В чем встречать Новый год: Пять доступных образов от Lamoda

Гранж-дива

Платье – первое, о чем мы думаем, когда планируем новогоднюю ночь. Пусть в этот раз оно отойдет на второй план, вместо него центром внимания станет шуба из искусственного меха. Обязательно – необычного цвета, сиреневого или розового, чтобы понизить градус серьезности. Для разнузданных танцев выбираем армейские ботинки, которые "уравновесят" вечернее платье в пол. Маленькая деталь – блестящий клатч, который будет сверкать в свете новогодних огней лучше всяких украшений.

Взять высоту

Высокие ботфорты на шпильке – вещь невероятно сексуальная. И даже в какой-то степени опасная. Невысокие дамы рискуют превратиться в главного героя сказки Шарля Перро "Кот в сапогах". Но если с ростом все в порядке, ботфорты – ваше все. В новогоднюю ночь надевайте их с кружевным закрытым платьем по колено и яркими акцентами. Лучше всего – красного цвета, но можно варьировать. Правило одно: подол платья должен закрывать верх голенища сапог.

Игра с цветом

Красный и золотой – самое популярное сочетание цветов новогодней ночи. Изменяем классике – и вместо золота миксуем красный с серебряным. Cмотрится не менее празднично, но свежо и не так пестро. В качестве основы – водолазка с короткими рукавами и тонкое платье на бретельках. Танцевать будет удобно за счет широкого разреза до бедра, поэтому к нему выбираем ботильоны на низком устойчивом каблуке. Лучше обойтись без обильных украшений – лаконичных металлических сережек будет достаточно.

Бархатный сезон

Самые смелые давно носят бархат и в пир, и в мир, но своего благородства он не потерял и по-прежнему считается самой подходящей тканью для эффектных выходов. Если ваш любимый цвет черный и вы не желаете с ним расставаться, сделайте акцент на одежде из бархата. Он не понизит торжественности, а выглядеть вы будете эффектно. Если без блесток не обойтись – на помощь придут туфли Золушки на низком каблуке и чокер.

Простая девчонка

Если классический комплект "платье + шпильки" уже наскучил, выбираем комфорт, свободную рубашку, брюки и ботильоны на устойчивом каблуке. Не бойтесь сочетать фактуры – просторная рубашка из шелка рыже-медного оттенка отлично дополнится брюками с пайетками. А к ним – золотые серьги, минимум макияжа и естественно растрепанные волосы.