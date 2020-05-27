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Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение

Текст: Buro247.kz


В 2001 году миллиардер Леонард Лаудер вывел теорию, которую назвал "индекс губной помады". Его идея заключалась в том, что даже в периоды крупных экономических потрясений покупательская способность людей росла. Правда, росла она в одном определенном сегменте – недорогих небольших вещей. Оптимальным примером такой вещи была именно помада – недорогой и доступный способ поднять себе настроение. Эту теорию Леонард вывел после событий 11 сентября, когда продажи Estée Lauder Companies выросли в несколько раз. 

Теория очень логична. В тот момент, когда весь наш привычный уклад меняется, нам хочется хотя бы создать иллюзию прежнего образа жизни, и небольшие импульсивные покупки нам в этом помогают. Они не бьют по бюджету, но помогают сохранить расположение духа в трудные периоды. Многие компании и бренды отмечают, что у них действительно вырастают продажи в таких категориях товаров, как кошельки, визитницы, бижутерия, оптика и головные уборы. Те, кто раньше скупал сумки и туфли, теперь охотно потратятся на новые очки или кошелек – это дешевле, но так же приятно. 

Эта теория в очередной раз подтвердилась и в карантинный период. Например, российское представительство интернет-магазина Lamoda сообщило, что в мае продажи губной помады в Москве выросли на 31% – это с учетом того, что именно в мае власти ввели обязательный масочный режим. 

В Алматы карантин уже начинают ослаблять, и даже если планы на лето полностью изменились, провести время с толком можно и в городе. Главное, подобрать этому правильное оформление – пусть это будут легкие шляпы или сумки из рафии, визоры, панамы (с широкими полями и более классические, с короткими), простые клатчи, легкие шарфы, которые можно носить как ободок, крупные серьги и невесомые браслеты, например анклеты. Такие покупки не сильно ударят по бюджету, но однозначно смогут поднять настроение. 

Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 1)
Бумажник MÉTIER
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 2)
Бумажник 8 BY YOOX
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 3)
Бумажник Bally
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 4)
Клатч NO KA' OI
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 5)
Клатч Comme Des Garçons
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 6)
Клатч La Doublej
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 7)
Очки HERON PRESTON x NIKE
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 8)
Очки Gosha Rubchinskiy x SUPER
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 9)
Серьги Ellery
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 10)
Панама OFF-WHITE х KM2
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 11)
Панама 1017 ALYX 9SM
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 12)
Панама Marc Jacobs
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 13)
Бутылка Loewe X Paula's Ibiza
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 14)
Шарф Missoni
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 15)
Платок Acne Studios
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 16)
Браслет на ногу The Attico
Мелочь, а приятно: летние аксессуары, которые поднимут настроение (фото 17)
Браслет на ногу Hermina Athens

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