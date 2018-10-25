Reserved в Казахстане: инструкция по применению

В Казахстане одним масс-маркет fashion-брендом станет больше. 31 октября (в 13.00) в ТРЦ Dostyk Plaza откроется первый в республике магазин польского бренда Reserved. Первый магазин Reserved был открыт в 2000 году, а на сегодняшний день насчитывается уже более 450 магазинов по всему миру. И один из них откроется в Алматы.

Дизайнеры Reserved работают, ориентируясь на глобальные тенденции, и в то же время уделяют внимание базовой одежде. Так, в каждой коллекции Reserved можно найти рубашки, брючные костюмы, свитеры, повседневные платья, джинсы, верхнюю одежду и обувь. Этот базовый набор вещей каждый сезон трансформируется с учётом меняющихся трендов. Коллекции и ассортимент в магазинах Reserved обновляются часто – в среднем каждые 2-3 недели. Сезонное обновление происходит дважды в год. Таким образом, бренд регулярно предлагает потребителям новизну и огромный выбор.

Осенне-зимняя коллекция Reserved посвящена 70-м, которые, по сути, никогда не выходили из моды. Для дизайнеров ретро – неиссякаемый источник вдохновения, поэтому они не перестают его цитировать, а в последнее время делают это всё чаще и чаще. Результатом этой ностальгии по 70-м у Reserved стали юбки-карандаши из денима и плиссированные юбки, вельветовые рубашки и такие же брюки, спортивные костюмы, классические пальто, шубы, куртки с леопардовым принтом и тренчи с рукавами 3/4, которые можно носить как платья. Платьям же в осенне-зимней коллекции уделили особое внимание. В коллекции можно найти множество вариантов: от повседневных – из денима и трикотажа, до вечерних, расшитых пайетками. Их идеально дополняют аксессуары – сапоги из замши и маленькие сумки с длинным ремешком через плечо.

Мужская коллекция тоже посвящена 70-м. При её создании у дизайнеров был четкий референс – образ Джека Николсона в фильме "Пролетая над гнездом кукушки". В частности тот, где его герой – Рэндл Патрик Макмерфи – появляется на пороге больницы в рубашке из денима, кожаной куртке и черной шапочке. Reserved адаптировали этот образ актера и добавили к курткам из денима вельветовые пиджаки с меховой отделкой, светло-коричневые двубортные пальто, белые водолазки, свитеры и тёмно-синие джинсы.