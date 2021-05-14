Принс был не просто музыкантом. Он был новатором. То, за что сегодня нахваливают стилистов Гарри Стайлса и Эзры Миллера, Принс делал еще в 80-е. Макияж, завышенная талия, перчатки, кружева и блестки, высокие каблуки, кроп-топы – музыкант играл с феминностью и маскулинностью, умело сочетая их между собой. 27 мая косметический бренд Urban Decay представит коллекцию, посвященную легендарному певцу. Бренд вдохновился любовью Принса к экспериментам и макияжу и, конечно же, его творчеством.

Самобытность

В октябре 1981 Принс и The Revolution выступали на разогреве у Rolling Stones. На сцену певец вышел в вязаных чулках, черных бикини-плавках и прозрачном жакете. Толпа не приняла его образ: фанаты Rolling Stones не дали отыграть музыкантам и аккорда, начав выкрикивать гомофобные оскорбления, бросаясь пивными банками. Инцидент оказался травмирующим для артиста. Он покинул сцену и спешно улетел. Но после уговоров Мика Джаггера вернулся к той же публике через пару дней. Благосклоннее толпа не стала, но на этот раз Принс продолжил выступление. “Почему вы так плохо ко мне относитесь?”, – спросит Принц у толпы в конце выступления. Самобытность всегда была выбором с соответствующими последствиями, и этот инцидент стал показательным для молодого артиста.

Каблуки

Принс носил каблуки не только на сцене. Его рост составлял всего 160 см, но не этот факт стал причиной его выбора: Принс говорил, что носит каблуки, потому что они привлекают женщин. В его коллекции насчитывалось около 3000 пар обуви, большую часть из которых ему создал один из лучших сапожников Голливуда Andre No.1 . Принс подбирал обувь к каждому своему образу. Иногда для певца могли создать до 40 пар в месяц.

Assless pants

Принс не боялся оголять свое тело. Еще до популярности, которую ему принес Purple Rain, Принс неоднократно появлялся в довольно броских нарядах: леопардовые бикини в рамках тура Dirty Mind в 1981 году; черные, вместе с высокими чулками и рваной майкой в том же году в The Ritz в Нью-Йорке. Но наиболее эффектная демонстрация тела случилась на MTV VMA в 1991 году. Тогда Принс появился в желтом кружевном костюме. Наряд не вызывал никаких подозрений, пока певец не повернулся к залу спиной – тогда зрители обнаружили его оголенные ягодицы.

Purple Rain

Альбом и одноименная песня, а позже и фильм, принесшие популярность Принсу, стали культовыми. Благодаря их успеху, фиолетовый цвет закрепился за образом артиста. В 2017 Институт цвета Pantone присвоил одному из оттенков фиолетового название “Love Symbol # 2” . На это создателей вдохновил цвет рояля Yamaha, на котором играл Принс. "Love Symbol" – наименование непроизносимого символа, которым Принс заменил свое имя во время скандала с Warner Bros. Когда условия контракта с лейблом, по мнению певца, стали ограничивать его творческую независимость, он был вынужден отказаться от собственного имени. По истечении сроков, имя к певцу вернулось.

Аксессуары

Принс умел носить аксессуары. Трепетное отношение к деталям он перенял от родителей: мать артиста безупречно сочетала шляпки, перчатки и украшения, а отец дотошно подходил к выбору запонок колец и булавок для галстука. На фестивале iHeartRadio в 2012 году Принс появился в золотой “маске для сна”, а в 1994 он вышел на сцену нью-йоркского Radio City Hall в полицейской фуражке с кольчугой, полностью закрывающей его лицо. Дополнил образ микрофон в виде пистолета.

Боа

Когда Гарри Стайлс появился на церемонии Grammy в боа из перьев, количество поисковых запросов по словам “боа из перьев” возросло на 1500% . На выступлении в калифорнийском The Fabulous Forum в 1985 году Принс появился в эдвардианском костюме, поверх которого надел розовый перьевой боа. Отследить количественное влияние этого образа в то время было сложно, но ассоциация Принса и боа прочно закрепилась в культуре.

Макияж

Макияж Принс наносил самостоятельно. Зачесанные брови, растушеванные стрелки, подводка на нижнем веке, румяна и белая пудра на лице – макияж был важным элементом шоу Принса. Он часто менял прически: мог отращивать волосы месяцами, чтобы в один день их состричь. Андрогинность Принса наблюдалась и в предпочтениях в парфюме – он не боялся использовать женские духи.

Сегодня делать то, что делал Принс в 80-е значительно проще. У нас больше информации, мы слышим о толерантности и разнообразии из каждого угла. Принс повлиял на миллионы, показав, что деление на “М” и “Ж” лишено смысла. При этом он никогда не выглядел фриком. Это всегда было стильно, поскольку образ соответствовал его внутреннему содержанию.