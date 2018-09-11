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Мода / Стиль

Главные тренды сезона на героинях стритстайла в Нью-Йорке

Казаки, леопард, велосипедки, рабочие комбинезоны и вездесущие брючные костюмы

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Текст: Buro247.kz

Недели моды сезона весна-лето 2019 стартовали. Традиционно первым редакторов, стилистов и блогеров встречает Нью-Йорк. Свои коллекции уже показали Tom Ford, Proenza Schouler, Rodarte и такие тяжеловесы, как Carolina Herrera и Ralph Lauren. По прошедшим шоу журналисты уже пишут аналитику, а Pantone спешат определить главные цвета будущего сезона. В качестве претендентов – синий, розовый, красный, коричневый, оранжевый, желтый, коралловый.

Такие же оттенки в одежде можно наблюдать и на улицах Нью-Йорка, на героинях стритстайла. Но любопытнее всего – это разглядывать на девушках главные тренды текущей осени. Тут и казаки, и леопард, и платья с платочным принтом, и пиджаки в клетку, и кожаные рубашки, и неоновые водолазки. Вдохновляемся модницами, запоминаем, с чем носить велосипедки, кожаные брюки, и бежим в магазины.

 

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