Тренд: заправляем брюки в сапоги

Мода – не точная наука. Она, к счастью, не подчиняется строгим законам и поощряет эксперименты, которые иногда приводят к непредсказуемым результатам. В стайлинге тоже не существует истины в последней инстанции. Одежда рождается в ателье дизайнеров, попадает на подиум, а после – на улицы, где с ней и начинаются самые интересные трансформации. И наблюдать за ними порой интереснее, чем разглядывать фото с показов. Живой пример – недавно прошедшая неделя моды в Копенгагене. Точнее – street style. Датские модницы (а они одни из самых прогрессивных в мире в плане стиля) вышли на улицы в брюках, смело заправленных в сапоги. И это не скинни-джинсы или леггинсы, а широкие штаны и классические (офисные) брюки, которые традиционно носят с пиджаками на работу. Тренд был подхвачен в Нью-Йорке, и, скорее всего, в ближайший месяц мы будем наблюдать в Instagram ещё большое количество девушек, заправляющих небрежно брюки в сапоги, казаки и ботфорты.

Особых правил в стайлинге нет. Брюки могут быть кожаными как на осенне-зимнем показе Alberta Ferretti. Или карго, которые хорошо смотрятся в сочетании с сапогами с голенищем-гармошкой, а вот классические брюки, особенно светлых оттенков, отлично сочетаются с высокими сапогами со змеиным принтом.