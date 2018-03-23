Девочка в платьице белом: новая готика

Бескомпромиссный черный цвет, мрачное настроение, тяжелые ботинки, подчеркнуто бледная кожа, темная помада – обывательское представление о готике. Красивые, холодные и печальные девушки-готы, одетые во все черное, в представлении большинства читают утопическую литературу, пересматривают "Дракулу", "Семейку Адамс" и "Эдварда Руки-ножницы", гуляют по средневековым кладбищам, а в путешествие отправляются по Европе, где количество готических соборов зашкаливает.

Но готика – это не только черное, фиолетовое и красное, но и белое. Белый довольно драматичный цвет, холодный, до XV–XVI веков в Европе белый цвет считался траурным. Сюда же стоит отнести и свадебные платья. В средние века белый цвет подвенечных платьев олицетворял не невинность, а драму и траур – в день свадьбы невеста "умирала" для своей семьи и "рождалась" для новой, семьи мужа.

Главный адепт готики в моде – дизайнер Гарет Пью – принялся играть с цветом года так с 2012-го. Благодаря ему Рикардо Тиши, когда тот еще возглавлял Givenchy, и креативному директору Erdem Эрдему Моралиоглу, появилась новая готика – романтическая. Вместе они доказали – чтобы одеться в духе мрачной романтики, черный цвет необязателен. Подойдут, например, белые платья в бельевом, викторианском и эдвардианском стиле. А отстраненность и готичность подчеркнут темная помада, броские украшения и прочие атрибуты суровых девушек-готов: кожаные куртки с черепами, шляпы, тяжелые ботинки и длинные пальто.

Платье + длинная блуза + шляпа + ботинки

Платье + кожаная куртка + красные ботильоны из бархата

Длинное струящееся платье + длинный плащ + мюли