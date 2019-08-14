Детки подросли: как стильно одеть детей в школу

Осенью обновить гардероб хочется всем, и, позаботившись о себе, не забудьте подобрать походящие комплекты и для тех, кто помладше. Хорошая школьная форма в Казахстане скорее исключение, чем норма, поэтому подобрать блузки, пиджаки и кардиганы для детей зачастую та еще задача. Если вы среди везунчиков, и ваша школа позволяет небольшие отклонения от правил, мы собрали несколько рекомендаций по стильной школьной форме для мальчиков и девочек.

Образ №1 для девочек

Клетчатая юбка - основа основ всей школьной формы. Классический вариант разных оттенков серого никогда не будет лишним и отлично впишется в любой официальный комплект. Ее можно дополнить классической простой рубашкой голубого оттенка без лишних рюшей и декора, а также нейтральным кардиганом цвета taupe и мокасинами на плотной подошве из кожи. Школьная форма - всегда про нейтральную цветовую базу, но добавить цвета можно ярким рюкзаком. Отказывайтесь от кислотно-розовых вариантов с Barbie и выбирайте темно-красный аккуратный рюкзак в шотландскую клетку.

Образ №1 для мальчиков

Однотонные костюмы - тренд из прошлго, как для взрослых, так и для совсем маленьких мужчин. Если цветовая палитра позволяет, выбирайте разные пиджак и брюки. Верх может быть нейтральным, спокойным, без принтов, а низ можно выбрать поинтереснее - например с полосатым принтом. Рубашку заменяем на водолазку, а в качестве обуви выбираем легкие дерби - они удобные, как кроссовки, но проходят по школьному дресс-коду.

Образ №2 для девочек

Брюки и кроссовки не совсем вписываются в классический школьный лук, но почему бы и нет. Главное, выбирать неброские цвета и соблюдать цветовую гамму, предписанную учреждением. Впрочем, если хочется цвета, можно выбрать кардиган с яркими всполохами - при желании, его можно быстро снять.

Образ №2 для мальчиков

Оптимальный вариант, когда нарушать правила нельзя, но хочется чего-то нового. Вместо брюк со стрелками - чиносы, вместо классической сорочки - рубашка с воротником стойкой, вместо туфлей высокие ботинки. И красное пальто, чтобы завершить образ маленькой рок-звезды.

Образ №3 для девочек

Платье в сочетании с блузкой - оптимальный школьный вариант. Пусть классическое синее платье будет нестандартного кроя, а вместо белой блузки берите голубую рубашку. Уютный кардиган и смешной рюкзак дополнят образ.

Образ №3 для мальчиков

Этот очень свободный вариант подойдет скорее для субботнего дня, нежели чем для будней. Но почему бы не рискнуть? Клетчатые брюки серого цвета в сочетании с нейтральным бежевым джемпером и элегантным шарфом превратят вашего сына или младшего брата в юного посетителя Pitti Uomo. Оно и правильно - вкус надо прививать с детства.