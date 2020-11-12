Прошлой субботой Камала Харрис появилась на сцене в центре Чейза в Делавере уже как избранный вице-президент Соединенных Штатов. Она стала первой женщиной вице-президентом, первой цветной женщиной, первой женщиной южноазиатского происхождения, первой дочерью иммигрантов на этом посту. Она - воплощение множества надежд и мечтаний, которые пропагандирует американское общество. Ее эффектный белый костюм в сочетании с шифоновой блузой и бантом, который традиционно называют pussy bow, стал поводом еще раз поговорить о пауэр-дрессинге как феномене.

Стиль женщин-политиков - двоякая вещь. В отличие от жен политиков, их выбор гардероба всегда очень ограничен. Мы видим их в основном на официальных мероприятиях или же в кабинетах, вариантов образов немного, чаще всего это костюм темного цвета. Внешний вид публичных политиков рассматривают буквально под микроскопом, обращается внимание даже на такие детали, как форма воротника или украшений. Внимание к образу женщины во власти выросло в разы с тех пор, как политика стала центральной темой обсуждения не только общественно-политических изданий, но и всех изданий в принципе, от глянца до спорта.

Итак, что можно назвать знаковым образом для пауэр-дрессинга? Разумеется, костюм. Жакет и брюки были и остаются униформой женщин-политиков по всему миру. Особое значение в последние годы приобрел именно белый костюм. Например, в начале 2019 года представительницы конгресса США от Демократической партии все до единой пришли в белом на заседание, во время которого президент Трамп зачитал доклад "О положении дел в стране". Так женщины выразили свой протест против консервативной политики главы государства. Белый костюм - цвет движения суфражисток, которые на все собрания выбирали именно его. После них к белому цвету и белому костюму начали обращаться все женщины-политики. Так, Ширли Чисхолм, первая чернокожая женщина, избранная в конгресс США, выбрала именно его в свой первый рабочий день в конгрессе в 1969 году. Тот же цвет она предпочла и три года спустя, когда объявила о своем решении баллотироваться в президенты, таким образом, став первой американкой-кандидатом на этот пост. Так же сделала Джеральдин Ферраро, претендовавшая на пост вице-президента США в 1984 году. Этот же прием использовала Камала Харрис.

Ширли Чисхолм Камала Харрис Хилари Клинтон

Но белый костюм остается элементом парадной одежды, предназначенной для больших событий. На повседневной основе женщины-политики выбирают более темные цвета и почти единогласно голосуют за брючный костюм. Или голосовали? Сегодня, когда женщины во власти становятся объектами внимания, политическими селебрити, за которыми папарацци следят с не меньшим вниманием, чем за моделями, увидеть эволюцию их стиля становится легче.

Говоря о суперзвездах, в голову в первую очередь приходят имена Ангелы Меркель, Хилари Клинтон и Терезы Мэй. Эти женщины начинали свою карьеру еще в те времена, когда политика почти полностью была мужским полем игры. Для многих из них работа в правительстве подразумевала не только политическую борьбу, но и борьбу за право находиться там, право принимать решения и быть лидером. Так, классический костюм стал своеобразным уравнивающим символом, который позволял женщинам-политикам хотя бы визуально быть на равных с оппонентами. Женственность - совсем не то качество, которое поощрялось в политической среде.

Сегодня же, когда к власти приходят политики нового поколения, меняется и восприятие женщины-политика. Ей больше не обязательно быть мужчиной или одеваться как мужчина, чтобы продемонстрировать свою силу. Все чаще молодые политики вроде члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортез или финнского премьер-министра Санны Марин выбирают яркие вещи женственных силуэтов - с юбкой, акцентом на талии и дополнительным декором.

Александрия Окасио-Кортес Александрия Окасио-Кортес

Но если присмотреться повнимательнее, становится понятно, что на дресс-код влияет еще и география. Политика англосаксонских стран (те же Америка или Великобритания) обсуждается чаще и интенсивнее, поэтому и ее герои почти всегда становятся объектами внимания. И, если по американкам вроде Клинтон и Окасио-Кортес легко отследить эволюцию стиля - от строгих, наглухо закрытых костюмов до элегантных платьев с воланами и блуз с рюшами, то в среде европейских политиков наблюдается другая ситуация. Для многих основным оружием и фирменным почерком стал цвет. Та же Санна Марин для публичных выступлений выбирает красный, оранжевый и коралловый. К ярким оттенкам и принтам обращается Анн Идальго, мэр Парижа (нередко ее можно было видеть на шоу Chanel). А глава валютного фонда Европы Кристин Лагард очень любит фиолетовый.

Возможно, на это влияет и настроение в обществе - западно-европейским женщинам никогда и не приходилось соревноваться с мужчинами. Да, вопрос гендерного неравенства по-прежнему стоит остро, но он никогда не обсуждался столь активно, как в Америке. О влиянии географии на вкусовые предпочтения говорит пример бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер, которой пресса нередко ставила в укор излишнюю сексуальность в гардеробе.

Анн Идальго и Карл Лагерфельд на показе Chanel Кристина Киршнер и Владимир Путин

Впрочем, и в американской политике есть свои исключения. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - любимица модных критиков, дизайнеров, а с недавних пор еще и интернета (в 2019 году она стала героиней сразу нескольких виральных мемов) в повседневном гардеробе предпочитает яркие однотонные костюмы с приталенными жакетами и классические платья по фигуре. Одним из самых запоминающихся выходов Пелоси было ее появление на встрече с Дональдом Трампом в 2018 году по поводу строительства стены между США и Мексикой. Тогда Нэнси вошла в Белый дом в огненно-красном пальто из осенне-зимней коллекции Max Mara 2012 года. Через несколько часов у этого пальто даже появилось два своих аккаунта в Твиттере.

С приходом Камалы Харрис дебаты по поводу внешнего вида политиков будут только множиться. Очевидно, стоит ожидать повышенного градуса внимания ко всем женщинам, связанных с властью. Так или иначе, наблюдать за этим будет интересно - возможно, в скором времени дизайнерам будет выгоднее одевать кабинет министров, нежели инфлюенсеров в инстаграме. Ведь еще ни одно блогерское платье не получало отдельных аккаунтов в соцсетях.