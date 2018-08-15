Надо брать: сапоги-казаки

Казаки – главная обувь сезона. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть последние стрит-стайл отчеты, показы и заглянуть в раздел "обувь" любого интернет-магазина. В разделе новинок обязательно обнаружатся казаки. Высокие, почти до середины бедра, и низкие. Однотонные и с принтами (самый популярный – питон), из грубой кожи с пряжками и лакированные с заостренными каблуками. От казаков в наступающей осени никуда не деться, и это даже хорошо (есть возможность наконец-то попробовать новое) и научиться их носить.

Несмотря на то, что казаки часто относят к вполне универсальной обуви, носить их и сочетать не так уж и просто. Казаки – обувь акцентная, в отличие от тех же классических ботильонов, лодочек или мюлей. Выигрышно казаки смотрятся с легкими платьями и короткими юбками, так что покупать и носить их можно уже сейчас. При случае на платье можно накинуть объемный пиджак. Это самый простой вариант. С классическим брючным костюмом казаки смотрятся очень модно, но такой вариант предусматривает тщательный подбор брюк – лучше брать брюки прямого кроя и укороченные. Джинсов это тоже касается. Образ можно дополнить водолазкой и замшевой курткой с бахромой – в таком случае тема вестерна будет практически раскрыта. Довольно необычно, но очень стильно казаки смотрятся с шелковой ассиметричной миди-юбкой и блузой.