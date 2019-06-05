Надо брать: рубашки с короткими рукавами

Простая футболка и белая рубашка остаются самым популярным и универсальным решением для летних образов. В ежедневном вопросе "Что надеть?" выбор, в первую очередь, падает именно на эти предметы гардероба. Рубашки, особенно мужского кроя, надевают в офис, на прогулку и коктейли. Альтернативу им дизайнеры предлагают каждый сезон – сатиновые блузки, викторианские рубашки с кружевом и оборками, трикотажные топы и другое подобное. Однако, редко вспоминают о рубашках с короткими рукавами, которые тоже заимствованы из мужского гардероба. Их не особо жалуют даже мужчины, по неизвестной причине, но, на самом деле, на лето – это прекрасная вещь.

В силу не особой популярности рубашки с короткими рукавами не частые гости в отделах женской одежды многих магазинов. Проще целенаправленно идти в мужской отдел – их там много. От базовых/офисных однотонных до рубашек с принтами типа гавайских. Больше всего рубашек с яркими принтами можно найти у Zara. У Mango более популярны рубашки изо льна.

Рубашки с короткими рукавами просты в стилизации. Летом в жаркую погоду их идеально носить с короткими шортами, мини-юбками, льняными брюками с завышенной талией, атласными и плиссерованными юбками-миди. В прохладную погоду – с джинсами. Рубашки можно заправлять в одежду, можно носить на выпуск (очень хорошо в таком случае они смотрятся с короткими юбками), а можно завязать в узел на талии.