За кем следить в Instagram: рекомендации от визуального мерчендайзера Kenzo

Теплая, красочная и будто игрушечная эстетика 60-х набирает популярность в соответствии с трендом на ностальгию и ретро, в самом классическом его понимании. Оттуда черпают вдохновение дизайнеры Изабель Маран и Симон Порт Жакмюс, а также режиссеры – от Уэса Андерсона до Ксавье Долана. Одной из ключевых фигур той эпохи была интерьерный дизайнер Дороти Дрейпер, фактически придумавшая эту стилистику. Мы поговорили с визуальным мерчендайзером Элеа Чипиони, которая отвечает за дизайн и выкладку бутиков Kenzo по всему миру – Элеа специализируется в сфере ретро-эстетики, для которой характерны яркие теплые цвета, обилие деталей и геометричные формы.

@viola3000

Для декора того периода характерно увлечение оформлением столов – тогда стали широко доступными всевозможные предметы посуды и декора, которые могло себе позволить большинство. Сейчас я с большим удовольствием присматриваюсь к аккаунтам, которые исследуют ретро и поп-эстетику. Мне нравится аккаунт этого дизайнера – она отлично работает с цветом и столовым декором.

@cocktail_brut

С 60-х годов и до нашего времени дошло много вещей, видом которых можно вдохновляться. Раньше для этого существовали блошиные рынки, сейчас – аккаунты винтажных бутиков. Мне пришлись по душе именно эти два, потому что основатели находят действительно редкие вещи того периода.

@iregular_09

В этом аккаунте собраны в основном предметы. Да, визуально они представлены не всегда удачно, но сами предметы стоят внимания.

@tomorrowthelabel

Мой любимый аккаунт – по цветовой гамме и наполнению. Часто использую вижуалы отсюда, когда собираю мудборды для презентаций. Конечно, здесь не только ретро-эстетика, но и много заимствований из других эпох, которые тоже достойны внимания.

@thesocialfood

Как я уже говорила, еда и её изображения были важны для того периода времени, а потому часто в мудбордах можно заметить фотографии блюд. Этот аккаунт в визуальном плане – мой любимый.

Бонусные рекомендации: если хочется погрузиться в эстетику того периода, одними инстаграм-аккаунтами не обойтись. Обязательно нужно смотреть кино – классику французской "новой волны". Это не только Годар и Трюффо, но и основные картины в творчестве Эрика Ромера, Алена Рене и Жака Деми. И, если есть возможность пересмотреть фотоальбомы с работами фотографа Ги Бурдена, это было бы идеально – его стилистика универсальна и актуальна до сих пор. Также я почти всегда могу пересматривать работы Андре Куррежа – он прославился как модный дизайнер, но повлиял на все искусство того времени – от архитектуры, до промышленного дизайна. Любые фотографии его творчества будут актуальными.