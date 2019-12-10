Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид

Часы нельзя назвать украшением, но это та вещь, которая уже давно выполняет не только практическую роль. Конкретно эта модель - оптимальный микс классического и современного дизайна. Их первую вариацию создали еще в 1980-м году, как посвящение лыжному спорту, этот перевыпуск также предназначен для спортивных активностей. Но по словам дизайнеров, в этот раз их вдохновляли горы, поэтому такой подарок особенно понравится любителям хайкинга.