый и мертвый).

Дизайнеры в следующем сезоне бросают вызов. Корсетами, хищными принтами, феминистскими лозунгами "C'est non non non et non!", широкими плечами, шапками-шлемами. Нам лишь остается набраться смелости носить по два пальто одновременно, чулки с леопардовым узором, балаклавы и много-много кожи.

Доминатрикс, дикая кошка и богиня дискотеки: как одеваться следующей осенью (фото 1)

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