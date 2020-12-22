Лосины и леггинсы – самая удобная спортивная униформа и главное изобретение 80-х. С расцветом тренда на спортивный образ жизни эта одежда перешла в повседневный гардероб. Её носили с кроссовками и туфлями на шпильке, сандалиями и ботинками, с ней хорошо сочеталась и рокерская косуха, и пышная шуба. На какое-то время лосины вышли из моды, чтобы триумфально вернуться в нулевых – сначала их носили с юбками, а позже они пришли и в мужской гардероб. Объемные шорты-боксеры, кроссовки, полуспортивные тайтсы и объемная футболка или свитшот – такой образ был и остается одним из самых популярных.

В то же время леггинсам тяжело избавиться от своего спортивного прошлого. Образы с ними чаще подразумевались как маскулинные, их не назовешь элегантными или женственными. В этом году всё поменялось. Последняя коллекция Chanel Arts et Métiers – прямое тому доказательство. Показ открыла Виттория Черетти, облаченная в новую интерпретацию классического твидового костюма-двойки розового цвета в сочетании с лосинами. Креативный директор марки Виржини Виар представила сразу множество вариантов носки леггинсов. Она предлагает сочетать их с классической юбкой прямого кроя, пышной юбкой-пачкой, а для самых смелых – короткой юбкой с длинным шлейфом.

Еще более игривые и воздушные варианты стилизации предлагает Миучча Прада в новой коллекции Miu Miu. В привычный для марки стиль baby doll идеально вписываются лосины – они хорошо смотрятся с коротким трапециевидным платьем в стиле 60-х, короткими кружевными юбками и туфлями на низком каблуке, типа мэри-джейн, или просто балетками.

В обоих случаях оптимально – подбирать лосины в цвет юбки. Чтобы сделать образ еще более classy, можно выбрать обувь на каблуке, например туфли или короткие ботильоны, а также надеть пальто в пол. В этом случае леггинсам противопоказаны кроссовки и другие формы "грубой" обуви – лучше обойтись без ботинок с берцами на тракторной подошве. Универсальным вариантом будет обувь с длинным носом – она поможет визуально вытянуть силуэт. Чаще всего лосины визуально укорачивают ноги за счет того, что заканчиваются на уровне щиколотки, потому туфли с kitten heel и острым носом – идеальная комбинация.

Тем, кто опасается классических тайтсов, стоит присмотреться к лосинам со штрипками. Они плавно облегают стопу и не производят "режущего" эффекта. Базовые модели можно найти в коллекциях марки стилиста и директора моды австралийского Vogue Кристин Сентенеры – WARDROBE.NYC.