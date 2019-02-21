Узнаю из тысячи: работники индустрии моды, чей образ стал знаковым

Сегодня звезды соцсетей – самые влиятельные люди в индустрии моды. От них зависят тренды, продажи крупных люксовых конгломератов и международных компаний, судьбы маркетологов в целом. Но их образ, который мы видим в соцсетях – почти всегда работа талантливого стилиста, который умеет предугадывать тенденции. Поэтому особенно приятно наблюдать за теми, чей внешний вид не меняется годами (у некоторых – и десятилетиями), и чей образ всегда можно узнать в разношерстной толпе блогеров и инфлюенсеров.

Карин Ройтфельд

Бывший главный редактор французского Vogue и нынешний главред CR Fashion Book Карин Ройтфельд не изменяет сексуальной эстетике уже много лет – найти её фото в кроссовках или спортивных штанах практически невозможно. Туфли или ботильоны на шпильке, узкая темная юбка до колен, блуза (часто полностью прозрачная), большие черные очки на пол-лица, колготки с узором – вот ключевые составляющие её луков. Добавьте к этому всегда слегка растрепанные длинные волосы и выразительный взгляд из-под густых бровей. Карин предпочитает темные цвета в образах, но любит и принты, леопард – её любимый. Роковой даме французского глянца стоит отдать должное: вышагивать по парижской брусчатке на шпильках решается далеко не каждая.

Анна Винтур

Светлое каре с ровной челкой, крупные очки Chanel на пол-лица – этот образ в индустрии моды стал ключевым, и знают его даже те, кто никак не связан с миром глянца. Анна Винтур сделала знаковую для себя стрижку ещё в 14 лет, и с тех пор ей не изменяла. В отличие от французских редакторов и стилистов, глава американского Vogue не сильно жалует черный цвет, и увидеть её полностью в черном – задача непосильная. Ещё одна грандиозная нелюбовь в её жизни – джинсы. Последняя фотография Анны Винтур в этом предмете гардероба датирована 2011 годом. Сегодня ежедневный гардероб главного редактора заключается практически в одном предмете – ярком платье миди с короткими рукавами (чтобы продемонстрировать идеальный рельеф рук – Анна профессионально играет в теннис). Платье дополняют туфли бежевого цвета на шпильке, крупное statement-колье и очки. Туфли – только Manolo Blahnik.

Каролина Эррера

Один из ключевых американских дизайнеров – Каролина Эррера – известна тем, что "переизобрела" белую рубашку. В одном из интервью дизайнер рассказывала, что в её шкафу находятся более тысячи вариаций этой вещи. Сдержанность, любовь к строгим формам, минималистичный и свежий взгляд сделали её любимым модельером Джеки Кеннеди-Онассис – Эррера одевала жену президента США в течение 12 лет. Её фирменный образ неизменен: белая строгая рубашка, расклешенная юбка-миди до колен (чаще всего именно джинсовая), туфли на шпильке и крупные серьги.

Каролин де Мэгре

Охарактеризовать род деятельности Каролин де Мэгре сложно. Писательница, журналист, фланер и настоящая француженка предпочитает расслабленный рок-н-ролльный стиль (положение обязывает: её партнер – рок-музыкант) и неброские оттенки. Свободные прямые брюки или джинсы-бойфренды, тельняшка или свободная майка, пиджак, косуха, простые кеды и ботинки на толстой подошве – Мэгре всегда ратует за удобство и не любит облегающие, нарочито сексуальные вещи. Её фирменный образ завершают рваная чёлка, отсутствие макияжа и широкая улыбка.

Кристин Сентенера

Директор моды австралийского Vogue немного выбивается из ряда коллег по цеху. В отличие от Анны Винтур и Карин Ройтфельд, Кристин Сентенера никогда не придерживается одного и того же набора вещей. Но она – настоящий трендсеттер в прямом смысле этого слова. Все самые свежие тренды, которые только через месяц появятся в образах Кендалл Дженнер и Беллы Хадид, Сентенера показывает первой. Хотя и у неё есть statement pieces – например, леггинсы на замке у лодыжки, которые визуально удлиняют ноги. Также один из любимых её приёмов – игра с объёмами. С леггинсами Кристин может надеть оверсайз-пиджак или пуховик.

Эммануэль Альт

Ещё один редактор – на этот раз, действующий главред французского Vogue – Эммануэль Альт. Она – воплощение того конвенциального, стереотипного французского стиля, о котором пишут книги и слагают легенды. Много черного, небрежность, отсутствие макияжа, любовь к пиджакам, косухам и kitten heels составляют весь образ мадам Альт. Больше всего в её образе привлекает простота – у кого из нас в гардеробе нет черных джинсов-скинни, черных лодочек, пиджака или футболки? А даже если нет, их легко можно приобрести у любого бренда, от масс-маркета до люкса.