Раф Симонс и Миучча Прада, коронавирус и отмененные показы: что случилось в Милане

Раф Симонс присоединяется к Prada

Главными ньюсмейкерами недели моды в Милане однозначно стали Раф Симонс и Миучча Прада. 22 февраля они собрали несколько журналистов на закрытую пресс-конференцию, где объявили, что Раф Симонс присоединяется к дому Prada в качестве второго креативного директора. Вместе они будут работать не только над коллекциями, но и обликом марки. Слухи об этом начали ходить еще полгода назад, и в истории моды это будет первым полноправным сотрудничеством. А свою первую коллекцию дизайнеры покажут уже в сентябре.

Отмененный показ Armani, проведенный в пустом зале

Другим важным инфоповодом стала эпидемия коронавируса, начавшаяся в Северной Италии. К пятнице прошлой недели там было обнаружено 219 случаев заболевания - это больше чем в любой другой европейской стране, также уже были смертельные случаи. Сейчас там закрыты школы и другие образовательные учреждения, запрещены собрания и публичные мероприятия, а карнавал в Венеции прекратили досрочно. Во многих супермаркетах и магазинах наблюдаются пустые прилавки, люди выкупают продукты, чтобы оставаться дома в связи с введенным комендантским часом в некоторых городах.

В связи с этой ситуацией Armani экстренно отменили приглашения гостей, сообщив, что показ будет проводиться в пустом зале, а прямая трансляция будет доступна на сайте и соцсетях бренда.

Коронавирус нанес масштабный удар по индустрии моды Италии всего в течение нескольких недель. В связи с тем, что китайские туристы не могут выезжать из страны, продажи бутиков упали в несколько раз, и сейчас ситуация продолжает ухудшаться.

Показ Prada

Помимо объявления о сотрудничестве с Рафом Симонсом, Миучча Прада представила одну из самых ярких коллекций сезона. Сценографию для показа снова создавал архитектор Рем Колхас, его бюро ОМА с 2008 года отвечает за сет-дизайн, а в 2018 он отстроил новый Fondazione Prada. Для шоу архитекторы разделили здание показа на две зоны, построенные по принципу арен, и установили трибуны. Модели проходили из одной арены в другую по узким коридорам, залитым красным светом. Саму коллекцию Прада озаглавила как "Сюрреалистичный гламур". В очередной раз Миучча чествовала женщину, но не классическую woman in power в строгом костюме с ярко-выраженной линией плеч, а скорее современную богиню - гибкую, атлетичную, чья одежда подстраивается под ее нужды. Это выразилось в юбках с плотной бахромой, разрезах на строгих юбках, многослойных костюмах.

Плюс-сайз модели на показе Fendi

Очевидно, что с уходом Карла Лагерфельда в доме Fendi началась новая глава. Сильвия-Вентурини Фенди, раньше отвечавшая за департамент сумок и аксессуаров, в этот раз взяла дизайн коллекций одежды в свои руки. Так, кожаные изделия стали основой коллекции - например, самым эффектным выходом можно считать кожаное пальто Беллы Хадид и косуху с объемными плечами в стиле 80-х у Джиджи. Хайлайтом коллекции стал выход двух моделей, появление которых было бы невозможным в эпоху Лагерфельда - Паломы Эльсесер и Джил Кортлив, чьи размеры больше стандартных нулевых.

Макияж и пэчворк на показе Marni

Последнюю коллекцию Marni критики единогласно признали одной из лучших в работе Франческо Риссо - преемника Консуэло Кастильони, основательницы бренда. Вся коллекция - дань искусству пэчворк во всех его проявлениях. Это и скрупулезная, почти точечная, работа с кожаными и вязаными изделиями, из которых Риссо создал пальто разного кроя, жакеты с объемным верхом, пиджаки, пончо и платья. По словам креативного директора, некоторые предметы одежды он "пересобирал" из других вещей. Также особого внимания заслуживает макияж, при создании которого визажисты вдохновлялись диковинными образами "Алисы в Стране Чудес". Например, визажисты предлагают красить лоб и щеки, игнорируя нижнюю часть лица - очень в духе Зазеркалья.

Неон и бахрома Bottega Veneta

С приходом Дэниела Ли в итальянский дом, его рейтинги и популярность как среди фэшн-критиков, так и среди обычных покупателей, выросла в геометрической прогрессии. Именно его авторству принадлежит один из главных хитов прошлого года, который, кажется, знаком всем, кто так или иначе пользуется инстаграмом - белой сумкой-"пельменем". В этот раз, к удивлению журналистов, Ли отошел от аксессуарной линии (во всей коллекции появилось всего несколько видов сумок, из которых только одна может претендовать на звание хита - меховой клатч с толстой бахромой), сосредоточившись непосредственно на одежде. Судя по всему, в следующем сезоне мы будем с новым рвением носить неон, но не на рейв-вечеринках, а в условиях городских реалий - со строгими пиджаками, объемными пальто и кардиганами.

Новое дыхание Hugo Boss

Еще один бренд стал центром внимания на миланской неделе - Hugo Boss мелькали во всех инстаграмах инфлюенсеров и редакторов. Не в последнюю очередь из-за удачно подобранной гаммы - всевозможные оттенки сиреневого, фиолетового, темно-синего, терракотового и темно-оранжевого удачно комплементировали строгим сдержанным образам в лучших традициях портновского искусства Hugo Boss. Не удалось избежать повального увлечения бахромой - в этот раз изящные волны украшали сумки, подолы пальто и плечи платьев.