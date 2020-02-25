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Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане

Мода | Тенденции

Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане

Рассказываем о неделе моды в Милане

Текст: Buro247.kz


Раф Симонс присоединяется к Prada

Главными ньюсмейкерами недели моды в Милане однозначно стали Раф Симонс и Миучча Прада. 22 февраля они собрали несколько журналистов на закрытую пресс-конференцию, где объявили, что Раф Симонс присоединяется к дому Prada в качестве второго креативного директора. Вместе они будут работать не только над коллекциями, но и обликом марки. Слухи об этом начали ходить еще полгода назад, и в истории моды это будет первым полноправным сотрудничеством. А свою первую коллекцию дизайнеры покажут уже в сентябре. 

Отмененный показ Armani, проведенный в пустом зале

Другим важным инфоповодом стала эпидемия коронавируса, начавшаяся в Северной Италии. К пятнице прошлой недели там было обнаружено 219 случаев заболевания - это больше чем в любой другой европейской стране, также уже были смертельные случаи. Сейчас там закрыты школы и другие образовательные учреждения, запрещены собрания и публичные мероприятия, а карнавал в Венеции прекратили досрочно. Во многих супермаркетах и магазинах наблюдаются пустые прилавки, люди выкупают продукты, чтобы оставаться дома в связи с введенным комендантским часом в некоторых городах.

В связи с этой ситуацией Armani экстренно отменили приглашения гостей, сообщив, что показ будет проводиться в пустом зале, а прямая трансляция будет доступна на сайте и соцсетях бренда. 

Коронавирус нанес масштабный удар по индустрии моды Италии всего в течение нескольких недель. В связи с тем, что китайские туристы не могут выезжать из страны, продажи бутиков упали в несколько раз, и сейчас ситуация продолжает ухудшаться. 

Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 1)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 2)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 3)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 4)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 5)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 6)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 7)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 8)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 9)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 10)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 11)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 12)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 13)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 14)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 15)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 16)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 17)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 18)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 19)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 20)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 21)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 22)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 23)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 24)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 25)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 26)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 27)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 28)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 29)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 30)

Показ Prada

Помимо объявления о сотрудничестве с Рафом Симонсом, Миучча Прада представила одну из самых ярких коллекций сезона. Сценографию для показа снова создавал архитектор Рем Колхас, его бюро ОМА с 2008 года отвечает за сет-дизайн, а в 2018 он отстроил новый Fondazione Prada. Для шоу архитекторы разделили здание показа на две зоны, построенные по принципу арен, и установили трибуны. Модели проходили из одной арены в другую по узким коридорам, залитым красным светом. Саму коллекцию Прада озаглавила как "Сюрреалистичный гламур". В очередной раз Миучча чествовала женщину, но не классическую woman in power в строгом костюме с ярко-выраженной линией плеч, а скорее современную богиню - гибкую, атлетичную, чья одежда подстраивается под ее нужды. Это выразилось в юбках с плотной бахромой, разрезах на строгих юбках, многослойных костюмах. 

Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 31)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 32)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 33)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 34)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 35)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 36)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 37)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 38)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 39)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 40)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 41)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 42)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 43)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 44)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 45)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 46)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 47)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 48)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 49)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 50)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 51)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 52)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 53)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 54)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 55)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 56)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 57)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 58)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 59)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 60)

Плюс-сайз модели на показе Fendi

Очевидно, что с уходом Карла Лагерфельда в доме Fendi началась новая глава. Сильвия-Вентурини Фенди, раньше отвечавшая за департамент сумок и аксессуаров, в этот раз взяла дизайн коллекций одежды в свои руки. Так, кожаные изделия стали основой коллекции - например, самым эффектным выходом можно считать кожаное пальто Беллы Хадид и косуху с объемными плечами в стиле 80-х у Джиджи. Хайлайтом коллекции стал выход двух моделей, появление которых было бы невозможным в эпоху Лагерфельда - Паломы Эльсесер и Джил Кортлив, чьи размеры больше стандартных нулевых. 

Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 61)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 62)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 63)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 64)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 65)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 66)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 67)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 68)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 69)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 70)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 71)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 72)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 73)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 74)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 75)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 76)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 77)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 78)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 79)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 80)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 81)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 82)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 83)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 84)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 85)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 86)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 87)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 88)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 89)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 90)

Макияж и пэчворк на показе Marni

Последнюю коллекцию Marni критики единогласно признали одной из лучших в работе Франческо Риссо - преемника Консуэло Кастильони, основательницы бренда. Вся коллекция - дань искусству пэчворк во всех его проявлениях. Это и скрупулезная, почти точечная, работа с кожаными и вязаными изделиями, из которых Риссо создал пальто разного кроя, жакеты с объемным верхом, пиджаки, пончо и платья. По словам креативного директора, некоторые предметы одежды он "пересобирал" из других вещей. Также особого внимания заслуживает макияж, при создании которого визажисты вдохновлялись диковинными образами "Алисы в Стране Чудес". Например, визажисты предлагают красить лоб и щеки, игнорируя нижнюю часть лица - очень в духе Зазеркалья. 

Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 91)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 92)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 93)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 94)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 95)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 96)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 97)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 98)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 99)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 100)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 101)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 102)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 103)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 104)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 105)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 106)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 107)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 108)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 109)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 110)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 111)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 112)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 113)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 114)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 115)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 116)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 117)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 118)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 119)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 120)

Неон и бахрома Bottega Veneta

С приходом Дэниела Ли в итальянский дом, его рейтинги и популярность как среди фэшн-критиков, так и среди обычных покупателей, выросла в геометрической прогрессии. Именно его авторству принадлежит один из главных хитов прошлого года, который, кажется, знаком всем, кто так или иначе пользуется инстаграмом - белой сумкой-"пельменем". В этот раз, к удивлению журналистов, Ли отошел от аксессуарной линии (во всей коллекции появилось всего несколько видов сумок, из которых только одна может претендовать на звание хита - меховой клатч с  толстой бахромой), сосредоточившись непосредственно на одежде. Судя по всему, в следующем сезоне мы будем с новым рвением носить неон, но не на рейв-вечеринках, а в условиях городских реалий - со строгими пиджаками, объемными пальто и кардиганами. 

Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 121)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 122)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 123)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 124)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 125)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 126)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 127)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 128)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 129)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 130)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 131)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 132)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 133)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 134)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 135)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 136)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 137)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 138)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 139)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 140)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 141)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 142)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 143)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 144)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 145)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 146)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 147)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 148)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 149)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 150)

Новое дыхание Hugo Boss

Еще один бренд стал центром внимания на миланской неделе - Hugo Boss мелькали во всех инстаграмах инфлюенсеров и редакторов. Не в последнюю очередь из-за удачно подобранной гаммы - всевозможные оттенки сиреневого, фиолетового, темно-синего, терракотового и темно-оранжевого удачно комплементировали строгим сдержанным образам в лучших традициях портновского искусства Hugo Boss. Не удалось избежать повального увлечения бахромой - в этот раз изящные волны украшали сумки, подолы пальто и плечи платьев. 

Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 151)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 152)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 153)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 154)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 155)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 156)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 157)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 158)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 159)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 160)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 161)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 162)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 163)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 164)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 165)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 166)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 167)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 168)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 169)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 170)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 171)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 172)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 173)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 174)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 175)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 176)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 177)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 178)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 179)
Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане (фото 180)

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