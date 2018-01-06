Уличная мода в 2018 году: 7 главных тенденций

Иконы уличной моды, так называемые "павлины", одевающиеся строго в одежду с подиумов, сегодня мало кого интересуют. Все поняли: эта красивая и модная картинка – грамотный и проплаченный брендами пиар, а значит, в нем нет уникальности. На первый план выходят те, кто не пытается быть снятым фотографами или все же пытается, но теперь это не так очевидно. Так или иначе, они – законодатели тенденций. Рассказываем о семи главных тенденциях, которые "надиктовали" звезды street style во время недель моды и о том, что из себя представляет уличная мода в 2018 году.

Водолазка

У базового предмета одежды – водолазки – новая жизнь. Она стала заменой нижней майки, боди или топа. Надевают водолазку теперь под цветастые платья, футболки, объемные рубашки, oversize свитера, платья-комбинации.

Джинсы + платье

Несколько сезонов назад все носили под платьями легинсы и брюки со штрипками. Теперь пришло время скинни-джинсов. Очень вовремя, учитывая их непопулярность последние годы. Платье, к слову, при желании можно заменить на юбку-карандаш.

Комбинезон летчиков

Илона Маска, NASA, режиссеров-фантастов можно благодарить за многое. На мечты миллионов людей о космосе мода отреагировала мгновенно появлением на подиумах и улицах металлизированных тканей, футуристичных силуэтов и удобных комбинезонов летчиков. Комбинезон прекрасен своей многофункциональностью и комфортом – надеваешь один предмет одежды, и больше ничего не нужно.

Total Denim

Стилисты-ретрограды настаивали, что в одном образе никогда не нужно смешивать два предмета одежды из денима. Этот стереотип разрушили герои street style-хроник, вспомнив о том, как одевались настоящие модники в 90-х. Вещи из денима могут сочетаться или нет по цвету и плотности. О чем не стоит забывать, так это о пропорциях. Если внешность не модельная, то лучше использовать только одну oversize-вещь на комплект.

Падающие с плеч тренчи

"Падающая с плеч одежда" – один из самых популярных стилистических приемов. "Падать" может что угодно – от жакетов до пуховиков. Твердую пятерку получают те, кто проделывает это с классическим тренчем. Все, что нужно, – оголить одно плечо и хорошенько затянуть тренч ремнем на поясе.

Все без ума от худи

Худи уже давно не про спорт. Сначала их носили с юбками и надевали на платья, сейчас толстовка стала заменой свитерам и джемперам. Лучшие и самые интересные комплекты получаются, если надевать худи под классические костюмы, шубы и пальто. Капюшон в данном случае только помощник. Если не знали, это один из самых теплых головных уборов.

Юбка-карандаш

Ничто так не подчеркивает стройный силуэт, как юбка-карандаш. Чтобы не стать в ней "серым чулком", можно выбрать юбку из виниловой кожи, с воланами, полупрозрачную или с пайетками. Самым смелым можно воспользоваться таким стилистическим приемом – надеть юбку-карандаш на платье.