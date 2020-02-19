Пэчворк, голая грудь и меха: что предлагают носить лондонские дизайнеры

Сегодня завершилась лондонская неделя моды – пристанище всех молодых талантов, как её чаще всего называют. В отличие от более коммерческих Милана и Парижа, Лондон всегда проводит самые нонконформистские недели моды. Из крупных и наиболее известных брендов там остались только Burberry, JW Anderson и Victoria Beckham, в то время как остальные перенесли свои шоу в Париж. В Лондоне остались самые независимые, а потому очень любимые журналистами дизайнеры вроде Simone Rocha, Marques' Almeida и JW Anderson.

Искать общие тренды в коллекциях сегодня – дело, в общем-то, неблагодарное, но и среди очень разрозненных коллекций британских марок можно найти схожие мотивы. Например, у этих брендов редко можно встретить знаковые аксессуары, которыми, наоборот, изобилуют миланские и парижские подиумы (это можно считать вызовом – ведь, как известно, сегодня большинство брендов зарабатывает именно на сумках и обуви). Главной по-прежнему остается одежда, и за этим приятно наблюдать.

Пэчворк

Лоскутная техника шитья – исключительно британская особенность, которую одинаково любят дизайнеры-бунтари, неравнодушные к гранжу, и те, кто тяготеет к викторианскому стилю, а также те, кто работает в полностью авангардистской манере. Методов работы в технике пэчворк – много, и каждый дает иной результат. Например, дизайнер Роксанда Илинчич предлагает колорблок-вариации с яркими оттенками и текстурными тканями, такими как шелк и шерсть. Кристофер Кейн наоборот выбирает более лаконичный вариант, напоминающий геометричный принт, а для Burberry Рикардо Тиши предлагает совмещать два разных контрастирующих рисунка.

Меха и его производные

От настоящего меха индустрия моды понемногу отказывается, что никак не сказывается на его популярности как декоративного элемента. Некоторые заменяют его искусственной альтернативой, другие стилизуют шерстяные ткани. В этом сезоне мех выступает не в качестве ключевого материала, а, скорее, в виде отдельных вставок. Например, у Burberry волокнистой шерстью отделаны рукава и карманы пальто, у JW Anderson из трикотажных волокон сделано целое платье, Richard Quinn предлагает куртку с капюшоном-балаклавой, отделанную искусственными перьями, а Marques' Almeida возвращает в моду эффектные боа.

Новые рюши

Рюши – ещё один любимый элемент британских дизайнеров. Его трудно выделить как тренд, так как он из сезона в сезон появляется в коллекциях Simone Rocha, Erdem и Molly Goddard. Коллекции этого сезона отличает нестандартный подход к этому элементу декора – больше никаких викторианских блуз и женственных платьев в стиле современных Лолит. Джонатан Андерсон из рюш собирает практически маскулинные образы, делая из этого элемента брюки, жилеты и верхнюю одежду, напоминающую доспехи. Военная тематика также проскальзывает у дизайнерского дуэта Preen by Thornton Bregazzi – они собирают рюши из тканей с милитари принтом. Холодные рюши, напоминающие чешую – основа работ британского дизайнера Эрдема Моралиоглу.

Прозрачное

Искать объяснение этому тренду сложно, но можно лишь признать, что он есть, и к прозрачным вещам однозначно стоит присматриваться. И речь идет совсем не о верхней одежде, а именно о тех предметах, которые "ближе к телу". Оголять грудь или бедра – решать, конечно, вам, но нельзя не признать, что воздушное платье JW Anderson из переливающейся прозрачной органзы, полностью прозрачный свитер Christofer Kane, кружевное платье и комбинезон Emilia Wickstead смотрятся невероятно хорошо. Стилизовать такие вещи сложно, но риск окупается: например, полностью прозрачное платье или водолазку можно успешно сочетать с блейзером или пальто, также к месту придутся декоративные элементы типа жилетов-накидок или фартуков.