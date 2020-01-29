Сумки на плечо: самый удобный аксессуар года

В прошлом году крупные дома моды начали массово реанимировать свои культовые продукты - в частности, речь идет о таких моделях как Dior Saddle Bag и Fendi Baguette. Обе сумки появились в период 90-х годов, и идеально характеризовали ту эпоху - миниатюрные (или не очень) аксессуары на коротком ремешке удобно носить на плече, а руки остаются свободными. Их одинаково любили иконы стиля вроде Каролин Бессет-Кеннеди и Кейт Мосс, а также голливудские звезды вроде Дженнифер Энистон. А культовой Fendi Baguette даже был посвящен эпизод в "Сексе в большом городе" - в нем Саманта впервые открывает для себя фейковые сумки.

В 2020 году такие сумки возвращаются на арену благодаря массовому тренду на 90-е, который и не думает уходить уже несколько сезонов. Эти сумки охотно носят звезды стритстайла вроде Беллы и Джиджи Хадид, а самый обсуждаемый бренд прошлого года Bottega Veneta сделал сразу несколько их вариаций в последней коллекции. Сегодня их можно найти почти у всех крупных марок - как люксовых, так и масс-маркет. Их не совсем удобно носить с объмной верхней одеждой, но тонкое пальто будет оптимальной комбинацией.