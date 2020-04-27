Домашняя обувь: возвращение тапочек в естественные места обитания

Пять лет назад Алессандро Микеле выпустил обновленную модель классических кожаных лоферов Gucci – без задника, с длинной меховой обивкой. Сначала над необычной обувью все посмеивались, но уже через пару месяцев в меховые "тапочки" переобулись все главные модные блогеры и селебрити. Более того, Gucci продолжили перевыпускать свой хит в каждой коллекции, и он до сих пор имеет оглушительный успех. Другие марки быстро взяли на вооружение эту идею, и уже буквально через сезон мюли без каблука, бабуши и лоферы без задника появились в каждой второй коллекции. Так концепция loungewear для выходов на улицу распространилась не только на одежду типа пижам или платьев-комбинаций, но и на обувь вроде тапочек.

Сегодня, когда выход на улицу – это отдельная роскошь, пижамы, комбинации и тапочки возвращаются в дома. Мы уже писали об одежде для дома, а сейчас рекомендуем присмотреться и к домашней обуви – тем более что большинство таких моделей вполне может пригодиться и летом.

В классическом понимании тапочки – это разнообразные вариации мюлей и бабушей (кожаных туфель без задника, из тисненого сафьяна, распространенных в Марокко и странах Западной Африки). Но уже сейчас в интернет-магазинах можно найти множество вариантов легкой нарядной обуви. Это могут быть нарядные модели из сатина, шелка, парчи или бархата, обильно украшенные вышивкой, а могут быть почти невесомые сетчатые туфли на кожаной подошве – такие как у The Row, например. Есть и полноценные ботинки, отороченные мехом или шерстью – такие, правда, пригодятся больше для зимних вечеров. Тем, кто часто и активно передвигается по дому, однозначно понравятся варианты чешек от Charlotte Olympia – кожаная подошва не даст поскользнуться, а сама обувь плотно облегает стопу. Если вы скучаете по отельным сьютам, воскресить приятные воспоминания помогут роскошные белые тапочки – такие специально выпустили Palm Angels.