Какие пуховики носить суровой алматинской зимой?

Январь 2018 года запомнится алматинцам надолго – такого мороза здесь не было давно. Если астанчанам не привыкать к суровой температуре, то Южная столица к таким заморозкам, очевидно, не была готова. В такую погоду, будем честными, не до стилевых ухищрений, каждый пытается лишь поплотнее закутаться, чтобы добежать побыстрее от машины до дома. К счастью, мода милосердна. Пуховики вернулись в нее еще три года назад вместе с коллекциями Vetements и Balenciaga. И продолжают не сдавать позиций. Теплые пуховые длинные куртки регулярно появляются на подиумах из сезона в сезон в разных вариациях.

Мы отобрали самые разные варианты на любой вкус. От пуховиков и курток украинского бренда ienki-ienki, которые носят сестры Кардашьян и звезды стритстайла, до вполне демократичных Katsurina Blanket, также из Украины. Свои пуховики производят и казахстанские дизайнеры, например Aisho или Salta, поэтому приобрести их можно гораздо быстрее. Если на холод не хочется выходить в любом случае, на помощь придут сервисы доставки вроде Lamoda.kz и Farfetch. Сегодня выбор действительно не ограничен – от спортивных бомберов-пуховиков adidas до элегантных красных курток Alexandre Vauthier.

Ienki Ienki

Roxy

Salta

adidas Originals

Alexandre Vauthier

Katsurina

ZHSaken

Bacon

Aisho

Tom Farr

Ienki Ienki