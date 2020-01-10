С глаз долой из сердца вон: какие тренды оставим в 2019, а какие возьмем в 2020

Сегодня пытаться упорядочить тренды в моде - дело неблагодарное. Классическая фраза "все смешалось в дом Облонских" как нельзя лучше характеризует ситуацию, когда бренды все чаще отказываются от классического расписания, трендов и форматов шоу. Но нам по-прежнему хочется знать, какие вещи выбирать, какие оставлять, а от каких скорее избавляться. Помочь сориентироваться в модном информационном потоке нам помогли казахстанские стилисты и подробный анализ.

Самую подробную статистику по модным трендам можно найти на фэшн-платформе Lyst - здесь алгоритмы анализируют все поисковые запросы, упоминания и ссылки. Так, двумя главными трендами, повлиявшими на все аспекты индустрии - от изначального дизайна до модных съемок - эксперты назвали устойчивое развитие и инклюзивность. В целом дизайнеры и компании стали гораздо ответственнее подходить к производству всего, даже журнальных обложек - например, обложки последних номеров Vogue Italia были полностью отрисованы, что сократило затраты на перемещение съемочной команды по миру. Инклюзивность - еще один важный аспект. И дело касалось не только разного типажа моделей, но и участников команд.

Из ключевых трендов в одежде статистика выделяет романтизм (тюлевые юбки, бэби-долл платья, жемчужные заколки), психоделия (под вдохновением от Билли Айлиш), руральный стиль (платья в цветочек), 90-е (в частности, неон), одежда хаки в стиле survival и, конечно, стритвир.

Теперь, когда мы подвели итоги 2019 года, легче ориентироваться на то, что будет актуально в этом году. Например, все модные аналитики единогласно считают 2020 годом космической темы, Японии и политики. Связано это с космическими инициативами SpaceX, взлетом популярности Японии как нового туристического и, вследствии, модного направления и президентскими выборами в США. Также, критики уверяют, что аксессуарный маятник качнется в другую сторону - если в прошлом году мы соревновались, кто найдет сумку меньше, то в этом году будут актуальны гигантские баулы.

В качестве трендов я бы скорее назвала направления, которым стоит следовать в этом году. В первую очередь, это индивидуальность и подбор вещей, которые подходят именно вам. Из этого вторым пунктом вытекает избирательность - шопинг ради шопинга остается в прошлом, в новом году мы будем относиться к покупкам как никогда аккуратно. Третье - обязательный комфорт, что тоже является следствием первого пункта. Четвертое - разумное потребление и экологичность, которая касается не только обилия покупок, но и того, что мы покупаем - так, в 2019 году мы оставляем натуральный мех другие устаревшие аспекты роскоши. Если говорить конкретно о вещах, то в 2020 году стоит присматриваться к рыбацким панамам и другим вариациям на тему и крупным сумкам. А вот декоративные миниатюрные сумки Chiqiutas от Jacquemus и других брендов, а также жемчужные заколки можно оставить в прошлом.

При закупе вещей мы ориентируемся на тренд-репорты - они достаточно подробны, но скорее указывают направление, в котором двигаться, нежели точно диктуют фасоны, цвета и конкретные вещи. Так, в сезоне весна-лето 2020 мы будем присматриваться к тренч-дрессингу - то есть, плащи и платья по их подобию будут на пике популярности. Минимализм также остается - чистые линии, нейтральные оттенки, костюмный крой всех видов (например, костюмы с сильной линией плеча, костюмы с шортами и отдельно блейзеры). С новой силой возвращается женственность - летящие платья, бахрома, перья, кроше, кружева и узор "горошек". Из брендов стоит присматриваться к Victoria Beckham, Burberry, Rejina Pyo, Simone Rocha, Bottega Veneta, Prada, Versace, Brunello Cucinelli, Valentino, Celine, Dries Van Noten, Balenciaga, Loewe, Saint Laurent, Dior. Поэтому при выборе вещей я бы скорее следовала этим ориентирам и искала то, что подходит конкретно вам.

Больших изменений в трендах не ожидается. С нами также остается оверсайз и минимализм - то есть, конкретно из вещей я бы искала костюмы, оверсайз пиджаки и блейзеры, Геометрические формы - еще один давний тренд, который также останется с нами. В плане оттенков я бы рекомендовала искать яркие чистые цвета - например, насыщенный красный или цвет электро. То, что стоит избегать - это сильно приталенные и облегающие вещи.