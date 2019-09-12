Коллекция Серены Уильямс и Марк Джейкобс на каблуках: чем запомнилась неделя моды в Нью-Йорке

5 сентября официально стартовали показы недели мод. Хотя нью-йоркскую неделю моды и хоронят активно уже который год, крупные и важные марки продолжают участвовать в расписании. Более того, недавно Том Форд возглавил Американский совет дизайнеров, сменив на этом посту Диану фон Фюрстенберг, что вызвало определенные изменения в расписании и списке брендов. Рассказываем, что интересного случилось за прошедшую неделю.

Первый показ Rag & Bone за три года

Почти три года марка не появлялась в расписании недели, предпочитая закрытые презентации. Поэтому возвращение получилось эффектным - на подиуме стоял робот, который снимал моделей на видео. Видеоряд автоматически транслировался на большой экран в центре зала. По словам основателя марки Маркуса Уэнрайта, одежда коллекции вдохновлена стилем нью-йоркцев. Билеты на шоу можно было приобрести - один проход стоил 2000 долларов. Счастливчики могли выиграть его в инстаграме.

Презентация от Thom Browne на Пятой авеню

Вместо показа дизайнер решил устроить арт-презентацию, на которой показал лишь один образ - идеально скроенный серый костюм, который был на всех моделях. Презентация прошла совместно с универмагом Bergdorf & Goodman, где отные будет продаваться бренд. Презентация проходила прямо на Пятой авеню - модели подъезжали к ней на желтом школьном автобусе, одетые в серые костюмы-тройки с рубашками, гольas и броги. Костюм для дизайнера - ключевой предмет гардероба и настоящее искусство. Презентация была посвящена новому сервису от марки - изготовлению костюмов для женщин по индивидуальным меркам.

Буржуазная коллекция Tommy Hillfiger и сотрудничество с Зендаей

Томми Хильфигер основательно пристрастился к коллаборациям. Несколько сезонов он вплотную работал с супермоделью Джиджи Хадид, а год назад предложил сотрудничество Зендае. Вместе они устроили шоу TommyNow, которое прошло в историческом театре "Апполо". В коллекцию вошли брючные костюмы с завышенной талией, юбки, пиджаки, брюки, блузы с объемными бантами, пальто и шубы из искусственного меха.

Монохромный минимализм от The Row

После ухода Фиби Файло, сестры Олсен стали новыми иконами для всех любительниц интеллектуального минимализма. И хотя одежда марки не отличается особенным разнообразием из сезона в сезон, их шоу - одно из самых ожидаемых на нью-йоркской неделе моды. Близнецы не изменяют себе и своим вкусовым предпочтениям. Минималистичные образы черного, белого и серых цветов с редкими вкраплениями цвета - вот их регулярная программа. В этом сезоне сестры особым вниманием почтили рубашки, их в коллекции оказалось действительно много - удлиненные, с поясом, асимметричные, объемные и полупрозрачные и с карманами.

Корсеты на показе Tom Ford

Звездой недели стал сам Том Форд, ныне председатель Американского совета модных дизайнеров. Свой показ он решил провести на заброшенной станции метро Bowery Street на Манхэттене. Неожиданным стало желание дизайнера использовать подход в стиле спортшик - широкие атласные брюки легко сочетались с кепками, а роскошные пиджаки - с спортивными короткими шортами. Одной из самых примечательных деталей критики назвали бюстье, отлитые по форме груди моделей. Многие сочли это референсом в сторону корсетов Ива Сен Лорана, которые он делал по слепку груди супермодели Верушки.

Коллекция Серены Уильямс

Судя по всему, суперзвезде тенниса оказалось недостаточно коллаборации с Вирджилом Абло и Nike - напоминаем, что несколько сезонов назад дизайнер Off-White и Louis Vuitton Homme создал для теннисистки комплект одежды для корта. В этом сезоне Серена представила собственную линию одежды S by Serena Williams. В коллекцию вошли базовые предметы гардероба - от костюмов-двоек, до минималистичных платьев и спортивных комплектов. Особенный акцент спортсменка сделала на размерную линейку - на подиуме бренд представляли девушки самых разных размеров.

Цветочная феерия от Marc Jacobs

По традиции, завершал нью-йоркскую неделю моды Марк Джейкобс. Уже несколько сезонов подряд дизайнер неустанно эксплуатирует цветочную тему - не обошлось без нее и в этот раз. Цветы появились в каждом образе - на шляпах, в виде украшений, принтов, нашивок и даже основы платья. Так, например, одно платье состояло целиком из сотен маленьких искусственных цветков, а лицо модели украшали очки в форме бабочки. Запоминающимся стал и финальный выход Марка на подиум - дизайнер буквально выбежал на поклон в красных лакированных ботильонах на высоких каблуках.