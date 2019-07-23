Как одеться ранней осенью: разбираем коллекции pre-fall 2019

К концу июля в магазинах уже практически не осталось летних вещей - большей частью висят остатки распродаж, а полки потихоньку заполняются коллекциями pre-fall. Pre-fall - это так называемая межсезонная коллекция, которая однако, приносит большую часть доходов бренду вместе с курортными коллекциями Resоrt. Потому что чаще всего они имеют простой и носибельный дизайн, понятный потенциальному покупателю. Как ясно из названия, pre-fall - это коллекция, которая появляется в магазинах перед началом осени, уже в августе или даже раньше. Чаще всего, это - плащи, пальто, свитера и другие основы базового гардероба. Чтобы выбрать самое лучшее, советуем приглядываться к полкам магазинов уже сейчас. Мы собрали списох самых необходимых предметов этой осени - тренчи, пальто, длинные платья с рукавом, ботильоны и костюмы. Все их можно миксовать между собой.

Тренчи и пальто

Тренчей и легких пальто много не бывает - это аксиома. К сожалению, такой предмет одежды в год носишь примерно месяц - две недели весной и две недели осенью, в период между испепеляющей жарой и зимним холодом. В любом случае, легкие тренч или тонкое пальто - самый нарядный и элегантный вариант верхней одежды, в которой всегда удобно. Выбирайте неброские варианты теплых земельных оттенков и будьте уверены, что такая вещь прослужит еще очень много лет.

Платье с длинными рукавами

Мы уже рассказывали об идеальном сочетании "платье + пиджак", а на осень этот дуэт легко превращается в "платье + пальто". Правил как таковых нет - идеальное платье может быть любым. Но самый остромодный вариант - свободного кроя, длиной до середины икры, с мелким узором, цветочным или анималистичным. Однотонное тоже станет отличным вариантом. Хорошо будет смотреться не только с тренчем, но и со свитером, когда станет прохладнее.

Сапоги

Завершат этот набор сапоги-казаки, но можно выбрать и другие варианты. Основные рекомендации - небольшой каблук, средняя длина (высокие сапоги стоит оставить на зиму) и широкое или среднее голенище. Хорошо впишутся и обычные ботинки на шнуровке, главное - чтобы у них тоже был небольшой каблук.

Костюмы

Ну и главный предмет, без которого нельзя обойтись круглый год, это костюм. На вооружение берем традиционные "зимние" ткани - тонкую шерсть, вельвет, твид, плотный деним. Рекомендуем не брать одинаковые комплекты, а выбирать разный низ и верх - например, пиджак может из вельвета, а низ - джинсовый. Но в таком случае цветовая гамма должна совпадать.