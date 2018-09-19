Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Мода / Стиль

Героини лондонского стритстайла показывают, как носить клетку, платья в цветочек и леопард

59 модных образов для вдохновения

  • 01
  • /
  • 59
  • 02
  • /
  • 59
  • 03
  • /
  • 59
  • 04
  • /
  • 59
  • 05
  • /
  • 59
  • 06
  • /
  • 59
  • 07
  • /
  • 59
  • 08
  • /
  • 59
  • 09
  • /
  • 59
  • 10
  • /
  • 59
  • 11
  • /
  • 59
  • 12
  • /
  • 59
  • 13
  • /
  • 59
  • 14
  • /
  • 59
  • 15
  • /
  • 59
  • 16
  • /
  • 59
  • 17
  • /
  • 59
  • 18
  • /
  • 59
  • 19
  • /
  • 59
  • 20
  • /
  • 59
  • 21
  • /
  • 59
  • 22
  • /
  • 59
  • 23
  • /
  • 59
  • 24
  • /
  • 59
  • 25
  • /
  • 59
  • 26
  • /
  • 59
  • 27
  • /
  • 59
  • 28
  • /
  • 59
  • 29
  • /
  • 59
  • 30
  • /
  • 59
  • 31
  • /
  • 59
  • 32
  • /
  • 59
  • 33
  • /
  • 59
  • 34
  • /
  • 59
  • 35
  • /
  • 59
  • 36
  • /
  • 59
  • 37
  • /
  • 59
  • 38
  • /
  • 59
  • 39
  • /
  • 59
  • 40
  • /
  • 59
  • 41
  • /
  • 59
  • 42
  • /
  • 59
  • 43
  • /
  • 59
  • 44
  • /
  • 59
  • 45
  • /
  • 59
  • 46
  • /
  • 59
  • 47
  • /
  • 59
  • 48
  • /
  • 59
  • 49
  • /
  • 59
  • 50
  • /
  • 59
  • 51
  • /
  • 59
  • 52
  • /
  • 59
  • 53
  • /
  • 59
  • 54
  • /
  • 59
  • 55
  • /
  • 59
  • 56
  • /
  • 59
  • 57
  • /
  • 59
  • 58
  • /
  • 59
  • 59
  • /
  • 59

Текст: Buro247.kz

Классический пиджак – базовый инструмент для создания модного образа. С его помощью можно экспериментировать с силуэтом и играть с пропорциями. В пиджаке можно выглядеть по-разному: строго по-офисному, сочетая его с классическими брюками, соблазнительно, если носить пиджак как платье, или расслабленно, миксуя его с худи и платьем-комбинацией. Какой пиджак купить на эту осень подсказывают героини srtreetstyle-отчетов из Лондона. Самые модные – пиджаки в клетку. Но полюбившиеся всем мужские пиджаки, с выраженной линией плеча, тоже не сдают позиций – носите их, например, с джинсовыми длинными шортами или велосипедками, а также с легкими платьями.

Пёстрые платья с цветочным принтом носите в этом сезоне с казаками, кедами или классическими лодочками. Не обошли стороной Лондон и леопардовые вещи – здесь модницы выбрали велосипедки с хищным принтом, длинные пальто и узкие брюки, в которых заправляли объемные свитера.

 

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще