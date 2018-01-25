Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Мода / Стиль

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой?

Отобрали отличные пуховики на любой карман, которые спасут вас в эти беспощадные минус 28 градусов

Январь 2018 года запомнится алматинцам надолго – такого мороза здесь не было давно. Если астанчанам не привыкать к суровой температуре, то Южная столица к таким заморозкам, очевидно, не была готова. В такую погоду, будем честными, не до стилевых ухищрений, каждый пытается лишь поплотнее закутаться, чтобы добежать побыстрее от машины до дома. К счастью, мода милосердна. Пуховики вернулись в нее еще три года назад вместе с коллекциями Vetements и Balenciaga. И продолжают не сдавать позиций. Теплые пуховые длинные куртки регулярно появляются на подиумах из сезона в сезон в разных вариациях.

Мы отобрали самые разные варианты на любой вкус. От пуховиков и курток украинского бренда ienki-ienki, которые носят сестры Кардашьян и звезды стритстайла, до вполне демократичных Katsurina Blanket, также из Украины. Свои пуховики производят и казахстанские дизайнеры, например Aisho или Salta, поэтому приобрести их можно гораздо быстрее. Если на холод не хочется выходить в любом случае, на помощь придут сервисы доставки вроде Lamoda.kz и Farfetch. Сегодня выбор действительно не ограничен – от спортивных бомберов-пуховиков adidas до элегантных красных курток Alexandre Vauthier.

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 1)

Ienki Ienki

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 2)

Roxy

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 3)

Salta

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 4)

adidas Originals

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 5)

Alexandre Vauthier

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 6)

Katsurina

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 7)

ZHSaken

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 8)

Bacon

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 9)

Aisho

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 10)

Tom Farr

Какие пуховики носить суровой алматинской зимой? (фото 11)

Ienki Ienki

Buro247.kz

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще