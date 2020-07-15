Совсем недавно подошли к концу съемки новой картины "Цой" Алексея Учителя - как становится понятно из названия, фильм посвящен основателю группы "Кино" - Виктору Цою. Уже есть несколько первых кадров, в том числе с исполнительницей одной из главных ролей - Паулиной Андреевой. Она играет Наталью Разлогову - журналистку, кинокритика и спутницу музыканта до конца его жизни. Узнаваемый стиль Разлоговой, классической представительницы интеллектуальной богемы Ленинграда, стал поводом вспомнить, как одевались рок-звезды русского андерграунда.

1987 год. В Москву приезжает Маргарет Тэтчер (с чьим именем музыкальные критики зачастую связывают появление пост-панка), Бродскому присуждают Нобелевскую премию по литературе, а в России формируется тусовка, о которой позже будут снимать фильмы и называть именами ее участников художественные премии. Сергей "Африка" Бугаев, Сергей Курехин, Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Жанна Агузарова и многие другие художники, музыканты, режиссеры создали уникальную творческую среду, движущей силой которой была музыка.

Наглядной иллюстрацией жизни арт-богемы можно назвать фильм "Асса" Сергея Соловьева, который был снят тогда же, в 1987 году. Режиссеру даже не понадобились актеры - в Ленинграде он собрал почти всех вышеупомянутых деятелей арт-сцены. Гребенщиков и Агузарова писали саундтрек, главные роли исполнили Бугаев и жена Соловьева, Татьяна Друбич. Ну а главным идеологом и вдохновителем того стиля - объемных, мешковатых пальто, высоких джинсов, чекистской формы, мужских рубашек на героине Друбич, мужских сережек на герое Бугаева - стоит назвать Гарика Ассу, в честь которого, по легенде, и был назван фильм.

Сергей "Африка" Бугаев в к/ф "Асса" Кадр из к/ф "Асса" Гарик Асса

Асса, а если точнее, Олег Коломийчук - уникальный персонаж, сформировавший стиль и образ всей творческой андерграундной интеллигенции Москвы и Петербурга того времени. Его сложно назвать художником по костюмам, модельером или просто художником - этот человек всю свою жизнь превратил в нескончаемый перформанс. Он просто находил вещи, которые, как ему казалось, могли подойти тем или иным персонажам, и одевал их. Но, например, в титрах к "Ассе" даже не найти его имени. Ему удавалось сделать модным все, к чему прикасалась рука - это в то время, когда пределом мечтаний для большей части молодежи были джинсы. Он ввел тренд на стиль советской номенклатуры: плащи НКВД стали носить поверх огромных пиджаков с подвернутыми рукавами, не по размеру большие брюки собирали ремнем на поясе, чтобы они стояли гармошкой. Он сделал Тишинский рынок культовым местом для модной молодежи: по его же рассказам, там торговали одеждой погибших разведчиков их вдовы, поэтому этот стиль он даже окрестил " мертвый разведчик".

"Освоившись в Москве, я обнаружил "Тишинку", где в то время продавались чекистские формы, жирнейшие польто и всяческие кители. Вот мы покупали костюмы разведчиков, которые были никому не нужны и там провисали. А качество этих вещей и сейчас считается запредельным. Мы стали скупать эти костюмы разведчиков, наряжались в них и устраивали глумежные акции на улицах. Костюмы обязывали к специальным манерам, которые выглядели клоунскими. Так появился стиль "мертвый разведчик", или dead spy", - писал он.

Собственно, за фирменный образ Виктора Цоя и Жанны Агузаровой ответственен тоже он - долгое время они тусовались вместе, а он параллельно подбирал им вещи. Но еще раньше он начал сотрудничать с художником Сергеем Курехиным, который тогда запустил проект "Поп-механика" - мультиформатные перформансы, где музыка, мода и лицедейство переплетались. Для его шоу Асса создал Дом мод "Ай-да-люли". Дефиле проходили и на сцене, и на улице: перформанс стал образом жизни. Среди моделей "Ай-да-люли" в том числе были музыканты группы "Кино". С Агузаровой он познакомился чуть позже, но практически сразу принял ее под крыло - девушка с инопланетным голоском требовала похожего внешнего образа. Накладная коса, беленое лицо, ирокез, мужские костюмы в сочетании с русскими народными платьями и кокошниками - да, здесь однозначно чувствовался почерк Ассы.

Виктор Цой в к/ф "Асса" Виктор Цой и Наталья Разлогова Виктор Цой Сергей Бугаев и Виктор Цой

"Вещи - они как краски. Краски для чего художнику нужны? Или кисти? Они для него инструмент. Вот и вещи для меня - инструмент. Ну и что с того, что нет больше Тишинки? Вещей сейчас навалом - даже больше, чем было. Но дело-то не в них. Главное - это вкус. Я сделал вытяжку из всех культур, создал квинтэссенцию свою алхимическую, добавив к западной моде нашу русскую бесшабашность. Конкурентов у меня не было и не будет никогда. С Готье мне, что ли, конкурировать? Или с Гальяно? Я тебя умоляю. Они бизнес делали, а мы просто резвились. Я не зарабатывал ни копейки, наоборот, тратил, на свои деньги всех одевал. Благо, все стоило копейки. Многие вещи мне просто дарили. Дедушки-разведчики поумирали, а костюмы, сшитые для них на заказ, остались. И все это мы носили, всем видом показывая, что мы не какое-то быдло, а, так сказать, high intelligence. Впрочем, так оно и есть на самом деле", - рассказывал Асса в одном из своих последних интервью в 2010 году.

Образ Цоя - отдельная история. Его классический образ практически подчистую списан с героев Брюса Ли - строгий черный бомбер с широким плечами, спортивные штаны средней посадки, светлые кеды, темная рубашка с обязательно расстегнутой верхней пуговицей - Цой был рубаха-парень, в доску свой. Он отказывался копировать британских звезд, которые пользовались популярностью в круге его друзей и знакомых. Возможно, это и сыграло на руку его дальнейшей популярности - хотя родоначальниками русского рока считались интеллектуалы Гребенщиков и Науменко, действительно народную славу через годы получил только Цой. Впрочем, те, кто знаком с образом музыканта до этого периода, знают, что Виктор также увлекался переодеваниями. Те, кто смотрел картину "Лето" Кирилла Серебренникова, наверняка отметили его костюм, в котором он выходил на сцену в составе группы "Гарин и гиперболоиды". Манишка, рукава-фонарики и почти готический грим - такие перевоплощения были в порядке нормы.

Кураж, театрализованность и легкое сумасбродство - так можно охарактеризовать атмосферу, которая царила в кругу художественных деятелей. Немного в стороне держались представители исключительно музыкальной среды. Музыканты, создавшие русский рок в том самом виде, в котором мы его сегодня знаем, - это типичные наследники интеллигентных ленинградских и московских семей. И от своих родителей Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Андрей Макаревич унаследовали не только обширные библиотеки и хорошее образование, но и пиетет к западным творцам. Так, Науменко увлекался переводами с английского языка (до сих пор осталось несколько его профессиональных переводов англоязычной критической литературы о западной музыке) и свои первые песни писал по-английски. От любимых Боуи и Джаггера он перенял и рафинированный британский стиль - элегантные водолазки, брюки клеш, джинсовые рубашки в сочетании с лонгсливами с высокой проймой, хорошо посаженные по фигуре джинсы. Неотъемлемой частью его сценического образа всегда были очки-авиаторы, которые он не снимал даже вечером.

Борис Гребенщиков Андрей Макаревич Жанна Агузарова

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич вовсю пропагандировали стиль хиппи, который в ту пору уже начал угасать на Западе, но еще сохранил почитателей в СССР. Если посмотреть фотографии лидера группы "Аквариум" тех лет, практически на каждой второй из них можно увидеть его в широкой белой рубашке, слегка оголяющей грудь, широких джинсах и круглых очках. Похожим образом выглядели и все музыканты группы "Машина времени" - больше всех, конечно, повезло Макаревичу, который благодаря объемным кудрям в юности отдаленно напоминал Скотта Маккензи - автора гимна всех хиппи.

Сегодня, когда ностальгия - один из ключевых трендов современности, обращение и интерес к поп-культурным героям прошлых лет совсем не кажутся удивительными. И в свете всплеска новой волны повышенного интереса к эстетике 80-х, который упорно не покидает западных дизайнеров, стоит ожидать похожего и в странах СНГ. А учитывая инфоповоды, которые буквально напрашиваются на цитату, сегодня быть похожим на андерграундную советскую рок-звезду - самый верный стилистический шаг.