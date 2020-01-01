Стиль в корейских дорамах

Текст: Рамита Сулейменова

9 августа выходит шестнадцатая завершающая серия корейской драмы "Псих, но всё в порядке". В сюжете фигурируют два главных героя: Мун Ган Тэ, работник общественного здравоохранения психиатрического отделения больницы, у которого нет времени на любовь, и Ко Мун Ён, автор невероятно успешных детских книг, страдающая антисоциальным расстройством личности и никогда не знавшая любви. После встречи они постепенно начинают залечивать эмоциональные раны друг друга.

Ничего замысловатого, однако рейтинги сериала весьма впечатляют. Возможно, все дело в том, что женский персонаж представлен здесь как сильный и волевой, что довольно нестандартно для корейского телевидения. Мы уверены, что среди зрителей есть также те, кто наблюдает за развитием событий из-за стиля главной героини. Действительно, за последние годы стайлинг в корейских драмах занял важную позицию. Сегодня мы собрали героев и героинь сериалов последних двух лет, чей гардероб "цепляет" визуально до самого конца.

Псих, но всё в порядке

О Ко Мун Ён мы уже упомянули. Образы этой героини, которую играет Со Е Чжи, фанаты анализируют, как только выходит новая серия. В первые минуты знакомства с персонажем все уже становится ясным: микро-сумка GV3 от Givenchy лежит на столе, туфли Jimmy Choo, стиль насыщенно отдает готикой. На протяжении всего сериала можно понять, что девушка неравнодушна к сумкам небольшого размера. Из них хочется отметить сумку Micro Candy бренда PLAYNOMORE, которую можно встретить не только в этом сериале, но и в "Отель дель Луна" (в руках IU), а в розовом цвете - в "Тайная жизнь моего секретаря".

Пожалуй, самая заметная тенденция в гардеробе Ко Мун Ён - это наряды южнокорейского дизайнера Minju Kim - победительницы реалити-шоу Next In Fashion на Netflix, выпускницы Королевской академии изящных искусств в Антверпене и мастера элегантно объединять традиционные корейские силуэты с новыми веяниями. Так, в одном из эпизодов Ко Мун Ён появляется в бежевом платье Minju Kim, образ был дополнен кожаным поясом оби от Loewe.

Далее, с учетом частоты появления в кадре, за этим дизайнером следует еще один корейский бренд - Avouavou. Нежно-голубой твидовый дуэт фигурирует с мини-сумкой Valextra в тон. А серией ранее Ко Мун Ён появляется в макси-юбке из тюля и укороченном шерстяном пиджаке, обе вещи - Avouavou.

Не обошлось и без очень популярных аксессуаров и предметов одежды вроде Saddle bag и Mini Lady от Dior, или лаконичного лука Peter Do в землистых оттенках. Стилисты любят радовать зрителя небольшими, но занятными решениями: например, вязаный кроп-топ Eenk, надетый поверх кипенно-белой рубашки на викторианский лад.

Изобилие, разнообразие и буквально шик в каждом образе главной героини, который настолько выверен, что действительно хочется примерить его на себя.

Жизнь в браке

Весь апрель и частично май фанаты корейских дорам уделяли особое внимание "Жизни в браке". Сериал по-настоящему драматичен и был признан самой высоко оцененной драмой в истории телевидения Южной Кореи, обогнав в итоге "Небесный замок". У сериала множество положительных отзывов за сценарий, режиссуру, актерскую игру, а сюжет каждой серии имел повышенный интерес и внимание.

Чжи Сон У - уважаемый семейный врач, замужем за Ли Тэ О (И Тэ О), начинающим режиссером и владельцем компании развлекательной индустрии. Все кажется прекрасным: успешная карьера, брак, сын-подросток. Только в какой-то момент Чжи Сон У обнаруживает себя на месте жены, которой изменяют.

Врач практически любой категории в Корее - это профессия с особым статусом успешности. Многие родители грезят видеть своих детей на медицинском факультете. Статус доктора предопределяет стиль, которого придерживается главная героиня. Классические, утонченные и элегантные фасоны, ткани и цвета. Положенные по статусу аксессуары: бежевая сумка Leonie от Alaïa, Fendi Peekaboo оттенка какао, жемчужное ожерелье, кирпичного цвета кошелек Cartier, шарф Hermès. К слову о последней марке, один из любимых образов телезрителей состоял из красного кожаного пальто, очень напоминающего пальто Hermès осенне-зимней коллекции 2019 года, и темно-синих замшевых сапог Stuart Weitzman.

Особое место в сердцах команды стилистов явно занял белый цвет (возможно, отсылка к ее профессии). Из того, что еще можно заметить на героине: кардиган Ralph Lauren, утонченное шелковое платье Tory Burch, расшитое цветами, брючный ансамбль в белом цвете Chanel из круизной коллекции, платье Alexander McQueen и пальто-кокон Louis Vuitton. Самых зорких любителей моды ждет приятный сюрприз: в одном из эпизодов Чжи Сон У появится в длинном сочного зеленого цвета пальто от грузинского бренда Materiel Tbilisi.

Чжи Сон У старше остальных героев, о которых будет идти речь в этом материале - ей уже 54. И она отличный пример того, что истинный стиль, в общем-то, доступен всем возрастным категориям. Вместе с тем, многих стилистических решений она не боится вовсе: высокие брюки в клеточку и принтованная блузка Alexander McQueen в темно-синих оттенках, что, правда, далеко не классический выбор докторов.

Король: Вечный монарх

Отойдем немного от женских персонажей. Еще один весенний хит - романтический сериал с большой долей фантастики - "Король: Вечный монарх". 16 серий были приняты довольно критично в Южной Корее, однако, завоевали популярность заграницей, их можно посмотреть на Netflix. Два параллельных мира: в одном современная, прогрессирующая Корея, а в другом Корея, которая является монархией. Между ними открывается портал и это грозит мирному демократическому существованию населения нынешних дней. Спасти положение пытается император Ли Гон (его играет знаменитый и любимый зрителями Ли Мин Хо).

Однако, хотим обратить внимание не на его стиль, а на две стилистические ветки актера У До Хвана. Две, поскольку он играет сразу двух героев: Чо Ён - телохранитель императора, их связывает крепкая дружба, завязавшаяся еще в детстве, и Чо Ын Соб - полицейский современной Кореи, полная противоположность своему параллельному "брату", юморной, свободный и радостный.

При сопоставлении характера Чо Ын Соба с его стилем, не происходит никакого диссонанса. Он носит уютный кардиган Trunk Project в горчично-серых оттенках, коричневый спортивный комплект от Goalstudio, очень яркое худи в цвете фуксии и индиго Ader Error. Такой оттенок синего, кстати, является знаковым для корейского бренда Ader Error, они даже ввели Blue Mark Tag в качестве меры против продажи фальшивой одежды, а их оттенок синего можно найти под hex номером 0000c5. Что-то вроде кобальта с ультрамарином в работах Ива Кляйна. Из одежды известных корейских марок можно отметить еще свитер Andersson Bell крупной вязки. Из общего образа веселого, несерьезного и любителя стритстайла выбивается разве что джемпер Thom Browne, и то если только знать его цену.

И совершенно на другой стороне гардероба живет персонаж Чо Ён. Большой любитель черного цвета с эмоциональным диапазоном как у чайной ложки. Тренч Bon, кожаная куртка Noir Larmes (практически идентичную можно найти в гардеробе Ким Тэхена из BTS), рубашка Haleine, и только часы Longines HydroConquest - единственный проблеск серебряного цвета в этом черном наборе. Эпизодически Чо Ён переключается на серое, накидывая на себя длинное двубортное пальто Haleine.

Итэвон класс

"Итэвон класс", вероятно, стал для многих первым просмотренным корейским сериалом. В начале весны он был настолько популярен, что его посмотрели даже те, кто обычно не просматривает к-драмы. У сериала незамысловатый сюжет, он базирован на вебтуне (диджитал комикс), зато много локального колорита. Итэвон - это самый "некорейский" район Сеула, поскольку в нем живут, а также собираются иностранцы. Развитие района началось в 50-х годах, когда здесь разместилась американская военная база. С тех пор многое изменилось, и Итэвон стал домом для сотни-другой баров, ресторанов, клубов и других развлекательных заведений. Улицы здесь не знают тишины практически 6 дней в неделю, кроме понедельника, в начале недели весь район буквально вымирает. Именно в этом месте решает открыть свой бар-ресторан главный герой Пак Сэ Ро И. Ранее его исключили из школы, он провел годы на корабле, чтобы заработать деньги на открытие своего дела, остался сиротой. Весь сериал показывает - какого это начинать свой бизнес в очень популярном районе, содержать его, стать серьезным игроком на рынке, как собрать свою команду и противостоять более крупным конкурентам.

Пак Сэ Ро И заколен жизнью, ее сложностями и, в целом, несправедливостью. При этом он человек высоких моральных принципов и в общем "прост как валенок". Пак Со Джун, сыгравший эту роль, также отметил, что стиль персонажа и его личный очень похожи. Хотим сразу отметить, что не смотря на настроение гардероба главного героя, ценник у него не соответствует финансовым возможностям персонажа. Но так решили стилисты.

До того как Сэ Ро И займет кресло генерального директора, зритель видит его как молодого предпринимателя в бесчисленных куртках да пуховиках, ведь в Сеуле совсем не тепло осенью и зимой. Черная куртка от Juun J., замшевая песочного цвета Acne Studios, серая Fuzz, шоколадного оттенка парка LIFUL MINIMAL GARMENTS, жилет и пуховик BEAKER (их флагманский магазин, кстати, находится в Итэвоне), двусторонняя кожаная куртка INSTANTFUNK, бордовый бомбер Vetements и множество другой верхней одежды в основном корейских брендов. Из арсенала локальных производителей фигурируют также очки Gentle Monster.

Из того, что сразу бросается в глаза - часы Star Legacy Montblanc, их главный герой получает от своего отца в подарок, также эпизодически появляется кожаный рюкзак этой же марки. Когда бизнес начинает идти в гору, стиль Сэ Ро И начинает постепенно меняться в сторону строгой элегантности. У него появляется пальто Haleine, практически один в один как у Чо Ёна из "Короля", кожаная и замшевая рубашка, плащ - всё Dunhil в черном цвете, а вишенкой на торте становятся двубортное бежевое пальто Louis Vuitton и тренч Bottega Veneta, который фигурирует в последней серии. И вроде бы нет ничего сверхвыдающегося в том как одевается герой, но это та самая опрятность и аккуратность, которые зритель замечает и отдает должное внимание.

Гиена

Романтическая драма, действие которой по большой части проходит в суде. Два конкурирующих между собой адвоката, чья клиентская база состоит из самых богатых людей Южной Кореи, их борьба похожа на борьбу между двумя гиенами. Обычно романтическая линия в корейских сериалов "сладкая", где-то даже очень наивная, но здесь она в полной мере живет между персонажами, которые равны друг другу интеллектуально, они одинаково уважаемы обществом, их характеры не плоские и многогранные.

Женский персонаж - Чон Гым Ча - бесстрашная женщина, которая сделает все ради победы. Она - пример серьезного power dressing с налетом андрогинности, предпочитает оверсайз, широкие плечи, которые подчеркивают ее большие амбиции. Несмотря на ее специальность, подразумевающая сжатость и некую скупость стилистических решений, гардероб главной героини полон ярких цветов: малиновые и кобальтовые пиджаки, алая блузка, шелковая лавандовая рубашка, ярко-зеленое пальто и лазурного цвета брючный костюм. Не обошлось и без принтов, полоски и клетки. Из необычного: большая любовь к спортивным костюмам.

При почти полном отсутствии облегающих силуэтов, которые привычны для женских персонажей с ярко-выраженной сексуальностью, нельзя сказать, что Чон Гым Ча не обладает ей. Типаж героини очень редкий для корейского телевидения, это подчеркивает даже ее короткая стрижка. Все ее образы отдают винтажем, как ее коричневый кожаный портфель Chanel (его, судя по небольшим металлическим аксессуарам, стилисты приобрели в BELL&NOUVEAU. Это винтажный магазин в Сеуле, который периодически "одалживает" аксессуары и одежду для клипов, сериалов и фотосъемок для журналов. Отличительная черта многих сумок, особенно Chanel, это броши, которые вручную прикрепляет хозяин магазина).

Отель дель Луна

Единственная драма прошлого года в нашем списке. Главную роль владелицы отеля исполнила певица IU (Ли Чжи Ын). Это восьмая по рейтингу дорама в истории корейского телевидения. Отель дель Луна расположен в Мёндоне, реально существующем и популярном среди туристов районе Сеула. Однако, населяют его по сюжету клиенты-призраки, а простому человеческому глазу отель становится виден лишь в дни лунного затмения. Чжан Ман Воль (IU) - управляющая отеля, застрявшая здесь тысячелетие назад, отправляет гостей в добрый путь последующей реинкарнации. У этого места множество секретов и тайн, с которыми зритель знакомится постепенно с каждой серией.

За тысячу лет Ман Воль пережила сотню-другую модных тенденций, и какие-то определенно завоевали ее сердце. Так, в ее образе всегда присутствует нечто "старомодное": высокие воротники, пышные рукава-фонарики, мерцание украшений, длинные шелковые перчатки. В окружении призраков и мертвецов ее образ можно сравнить с образом богини: идеальная укладка, ровный тон кожи, продуманный маникюр и развивающийся шлейф воздушного платья. Разнообразие нарядов в этом сериале столь велико, что фанаты подсчитали - в среднем Ман Воль появляется в новом одеянии каждые 7 минут, а продакшн команда тратила в среднем $8400 на стайлинг героини в одном эпизоде.

Рюши и оборки - лучшие друзья романтизма, и в этом сериале их очень много: готическое платье Tara Jarmon, кружевная приталенная блузка By Blythe, цветочные принты от Blumarine, Giambattista Valli или Zimmermann, пятнистое платье Longchamp, рубашка из органзы Dolce & Gabbana.

Наверное самый знаменитый образ героини этого сериала - это яркое фиолетовое сатиновое платье в пол, с рукавами-фонариками, коротким воротом-стойкой. Его выполнили в качестве спецзаказа Avouavou, тот же самый бренд, с которым часто работали во время съемок "Псих, но все в порядке". Кстати, этих двух героинь очень часто сравнивают, в их стиле есть множество точек соприкосновения.

Несмотря на внушающее число образов из сегмента люкс, главная героиня все же появляется в одежде более доступных марок, например, Stylenanda, или & Other Stories (горчичное сатиновое платье в пол из третьего эпизода). Еще бросается в глаза изобилие ночной одежды: пижамы, халаты и робы всех видов Ман Воль носит едва ли не в каждом эпизоде. Так, есть и желтый пижамный дуэт Guka, отдаленно напоминающий коллекцию Пегги Гу для ее собственного бренда Kirin, халат Doucan, белая сорочка в пол Dint и ночной комбинации Champagne & Strawberry. Интересно, что большинство предметов из "пижамного гадероба" не были задуманы дизайнерами как нечто для сна.

Из более современных силуэтов и фасонов хочется отметить красный кожаный винтажный плащ Chanel, от него сложно оторвать взгляд, а также от деним-дуэта Moschino, его дополнили кепкой из того же материала, но уже Dior. Ман Воль - героиня с потрясающим количеством детально продуманных образов, часть из которых можно использовать в качестве вдохновения даже для ежедневного гардероба обычного человека, а не владелицы призрачного отеля.