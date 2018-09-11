Поиск
Главные тренды сезона на героинях стритстайла в Нью-Йорке
Казаки, леопард, велосипедки, рабочие комбинезоны и вездесущие брючные костюмы
Недели моды сезона весна-лето 2019 стартовали. Традиционно первым редакторов, стилистов и блогеров встречает Нью-Йорк. Свои коллекции уже показали Tom Ford, Proenza Schouler, Rodarte и такие тяжеловесы, как Carolina Herrera и Ralph Lauren. По прошедшим шоу журналисты уже пишут аналитику, а Pantone спешат определить главные цвета будущего сезона. В качестве претендентов – синий, розовый, красный, коричневый, оранжевый, желтый, коралловый.
Такие же оттенки в одежде можно наблюдать и на улицах Нью-Йорка, на героинях стритстайла. Но любопытнее всего – это разглядывать на девушках главные тренды текущей осени. Тут и казаки, и леопард, и платья с платочным принтом, и пиджаки в клетку, и кожаные рубашки, и неоновые водолазки. Вдохновляемся модницами, запоминаем, с чем носить велосипедки, кожаные брюки, и бежим в магазины.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Прогулка по обновленным улицам Алматы c Асетом Абдировым
Главные визуальные тренды 2018 года
Слушаем первую за 5 лет песню Земфиры на стихи Бродского
Выставки казахстанских художников пройдут в Лондоне, Берлине, Джерси-сити и Сувоне
Объект желания: обновленная версия браслетов Cartier – Juste Un Clou
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий