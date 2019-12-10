Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид
Надвигается Новый год, а с ним и вечный вопрос: "что подарить". Мы решили помочь вам с выбором, и в течение месяца будем выпускать специальные подборки подарков, которые станут путеводной звездой в потоке новогодних предложений. Первые на очереди - ювелирные украшения, которые обязательно порадуют мам, подруг и любимых.
Чокер Avgvst
Украшения Avgvst создаются для девушек, которые не носят украшения. То есть, если ваша подруга предпочитает минимализм и отсутствие любого декора всему на свете, поверьте, ей понравятся эти изделия. Они по-хорошему нейтральны, оригинальны и неброски. Например, этот чокер - самая нарядная вещь из коллекции, и он составит отличную компанию лаконичному платью в черном или белом цвете.
Ожерелье Audryrose
Лучшим подарком станут украшения, которые можно носить каждый день. Например, это ожерелье хоть и выполнено из золота, за счет тонкой цепочки и мелких камней, оно может быть универсальным. А благодаря размеру станет отличным подарком даже для совсем юных любительниц украшений.
Кольцо Plume de Paon Boucheron
Павлинье перо - знаковый образ для ювелиров Boucheron, которое появляется в их коллекциях уже больше 130 лет. Тонкое и одновременно пышное, оно легко перебивает внимание на себя за счет сияния 142 бриллиантов. Такой подарок лучше преподносить перед новогодней ночью, чтобы у получательницы подарка была возможность подобрать праздничный образ.
Кольцо Perlée Couleurs Van Cleef & Arpels
Двойное кольцо - оригинальное решение для тех, кому наскучили классические украшения. Бирюза и бриллиант окружены бусинами из белого золота, которые и дали название коллекции - Perlée, что дословно переводится как "бисер".
Винтажные клипсы Nina Ricci
Винтаж - отличная возможность приобрести архивные украшения по приятной цене. Например, клипсы Nina Ricci 80-х годов - очень экологичный и эстетичный подарок, который оценит и мама, и юная любительница винтажа.
Часы Chopard Alpine Eagle
Часы нельзя назвать украшением, но это та вещь, которая уже давно выполняет не только практическую роль. Конкретно эта модель - оптимальный микс классического и современного дизайна. Их первую вариацию создали еще в 1980-м году, как посвящение лыжному спорту, этот перевыпуск также предназначен для спортивных активностей. Но по словам дизайнеров, в этот раз их вдохновляли горы, поэтому такой подарок особенно понравится любителям хайкинга.
Брошь Susan Caplan Vintage
Брошь - самое неприхотливое украшение, которое одинаково подходит и офисному костюму, и вечернему платью. Игривая брошка с собаками - лучший вариант для всех возрастов.
Подвеска Moonmagic
Лунный камень - один из самых популярных камней сегодня за счет бюджетной стоимости и эффектной переливающейся поверхности. Кольца, браслеты и подвески с ним одинаковы хороши.
Подвеска Love Tiffany & Co.
В первом фильме "Секс в большом городе" ассистентка Луис подарила Кэрри на память о себе брелок с надписью 'Love' и пожеланием найти свою. Кажется, дизайнер Палома Пикассо вдохновлялась этим эпизодом, когда готовила коллекцию. Идея этой подвески, по словам дизайнера, пришла ей, когда она рассматривала граффити Нью-Йорка, который, как известно, был самой большой любовью Кэрри.
Ожерелье Susan Caplan Vintage
Такое ожерелье оценят любительницы 70-х годов, именно тогда в моду вошли оригинальные интерпретации сторонних предметов. Например, форма этого ожерелья была вдохновлена обычным цепочным ремешком от часов.
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