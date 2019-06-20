Кибер-панк, неоновые колготки и Vivienne Westwood: стиль в аниме

Аниме – большой простор для фантазий. Персонажи в разных мирах могут носить как доспехи и шлемы поверх готических костюмов со сложными деталями в виде рюшей и золотых вышивок (Код Гиас), так и вполне "цивильную" одежду "на каждый день". Разбираем стиль и образы персонажей нескольких аниме. Возможно, вы вдохновитесь и решите поменять что-то в своём гардеробе.

Нана

Если вы когда-нибудь читали или смотрели адаптации работ Ядзавы Ай, то поймете, почему мы поставили "Нану" первой в списке. Это одно из самых проработанных с точки зрения стиля аниме. Аниме повествует о жизни двух девушек с одинаковым именем – Нана. Они снимают одну квартиру, однако обе имеют совершенно противоположные друг другу образы. Нана Комацу – рыжая, взбалмошная, влюбчивая, с розовым зонтом и в оранжевом плаще, а Нана Осаки – замкнутная и своенравная вокалистка группы Black Stones в кожаной куртке, мини-юбке и чулках в сетку.

Сюжет держится на повествовании о взаимоотношениях не только между двумя соседками, но и между группами Black Stones и Trapnest. В первую, помимо Осаки, входит барабанщик Ясу, гитарист Нобу и бас-гитарист Син. Ясу похож на главу японской мафии (на эту тему даже шутят его друзья: лысый, в идеально скроенном черном костюме и темных очках), тогда как двое гитаристов – классические панки. У басиста – бирюзовые волосы и пирсинг по всему лицу, а Нобу практически всегда носит брюки в красную клетку.

Стоит отметить, что аниме практически целиком и полностью переполнено продакт плейсментом одежды, обуви и аксессуаров Vivienne Westwood. Что логично: панк-культуру невозможно отделить от британского бренда. Один из центральных героев – Рен Хондзе – басист группы Black Stones, а после и Trapnest, носит точную копию замка Сида Вишеса. Вид всех деталей панк-моды соблюден: леопардовое пальто, колготки в сетку, ирокез и прически ярких цветов, тяжелая обувь, футболка с принтом God save the Queen, изобилие булавок, короткие юбки, шипы, металл и черная кожа. Нана Осаки на одном из концертов надевает туфли Vivienne Westwood, с которых на летнем показе в 1993 году упала Наоми Кэмпбелл. Этот момент стал знаковым в истории моды 90-х.

В панк-мире аниме есть ряд персонажей, которые "выбиваются". Это – Мисато Уехара, фанатка группы Black Stones, которая напоминает готическую Лолиту с пышными кудрями, кружевными платьями и жемчужными украшениями, Дзюнко с Кёске – друзья Наны Комацу – темнокожая пара с выраженным регги-стилем в одежде и в прическах: дредлоки, шаровары цвета флага Эфиопии, банданы, кулоны, напульсники, фенечки и раста-шапки. Рейра – героиня с подчеркнуто "женственным" образом. Вокалистка группы Trapnest, с ангельским голосом и капризным характером, на концертах выступает в шелковом платье-комбинации и длинных перчатках. Всё в ней напоминает богиню из греческих мифов.

Sailor moon

Многосерийное аниме с большим количеством персонажей и эпизодов, и как следствие, таким же количеством одежды. Костюмы главных героинь после превращения практически не меняются в течение 200 серий, за исключением нескольких моментов, где матроска самой Сейлор Мун не становится белым платьем в пол, а Такседо Маск остается без шляпы, зато в доспехах. Поэтому обратим внимание на ежедневные образы девушек, когда они не — защитницы и воины древнего королевства, а школьницы.

Первое, что бросается в глаза – это яркие цвета и часто необычные сочетания для нынешней моды, но не для моды 90-х, в которых происходит действие аниме. В детстве большинство из нас вряд ли вглядывались что именно носят воины в матроске в повседневной жизни, однако сейчас можно сказать, что многие их ансамбли были iconic. Джинсы, юбки и шорты с завышенной талией, а также классические предметы гардероба тех лет: пиджаки с гротексно-широкими плечами, косухи, джинсовые куртки, лосины самых ярких цветов (красные как у Рэй Хино, она же Сейлор Марс), соперничающие с ними по "цветастости" спортивные костюмы, бомберы, свитеры с нелепыми узорами (это напоминает Салли из фильма "Когда Гарри встретил Салли").

Несмотря на изобилие цветов и фасонов, если поставить персонажей рядом, то все выглядит гармонично. Похожий принцип стилизации лежит в основе корейских поп-групп. В аниме также присутствуют персонажи с темным гардеробом. Во главе списка, безусловно, Хотару Томоэ. Черная водолазка, черная мини-юбка поверх черных лосин и черное каре с челкой. Иногда ее образ слегка меняется: в одном из эпизодов в парке с Усаги и Чибиусой она в изумрудном сарафане поверх темно-фиолетовой рубашки, в красном берете и балетками в тон. Готическое настроение остается даже тогда, когда Хотару становится главным злодеем – ее повзрослевшая версия носит открытое черное платье с глубоким декольте, каре сменяется длинными волосами.

Самая стильная пара в "Сейлор Мун" – Мичиру и Харука (Сейлор Нептун и Сейлор Уран, соответственно). Харука Тело вне превращения в воина носит исключительно мужскую одежду. Почему так? Это загадка. Если Мичиру одета в голубую жилетку, розовую юбку и на ее плече сумка-ведро, то Харука рядом в джинсовой куртке без рукавов поверх белой рубашки. Гармонично они выглядят и на отдыхе у бассейна: на девушке с изумрудными волосами черный купальник с прозрачной вставкой на груде, а на партнере белая пляжная рубашка, шорты и синяя майка в полоску. Хочется носить такое же и сейчас.

Kuragehime

Еще немного гендерной интриги в аниме "Принцесса медуза". Адаптация дзесей-манги повествует о жизни Цукими Курасита, девушке-отаку, которая решает переехать в Токио, чтобы стать иллюстратором, поселяется в жилом комплексе, где могут жить исключительно женщины. В один из дней она приглашает к себе подругу, которая в итоге оказывается переодетым парнем.

В первом эпизоде Цукими предстает перед зрителями как не очень ухоженная девушка в коричневом бесформенном свитере, зеленой юбке, которая ей явно большая, в очках в огромной оправе, с неопрятной прической и проблемной кожей. На Кураноске Коибути (тот самый парень) – ковбойские ботинки, меховые шорты под принт долматинца, пастельно-розовый свитер, розовый маникюр и грива роскошного парика в тон. Необычное начало для первой серии, верно?

Почему парень одевается в женскую одежду? Дело в том, что в семье Коибути и отец, и старший брат — политики. Младший сын должен последовать их примеру, чего он категорически не хочет и всячески старается показать это. В том числе своими переодеваниями. Тем самым, парень становится "позором семьи, который подрывает репутацию всех в радиусе 20 километров".

В доме, где останавливается главная героиня, проживает еще 4 женщины, возраста 30-35 лет: Тиэко, коллекционирующая кукол, которая предпочитает традиционную японскую одежду; отаку Маяя, Бамба - фанатка сырого мяса и поездов, обладательница необычной прически, которую можно увидеть издалека, Дзидзи с необычным пристрастием к пожилым мужчинам. На протяжении 11 серий все они также проходят путь смены гардероба, вдохновленные образом Коибути.

Кураноске меняется в каждом эпизоде: то он блондинка в ярко-оранжевом платье из шестидесятых, то рыжая девушка в широполой шляпе, в черно-белой майке, лосинах, шортах цвета хаки и узким желтым шарфом, то эксцентричная дама в цветочном сарафане и зеленых колготах.

Cowboy Bebop

Ковбой Бибоп считается шедевром и классикой во всех аспектах. Сюжет: путешествие команды охотников за головами на корабле Бибоп, который получил свое название в честь джазового стиля 40-х годов 20 века. Действие разворачивается в 2071 году, жанр - вестерн из будущего.

Создавая персонажей Синъитиро Ватанабе обратился за помощью к Тошихиро Кавамото, в итоге дуэт получил Спайка Шпигеля, который хочет творить добро, но не может побороть себя в очередном нарушении закона. Противоречие такого рода хорошо видно через его гардероб: повседневный темно-синий костюм, расстегнутая желтая рубашка и узкий галстук - стиль вне времени. Цвет рубашки, ксати, приобретает смысл, когда начинаются сцены с рукопашным боем, со ссылкой на Брюса Ли. Необычную деталь имеет пиджак - застежка как у кимоно, дань японской традиционной одежде. Спайк всегда растрепан, несмотря на официальную одежду. Относительно стройное телосложение подчеркивают широкие плечи, намекающие на силу и грубый подход. Вездесущая сигарета и неизменный Jericho 941.

На аниме, по словам Ватанабе, повлиял оригинальный "Бегущий по лезвию", и это прослеживается во внешнем виде других героев. Фэй Валентайн – femme fatale с каре в мини шортах и кроп-топе желтого цвета, бежевых чулках и грубых голубых ботинках. Участки оголенного тела прикрыты красной рубашкой. Джет Блэк - давний друг и бизнес-партнер Спайка, громила в комбинезоне механика и доспехах на плечах. Эдвард - андрогинная девушка-хакер с гениальными способностями и вымышленным именем, которое она дала себе сама после побега из детского дома. Ходит босиком, говорит о себе в третьем лице, носит безразмерную белую майку, велосипедки и зеленые очки пилота.

Ghost in the shell (1995)

"Призрак в доспехах" - одно из самых известных произведений, экранизация культовой манги и икона жанра кибер-панк. Анимационная версия вышла куда более мрачной, чем нарисованная, не обошлось без экзистенциализма и проблем трансгуманизма. Все события происходят в будущем после Четвертой мировой войны, в ходе которой человеческая цивилизация выжила, а Япония стала центром влияния. Люди живут в квартирах, ездят на машинах, ходят в офисы, но среди населения кибернетизация стала нормой – у каждого есть по импланту, чипу, протезу, а некоторые и вовсе являются кибергами. В центре внимания находится 9-й отдел секретной организации, которая занимается кибер-преступлениями. Основные персонажи: полковник Арамаки, майор Мотоко Кусанаги, киборг Бато, бывший полицейский Тогуса, единственный "органический" герой.

Если в "Ковбой Бибоп" "Бегущего по лезвию" можно увидеть лишь в деталях, то "Призрак в доспехах" можно сказать очень близкий друг фильма. Общий тон, атмосфера и одежда героев выглядят практически как из одной вселенной.

Центральной фигурой и символом аниме является Мотоко Кусанаги. Загадочная и вдумчивая, с узким эмоциональным диапазоном и стеклянными, почти не моргающие глазами. Ее образ сексуализирован: грудь подчеркнута комбинезом и униформой, эпизодически она появляется нагой, при этом всем героиня абсолютно безразлична к своей идентичности с точки зрения пола. Один из самых знаковых образов Майора – термоптический костюм, имитирующий кожу человека и позволяющий стать невидимым. Дополняется он белыми перчатками и очками виртуальной реальности. Он же стал проблемой для костюмеров экранизации "Призрака в доспехах" со Скарлетт Йоханссон. Есть также укороченное темно-зеленое кимоно, намеренно расширенное в плечах, с шелковым фиолетовым подкладом, которое героиня снимает во время слиянии с разумом главного антогониста. У Мотоко есть ряд повседневной одежды: светло-коричневая куртка, непримечательные домашние футболка и кожаные брюки.

Самая запоминающаяся деталь в образе седого Батого - это его искуственные глаза с инфракрасной сенсорикой. Он одет по-военному, как и положено генералу: белый кожаный плащ, берцы и карго-брюки цвета хаки. "Солдатский" образ преследует его и дома: лиловой рубашке и футболка в болотный комуфляж.

Paradise Kiss

Закрывает наш список еще одна работа Ядзавы Ай, правда с иной стилистикой персонажей. Paradise Kiss - это марка одежды, которую создают 4 студента колледжа: Джордж, Араси, Мивако и Изабелла. В один из дней, в поисках модели для финального выпускного показа, Араси сталкивается с Юкари (ее же после зовут Кэролайн). Юкари - интеллигентная девушка, проживающая жизнь простой старшеклассницы, не знающей о моде совсем ничего. Проводя много времени с ребятами из Ателье ее образ кардинально меняется, теперь она — начинающая модель.

Сюжет аниме не обошелся и без любовной линии, романтические отношения завязываются между Юкари и Джорджем Коидзуми, главным идейным вдохновителем Ателье, молодым человеком с короткой стрижкой голубого цвета. Джордж — воплощение мужчины-денди, он ведет гедонистический образ жизни, талантлив в создании одежды театрального направления — наряды для выхода в свет, жемчужные украшения, шляпы с перьями и платья с бесконечными подолами. Сын богатого бизнесмена, разъезжающий по Токио на Jaguar E-Type 1969 года. Коидзуми — любитель роскоши и излишеств, в эпизодах аниме он периодически появляется в синем, будь то рубашка с цветочным принтом оттенка кобальт или рюши, виднеющиеся из под жилета, темно-синего цвета. Серебристые броги, белый пиджак в сочетании с алой рубашкой, костюм-двойка в полоску, ковбойские ботинки и длинные узкие шарфы — это все гардероб Джорджа.

В Paradise Kiss есть еще одна пара — это Араси и Мивако. Парень с бессчетным количеством проколов в ушах, двумя булавками в брови и в губе, в ошейнике, драных джинсах и стареньком свитере в полоску, а девушка выглядит как куколка. Мивако Сакурада — на первый взгляд, наивный и глупый персонаж. Она практически постоянно носит розовую одежду, два хвостика на голове у нее такого же цвета, она как лолиты с улицы Харадзюку. Изобилие рюшей, высокие воротнички рубашек из викторианской эпохи, цветы, кружево пудровых оттенков, белые чулки, маленький рюкзак в тон, однако, не без аксессуаров с панк настроением – явное влияние Араси.

Четвертый герой Ателье — Изабелла Ямамото. Трансгендерная женщина с образом, который можно описать как "гламур с элементами английской моды 30-х и 40-х годов прошлого века". Подруга детства Джорджа, именно она вдохновила его создавать одежду, признавшись в детстве, что хотела бы носить платья. Классические, женственные силуэты, неизменный фиолетовый цветок, нарисованный на веках, алые губы, лиловые длинные локоны, ажурные перчатки, строгие юбки ниже колен, широкополые шляпы с живыми розами, сарафан с узором тартан поверх блузки с рукавами-фонариками, однобортное бежевое приталенное пальто с меховыми вставками на рукавах — персонаж с необычным вкусом.