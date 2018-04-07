С чем носить брюки карго, чтобы выглядеть, как Брунелло Кучинелли, а не слесарь и турист

Гуляя по достопримечательностям любой столицы мира, в толпе людей можно легко определить туриста. И я сейчас не про фотоаппарат на шее и дорожную карту в руках, а про свисающие штаны цвета хаки с набитыми всякой мелочью боковыми карманами. С точки зрения моды, стиля и какого-либо чувства вкуса выглядели они одинаково непрезентабельно, вне зависимости от страны пребывания.

Штаны, когда-то созданные для военных целей, давно стали частью гардероба гражданских. Но все ограничилось лишь безобидным кемпингом; офисов, ресторанов и деловой городской жизни они так и не увидели. Всеми правдами и неправдами эти "уродцы" стремились попасть в мир высокой моды. Казалось, стилисты и дизайнеры найдут им применение хотя бы на пару сезонов и они в конце концов прочно обоснуются в гардеробе современного городского жителя, но ситуация не менялась, пока за дело не взялся сам король кашемира из города Соломео. Мистер Кучинелли – мастер по превращению воды в вино, перевернул мужскую индустрию моды, объявив cargo pants флагманом своего стиля.

Оказалось, если надеть карго и кашемировый пиджак, то получится современная итальянская симфония, где встречаются небрежность и элегантность. Даже в сочетании с шерстяным галстуком и джинсовой рубашкой все смотрится на удивление гармонично. Для нынешних реалий это оказалось весьма практично. Подиумные мужчины с баулами в руках больше не актуальны, ведь все можно сложить в боковые карманы брюк. Телефон, зарядное устройство, визитница, ключи, жевательная резинка, перчатки, шапка – чем больше набиты карманы, тем лучше.