20 вещей в самом модном оттенке 2018 года

Каждый год Pantone собирает команду людей с одной миссией –обозначить тенденции колористики в моде, дизайне, косметике, автомобилях и даже продуктах питания. В конце года специалисты встречаются, делятся мнениями, спорят и в конечном счете останавливаются на одном оттенке, определяющем следующий год. Так, главным оттенком 2018 года Pantone назвал ультрафиолет. Галактический, загадочный, мистический и цвет певца Принца, по мнению Pantone, олицетворяет творчество, позитив и конец неопределенности. С одиночеством, как это принято считать в отношении фиолетового цвета, оттенок никак не связан.

Еще одна отличная новость для любителей моды: в отличие от главного оттенка 2017 года, Greenery, Ultra Violet идет практически всем. Несмотря на то, что ультрафиолет Pantone обозначили самым модным только сейчас, осенью во время Недели моды он уже присутствовал в коллекциях Calvin Klein, Rochas, Valentino, Stella McCartney, Versace, Gucci и т. д. "Ultra Violet – сложный, вдохновляющий и созерцательный оттенок, это интрига и символ неизведанного, например, космоса, он – про стремление узнавать новое, открывать новые миры", – объсняют Pantone.

Начать можно с малого – купить одежду в мистическом оттенке ультрафиолет. 20 лучших примеров – в нашей подборке.