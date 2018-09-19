Героини лондонского стритстайла показывают, как носить клетку, платья в цветочек и леопард

Классический пиджак – базовый инструмент для создания модного образа. С его помощью можно экспериментировать с силуэтом и играть с пропорциями. В пиджаке можно выглядеть по-разному: строго по-офисному, сочетая его с классическими брюками, соблазнительно, если носить пиджак как платье, или расслабленно, миксуя его с худи и платьем-комбинацией. Какой пиджак купить на эту осень подсказывают героини srtreetstyle-отчетов из Лондона. Самые модные – пиджаки в клетку. Но полюбившиеся всем мужские пиджаки, с выраженной линией плеча, тоже не сдают позиций – носите их, например, с джинсовыми длинными шортами или велосипедками, а также с легкими платьями.

Пёстрые платья с цветочным принтом носите в этом сезоне с казаками, кедами или классическими лодочками. Не обошли стороной Лондон и леопардовые вещи – здесь модницы выбрали велосипедки с хищным принтом, длинные пальто и узкие брюки, в которых заправляли объемные свитера.