В пух и прах: как носить пуховый жилет

Погода частенько преподносит сюрпризы – например, как сегодня, в период межсезонья. Будьте уверены, не только вы сомневаетесь в выборе верхней одежды перед тем, как выйти из дома. И тут на помощь современному мужчине приходит весьма неоднозначный предмет гардероба – пуховик без рукавов или так называемый стеганый жилет из пуха. Стилисты настаивают, если сомневаешься в погоде – бери с собой жилет. А лучше пусть он всегда лежит в машине – точно пригодится.

Не у всех мужчин пуховый жилет вызывает доверие. Жилет часто сравнивают со спортивной экипировкой для лыжников или рабочей накидкой коренастых дровосеков из Аляски. На самом деле пуховый жилет – самостоятельная часть гардероба активного жителя мегаполиса. В моду их ввели, как обычно, итальянцы. Передвигающиеся на мопедах и мотоциклах, они не смогли отказаться от своих роскошных костюмов и решили вместо пальто и курток надевать пуховые жилеты, что оказалось очень удобным и практичным решением.

Каким должен быть жилет и как его носить?