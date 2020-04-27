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Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания

Мода | Тенденции

Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания

Текст: Buro247.kz


Пять лет назад Алессандро Микеле выпустил обновленную модель классических кожаных лоферов Gucci – без задника, с длинной меховой обивкой. Сначала над необычной обувью все посмеивались, но уже через пару месяцев в меховые "тапочки" переобулись все главные модные блогеры и селебрити. Более того, Gucci продолжили перевыпускать свой хит в каждой коллекции, и он до сих пор имеет оглушительный успех. Другие марки быстро взяли на вооружение эту идею, и уже буквально через сезон мюли без каблука, бабуши и лоферы без задника появились в каждой второй коллекции. Так концепция loungewear для выходов на улицу распространилась не только на одежду типа пижам или платьев-комбинаций, но и на обувь вроде тапочек. 

Сегодня, когда выход на улицу – это отдельная роскошь, пижамы, комбинации и тапочки возвращаются в дома. Мы уже писали об одежде для дома, а сейчас рекомендуем присмотреться и к домашней обуви – тем более что большинство таких моделей вполне может пригодиться и летом. 

В классическом понимании тапочки – это разнообразные вариации мюлей и бабушей (кожаных туфель без задника, из тисненого сафьяна, распространенных в Марокко и странах Западной Африки). Но уже сейчас в интернет-магазинах можно найти множество вариантов легкой нарядной обуви. Это могут быть нарядные модели из сатина, шелка, парчи или бархата, обильно украшенные вышивкой, а могут быть почти невесомые сетчатые туфли на кожаной подошве – такие как у The Row, например. Есть и полноценные ботинки, отороченные мехом или шерстью – такие, правда, пригодятся больше для зимних вечеров. Тем, кто часто и активно передвигается по дому, однозначно понравятся варианты чешек от Charlotte Olympia – кожаная подошва не даст поскользнуться, а сама обувь плотно облегает стопу. Если вы скучаете по отельным сьютам, воскресить приятные воспоминания помогут роскошные белые тапочки – такие специально выпустили Palm Angels. 

Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 1)
Lauren Manoogian
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 2)
Charlotte Olympia
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 3)
The Row
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 4)
Gabriela Hearst
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 5)
Sanayi 313
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 6)
Martin Margiela
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 7)
Aquazurra
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 8)
Sanayi 313
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 9)
ZYNE
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 10)
Marni
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 11)
Alice + Olivia
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 12)
The Row
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 13)
Palm Angels
Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания (фото 14)
Palm Angels

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