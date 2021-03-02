Bubble rings: как пластиковые кольца из детства снова становятся актуальными

Мы не раз слышали о том, что мода возвращается, и наблюдали, как то, что носили наши мамы и бабушки, снова становится актуальным. Теперь, когда вернулись 2000-е, большинство ощутило цикличность на личном опыте. Бритни Спирс, костюмы Juicy Couture, чрезмерность – мы пришли к тому, к чему обещали не возвращаться. Отразилось это и на аксессуарах: мы уже давали вторую жизнь колье из бисера и ракушек, теперь настало время вспомнить о кольцах – bubble rings (пластиковые колечки), которые мы носили в детстве, становятся трендом. Кислотные цвета, абстрактные формы и максимальное количество украшений на руке – правила выбора просты.

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