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Мода | Стиль

Патриотично: лучшие стритстайл-образы с Tbilisi Fashion Week

Текст: Катерина Милославская

Мы уже не раз рассказывали, что Грузия – новое place to be, если вы находитесь в поисках вдохновения. Здесь не только невероятно вкусная еда, приятные люди и старинная архитектура различных стилей, но и множество молодых марок и дизайнеров, за которыми стоит следить. Исходя из этого, со вкусом у грузин – тоже всё в порядке, об этом говорят стритстайл-отчеты с Тбилисской недели моды. Что примечательно, на ее показах почти нет ультрамодных вещей, по которым сразу можно узнать марку, стоимость и сезон. Большинство гостей отдали предпочтение локальным маркам, изредка добавляя вещи молодых брендов, из других стран СНГ вроде России и Украины. Повальное увлечение спортивным street-wear, видимо, обошло стороной грузинских модников. Никаких уродливых кроссовок, спортивных штанов и безразмерных худи. И нам это нравится. 

 

Street Style
Грузия
Грузинские дизайнеры

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