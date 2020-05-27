В 2001 году миллиардер Леонард Лаудер вывел теорию, которую назвал "индекс губной помады". Его идея заключалась в том, что даже в периоды крупных экономических потрясений покупательская способность людей росла. Правда, росла она в одном определенном сегменте – недорогих небольших вещей. Оптимальным примером такой вещи была именно помада – недорогой и доступный способ поднять себе настроение. Эту теорию Леонард вывел после событий 11 сентября, когда продажи Estée Lauder Companies выросли в несколько раз.

Теория очень логична. В тот момент, когда весь наш привычный уклад меняется, нам хочется хотя бы создать иллюзию прежнего образа жизни, и небольшие импульсивные покупки нам в этом помогают. Они не бьют по бюджету, но помогают сохранить расположение духа в трудные периоды. Многие компании и бренды отмечают, что у них действительно вырастают продажи в таких категориях товаров, как кошельки, визитницы, бижутерия, оптика и головные уборы. Те, кто раньше скупал сумки и туфли, теперь охотно потратятся на новые очки или кошелек – это дешевле, но так же приятно.

Эта теория в очередной раз подтвердилась и в карантинный период. Например, российское представительство интернет-магазина Lamoda сообщило, что в мае продажи губной помады в Москве выросли на 31% – это с учетом того, что именно в мае власти ввели обязательный масочный режим.

В Алматы карантин уже начинают ослаблять, и даже если планы на лето полностью изменились, провести время с толком можно и в городе. Главное, подобрать этому правильное оформление – пусть это будут легкие шляпы или сумки из рафии, визоры, панамы (с широкими полями и более классические, с короткими), простые клатчи, легкие шарфы, которые можно носить как ободок, крупные серьги и невесомые браслеты, например анклеты. Такие покупки не сильно ударят по бюджету, но однозначно смогут поднять настроение.