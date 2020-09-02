Тренчи на осень: классика, авангард и спорт

Начало сентября - идеальное время для тренча. Пальто-плащ, предложенное миру в 1901-м году Томасом Бёрбери, уже давно эволюционировало из простого предмета гардероба в конкретную жизненную философию: одежда должна быть комфортной, оригинальной и разносторонней.

Мы уже рассказывали историю этого предмета одежды, пришедшего к нам из армейского гардероба - говорят, что в период Первой мировой войны Бёрберри создал более полумиллиона единиц для нужд британской и французской армии. Это было временем изобретения габардина - практически революционной ткани, водонепроницаемой, непродуваемой и дышащей. Ее создание и повлекло за собой рождение макинтоша, который был создан исключительно для практических нужд. За сто лет истории тренчкот или макинтош кардинально поменял свою функцию. Это по-прежнему самая удобная верхняя одежда для прохладного и дождливого времени года, но подход к ее созданию изменился. В первую очередь, ткани - теперь габардин используется только в классических моделях, а большинство дизайнеров предпочитают экспериментировать с материалами. Так, мы все чаще встречаем тренч из бархата, шифона, органзы, льна, кожи и кашемира. Также для каждого дизайнера тренч - как один из самых традиционных предметов гардероба - остается своеобразным вызовом. Создать свою вариацию классической модели пытались все великие умы индустрии - от Шанель до Маржелы и Гоши Рубчинского. Деконструированные, укороченные, без рукавов, вывернутые наизнанку и сшитые из других вещей - свой вариант тренча может найти любой желающий, от скейтера до инвест-банкира. Чтобы вы не терялись в сомнениях, мы собрали несколько самых актуальных вариантов, которые сегодня можно найти в интернет-магазинах.

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