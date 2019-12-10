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Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид

Мода | Тенденции

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид

Текст: Buro247.kz


Надвигается Новый год, а с ним и вечный вопрос: "что подарить". Мы решили помочь вам с выбором, и в течение месяца будем выпускать специальные подборки подарков, которые станут путеводной звездой в потоке новогодних предложений. Первые на очереди - ювелирные украшения, которые обязательно порадуют мам, подруг и любимых.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 1)

Чокер Avgvst

Украшения Avgvst создаются для девушек, которые не носят украшения. То есть, если ваша подруга предпочитает минимализм и отсутствие любого декора всему на свете, поверьте, ей понравятся эти изделия. Они по-хорошему нейтральны, оригинальны и неброски. Например, этот чокер - самая нарядная вещь из коллекции, и он составит отличную компанию лаконичному платью в черном или белом цвете.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 2)

Ожерелье Audryrose

Лучшим подарком станут украшения, которые можно носить каждый день. Например, это ожерелье хоть и выполнено из золота, за счет тонкой цепочки и мелких камней, оно может быть универсальным. А благодаря размеру станет отличным подарком даже для совсем юных любительниц украшений.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 3)

Кольцо Plume de Paon Boucheron

Павлинье перо - знаковый образ для ювелиров Boucheron, которое появляется в их коллекциях уже больше 130 лет. Тонкое и одновременно пышное, оно легко перебивает внимание на себя за счет сияния 142 бриллиантов. Такой подарок лучше преподносить перед новогодней ночью, чтобы у получательницы подарка была возможность подобрать праздничный образ.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 4)

Кольцо Perlée Couleurs Van Cleef & Arpels

Двойное кольцо - оригинальное решение для тех, кому наскучили классические украшения. Бирюза и бриллиант окружены бусинами из белого золота, которые и дали название коллекции - Perlée, что дословно переводится как "бисер".

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 5)

Винтажные клипсы Nina Ricci

Винтаж - отличная возможность приобрести архивные украшения по приятной цене. Например, клипсы Nina Ricci 80-х годов - очень экологичный и эстетичный подарок, который оценит и мама, и юная любительница винтажа.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 6)

Часы Chopard Alpine Eagle

Часы нельзя назвать украшением, но это та вещь, которая уже давно выполняет не только практическую роль. Конкретно эта модель - оптимальный микс классического и современного дизайна. Их первую вариацию создали еще в 1980-м году, как посвящение лыжному спорту, этот перевыпуск также предназначен для спортивных активностей. Но по словам дизайнеров, в этот раз их вдохновляли горы, поэтому такой подарок особенно понравится любителям хайкинга.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 7)

Брошь Susan Caplan Vintage

Брошь - самое неприхотливое украшение, которое одинаково подходит и офисному костюму, и вечернему платью. Игривая брошка с собаками - лучший вариант для всех возрастов.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 8)

Подвеска Moonmagic

Лунный камень - один из самых популярных камней сегодня за счет бюджетной стоимости и эффектной переливающейся поверхности. Кольца, браслеты и подвески с ним одинаковы хороши.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 9)

Подвеска Love Tiffany & Co.

В первом фильме "Секс в большом городе" ассистентка Луис подарила Кэрри на память о себе брелок с надписью 'Love' и пожеланием найти свою. Кажется, дизайнер Палома Пикассо вдохновлялась этим эпизодом, когда готовила коллекцию. Идея этой подвески, по словам дизайнера, пришла ей, когда она рассматривала граффити Нью-Йорка, который, как известно, был самой большой любовью Кэрри.

Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид (фото 10)

Ожерелье Susan Caplan Vintage

Такое ожерелье оценят любительницы 70-х годов, именно тогда в моду вошли оригинальные интерпретации сторонних предметов. Например, форма этого ожерелья была вдохновлена обычным цепочным ремешком от часов.

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