Поиск

Kazakhstan
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными

Мода | Тенденции

Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными

Текст: Диана Рустамбекова


Мы не раз слышали о том, что мода возвращается, и наблюдали, как то, что носили наши мамы и бабушки, снова становится актуальным. Теперь, когда вернулись 2000-е, большинство ощутило цикличность на личном опыте. Бритни Спирс, костюмы Juicy Couture, чрезмерность – мы пришли к тому, к чему обещали не возвращаться. Отразилось это и на аксессуарах: мы уже давали вторую жизнь колье из бисера и ракушек, теперь настало время вспомнить о кольцах – bubble rings (пластиковые колечки), которые мы носили в детстве, становятся трендом. Кислотные цвета, абстрактные формы и максимальное количество украшений на руке – правила выбора просты.

Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 1)
@meend__
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 2)
@thesolicollective
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 3)
@thesolicollective
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 4)
@strictlybizzness.j
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 5)
@goodi3bag
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 6)
@juicychews
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 7)
@juicychews
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 8)
@goodi3bag
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 9)
@juicychews
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 10)
@thebonbonwhimsclub
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 11)
@bellahadid
Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными (фото 12)
@onkalojewellery

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Золотые времена: кто и зачем будет покупать бриллианты и золото после пандемии
Dad jeans – старый новый фасон, который подойдет всем
Как одеваться доступно и этично? Современный эко масс-маркет

Оставьте комментарий

Больше