Редакция Buro 24/7 тестирует: как найти одежду по фотографии

Как часто вы находили очень классную вещь в Инстаграме у звезды, в фильме или просто на случайной картинке в Pinterest? Повезло, если удалось заскринить, чтобы потом показать портнихе. Но как быть с кроем, вытачками и прочими жизненно важными деталями, ради которых картинку надо пристально рассмотреть? Благо, технологии в модной индустрии сегодня заняли лидирующую роль – Farfetch уже запускает в производство магазины будущего. Сегодня большинство разработок в сфере искусственного интеллекта направлено на усовершенствование рекомендаций. Чем лучше алгоритм знает вас, ваши параметры и вкусы, тем больше действительно подходящих вам вещей он сможет посоветовать. Казахстанские онлайн-ритейлеры не отстают. Lamoda ввела функцию поиска по картинке. Вставить можно скриншот, кадр из фильма или любую картинку, на которой отчетливо виден нужный предмет одежды. Вместе с женской половиной редакции Buro 24/7 мы решили протестировать алгоритм.

Анара Кукиева, шеф-редактор

"Подобной функцией я пользуюсь давно. В основном на Asos. Это удобно и здорово экономит время, поскольку где-то на 2-3 странице мне становится лень пролистывать еще 100 таких же, и мой шопинг на этом заканчивается. Очень часто я вижу в Instagram образы, они мне нравятся, но человек не указывает названия брендов. Единственный выход – искать что-то похожее. В этих случаях функция "поиск одежды по картинке" отлично выручает. Не всегда удается найти нужное, сложно стилизованные образы неподвластны приложению, но в любом случае это полезная штука".

Катерина Милославская, редактор раздела "Культура"

"Люблю платья, только они не любят меня. Для поиска я выбрала ультра-блестящее мини, в котором Джей Ло отжигает на вечеринке рядом с уставшей Донателлой Версаче. Поиск по картинке показал платья похожего цвета и фасона, но выглядели они как минимум уныло. Зато чуть ниже я увидела платье другого цвета и с бахромой, и мне оно понравилось даже больше, чем то, что на картинке. Люблю бахрому до ужаса. Жаль только ноги Дженнифер ко всему этому не прилагаются".

Айгерим Туменбай, иллюстратор

"Очень люблю Рианну и ее стиль, поэтому хотелось найти что-нибудь, что хоть на чуточку приблизило бы меня к ней. Сама функция проста и удобна в использовании, но более сложные и оригинальные луки Рианны она не осилила. Пришлось выбрать более сдержанный образ, и тут программа не подвела. Но в найденных вещах нет того эджа, что присущ Рири".

Рамита Сулейменова, SMM

"В этой жизни мне повезло: чаще всего я ношу черное и его в магазинах всегда много. Раньше, чтобы не искать в каждом магазине по отдельности какой-то предмет одежды пользовалась Polyvore, но сайт закрыли (никогда не прощу это SSENSE). Функция поиска по картинке экономит время, но не всегда точна, ей естественно нужны доработки, плюс многое зависит от фотографии, с которой вам бы хотелось образ. Если образ весь черный, то программа плохо различает, где заканчивается кофта, начинаются брюки, обувь это или все-таки сумка".

Диана Боровинская, менеджер по продажам

Все используют чужые образы, а мне захотелось затестить свой - найдет ли. Тут просто no comment. Женщина в расцвете сил или беременная - это приложение точно смотрит на одежду, а не на внешность?

Жанетта Сабырова, офис-менеджер

Новая функция удобная, но найти реально похожую альтернативу вещам сложно, как это было в моем случае. Я пыталась найти нужный лук, но предлагаемые варианты были лишь отдаленно похожи.