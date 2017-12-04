Белые, блестящие, красные: Самые модные сапоги зимы

"Красивое или удобное? Мечта или реальность?" – дилемма длиною в вечность в моде и стиле, компромисс в которой не найден до сих пор. Особенно, когда дело касается выбора обуви. Пока дизайнеры на подиуме и герои стритстайла "жгут цветом", казахстанская девушка, наблюдая другую реальность, в очередной раз берет с полки черные сапоги. Здравый смысл в этом, конечно, есть, но когда для большинства зимнее время – еще те депрессия и невроз, грех себе отказывать в красоте. Поэтому к черту черные сапоги – выбираем самые эффектные и яркие.

Белый лист

В этом году нам официально разрешили то, чего многие боялись и считали показателем плохого вкуса – белые ботильоны и сапоги. Тенденция на них началась летом, когда сестры Хадид и Кендалл Дженнер даже в жаркую калифорнийскую погоду носили белые ботильоны вместо сандалий. Окончательно укрепился тренд в сентябре, во время Недели моды. Трендсеттеры, редакторы и стилисты вышли на улицы в белых сапогах, а бренды Off-White, Miu Miu, Mauson Margiela и Dolce & Gabbana поддержали их энтузиазм на подиуме.

Lady in Red

О красном, как о главном цвете сезона, мы писали тут. На обувь тенденция распространяется тоже. Если уверенности носить красный total look не хватает, берите пример с Карла Лагерфельда. На показе Fendi дизайнер почти к каждому образу добавлял эффектные красные ботфорты или сапоги. Успех у приема был оглушительный, если судить по героиням стритстайл-хроник. В крайнем случае вспомните песню Lady in Red Криса де Бурга, в которой он признавался, что никогда не забудет женщину в красном.

Вечное сияние

Блестящее платье – наверное, самый популярный наряд для новогодней вечеринки. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют сиять не только одну ночь, а все три месяца зимы. Сами подумайте, солнце садится в 16.00–17.00, и город погружается во тьму. Спасут в этом случае от хандры только большие дозы витамина D и блестящая обувь. Вечерами, в свете фонарей и на фоне белоснежного снега, такие сапоги сияют грандиозно.