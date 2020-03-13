Потребительский гид по украшениям: как выбирать камни, металл и форму

Мы уже рассказывали и про новые интересные марки украшений и тяжеловесов в мире ювелирных украшений. Все мы знаем, что бриллианты - это хорошо, а что самое популярное серебро - это 925 проба. Но вот в остальных вопросах до сих пор можно попасть впросак. Например, что все-таки лучше: платина или золото? Чем отличаются драгоценные камни от полудрагоценных? И что такое кристаллы? Все это мы решили объединить в одном материале, чтобы вы могли лучше ориентироваться в выборе украшений самых разных категорий, а в качестве эксперта выступила Диана Джанелли - геммолог и основательница магазина драгоценных камней Dzhanelli Shop.

Металлы и проба

Самые популярные благородные металлы, используемые для ювелирных изделий - это золото, серебро и платина. В основе бижутерии чаще всего можно встретить медицинскую сталь, никель и медь. Здесь стоит сразу сделать пометку: продавцы бижутерии могут ввести вас в заблуждение, рассказывая о так называемом напылении. Изделия из никеля или стали можно покрыть слоем драгоценного метала несколькими разными способами - накатыванием, погружением в расплав, опылением. В любом случае, этот верхний слой достаточно легко снять - он может либо стереться, либо поцарапаться, и дополнительная стоимость в этом случае будет неоправдана. Поэтому, если хочется приобрести недорогую бижутерию, лучше остановиться на обычной стали.

Другое дело, благородные металлы. При их выборе важно ориентироваться на пробу - число типа 925 или 585 показывает, какое количество весового содержания основного благородного металла находится в пробируемом сплаве. "Чем выше проба, тем дороже и ценнее будет изделие. Уважаемые ювелирные бренды используют пробы на золото не ниже 750 и на платину только 950. Металлы низкой пробы могут быть менее надежными и более хрупкими, если рассматривать их для изделий с драгоценными камнями" - рассказывает Диана. Например, для платины приняты пробы 850, 900, 950, т.е. в ювелирном украшении количество благородного металла будет 85-95%. Пробы золота: 500, 585, 750, т.е. в ювелирном украшении количество желтого золота будет 50-75%.

Чем отличается золото от платины

Еще один важный аспект, который стоит вынести отдельно - это отличие золота от платины, металла, который только набирает популярность. Мы все можем отличить золото от серебра, но в чем, например, отличие платины от белого золота? С золотом прочно связана история человечества: оно во все времена являлось мерилом ценности, источником богатств, поводом к войне. Платина никогда не вызывала особого интереса — до тех пор, пока не были установлены ее выдающиеся физико-химические свойства и не была определена принадлежность к группе драгоценных металлов. Основная характеристика платины - это ее чистота. Если в золотом сплаве, даже самом чистом, всегда можно найти примеси, то у платины процент содержания самого драгоценного металла всегда гораздо выше. Самые внимательные могли заметить в предыдущем абзаце, что проба платины гораздо выше чем у золота - 850-950. В ювелирном изделии всегда содержится много ювелирной платины поэтому изделия из нее дороже золотых.

"Еще в 18-19 веках во многих парюрах и тиарах российских императриц придворными ювелирами была использована платина, вместо серебра. Причина - ее гармоничное сочетание с бриллиантами, и в сравнении с серебром большая долговечность. Особенно это важно для крепления крупных камней, чтобы крапаны (лапы-держатели) не расшатались, и камни не выпали из оправы. Более того, срок службы украшений из платины не ограничен. Я всегда рекомендую использовать для украшений, которые планируется носить ежедневно - платину. Почему? Обручальное кольцо из белого золота может поменять цвет, ведь белый цвет металла достигается за счёт родия. Платина же может покрыться мелкими царапинками и потускнеть, но все решается профессиональной полировкой - и украшение снова выглядит новым" - выносит вердикт Диана.

Чем отличаются драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни

Сейчас особенно распространено деление камней на драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни. Несмотря на то, что эти термины активно употребляются среди потребителей, эта классификация очень условна. Например, полудрагоценные камни – название устаревшего термина, который не рекомендуется геммологами к употреблению (но до сих пор активно применяется в российской торговле и встречается в юридических документах). Изначально этот термин использовался для описания ювелирных камней, которые по каким-то причинам обычно "не дотягивали" до "драгоценного" уровня: были не такими редкими, красивыми или не достаточно прочными, и как следствие – не такими дорогими. В наши дни применение этого термина считается не корректным, поскольку приставка "полу-" дискредитирует камень в глазах потребителя, намекая на некоторую неполноценность ювелирных свойств и якобы его дешевизну. А ведь, например, такие камни из "полудрагоценного" списка, как красные шпинели, турмалины параиба или демантоиды, при высоком качестве могут иметь стоимость за карат значительно больше, чем у представителей из группы драгоценных камней.

"Я отдаю предпочтение редким камням, которые непросто встретить на нашем рынке. Редкость - один из главных критериев драгоценного камня, влияющий на стоимость. Например, уральский александрит с уникальным свойством смены цвета в зависимости от освещения всегда был страшной редкостью и стоил баснословных денег. За последний год цена за карат александрита выросла в несколько раз, что делает его привлекательным для инвестиций. Драгоценные опалы, состоящие из воды почти на 30% имеют невероятный цвет и очень ценятся ювелирами. Каждый радужный рисунок минерала - уникален, что делает каждое изделие единичным. Турмалин параиба добывается в единственном месте на Земле и от природы имеет невероятный неоновый голубой цвет, напоминающий океан. Он один из самых редких минералов на земле и его количество с каждым годом катастрофически уменьшается, что влияет на цену. Шпинель, которую когда-то путали с изумрудом, имеет богатую палитру и можно найти для себя идеальный вариант. Серая шпинель (чистого серого оттенка, без сиреневого подтона) сейчас считается модным камнем. Такой цвет в дефиците и очень дорог, но можно присмотреться к не менее прекрасной грозовой шпинели. В ней все оттенки летнего грозового неба. Самый дорогой цвет - яркий интенсивный розовый, который свободен от какого-либо вторичного оттенка, такого как серо, добывается в Махенге, Танзания. Эти камни - настоящая легенда и обладать даже небольшим экземпляром большая удача. Например, совсем недавно мне удалось подобрать для клиента прекрасный образец" - объясняет Диана Джанелли.

Поэтому сегодня при выборе камней очень важно рассматривать каждый камень отдельно и изучать его характеристики, из которых уже и складывается финальная стоимость. Одни из главных, помимо редкости, - это его прочность и красота (например, необычный рисунок или цвет, который может повлиять на финальную стоимость камня). Поэтому при подборке украшений или отдельных камней порой логичнее обратиться к эксперту, который сможет оценить отдельно взятый экземпляр. И ни в коем случае не подходить к выбору исключительно со стороны категорий "драгоценный" или "полудрагоценный". Например, поделочные камни как яшма, малахит или бирюза, также могут варьироваться по стоимости, в зависимости от своих особенностей.

А чем отличаются искусственно выращенные камни

Сегодня все чаще поднимается вопрос искусственно выращенных камней - например, бриллиантов или жемчуга. За производство так называемых этичных бриллиантов сегодня берутся и гиганты индустрии - например De Beers. Из-за того что оригинальных бриллиантов в мире остается все меньше, эксперты предсказывают, что в будущем на рынке будут представлены именно камни, выращенные в лабораторных условиях. Стоит сразу заметить, что они ничем не отличаются от "натуральных" - их показатели твердости, прозрачности и цвета остаются на высшем уровне. Та же история обстоит и с жемчугом. Природный жемчуг растет в естественных условиях. В раковину моллюска попадают песчинки, личинки или другие мелкие объекты. Внутри стенки раковины покрыты мантией моллюска, имеющей множество мелких нервных окончаний. Они моментально реагируют на посторонний "объект" и в качестве реакции живого организма выделяется вещество, которое есть ни что иное, как хорошо всем известный перламутр. Природный жемчуг растет очень долго, в то время как качественный культивированный жемчуг (то есть жемчуг, также выращенный в раковине моллюска, но при участии человека) может "созреть" в среднем за семь лет. Одни из самых больших плантаций находятся в Японском море, и сегодня уже на американском рынке 80% занимают именно культивированные камни. Есть еще искусственный жемчуг, который создается на фабрике и может быть сделан из любого материала вроде пластика, алебастра и стекла.

"По сути искусственный бриллиант своими свойствами и характеристиками не отличается от природного образца. Даже опытный эксперт не отличит качественный образец лабораторного бриллианта от природного без использования специальной аппаратуры. Я рекомендую носить только настоящие бриллианты. Почему? Минералы сотни тысяч лет назад создала природа, они покоились в недрах земли и разве не хочется прикоснуться к вечности?" - делится мнением Диана.

Как создать украшение самому

Хотя сегодняшний рынок украшений предоставляет огромный выбор, создать изделие самому также не составляет труда. В Казахстане уровень подготовки локальных ремесленников достаточно высок, поэтому тем, кто хочет уникальное кольцо или браслет нужно лишь освоить несколько простых правил. Во-первых, сразу сделать замеры с ювелиром, чтобы вещь идеально подходила по размеру. Затем, определиться с материалом и камнем. Зачастую, металл можно выбрать с помощью самого ювелира (обычно, они имеют связи с поставщиками металлов), а камень можно приобрести самому - например, в Алматы отдельно камни продает магазин Gran Gem. Затем, очень важно представить дизайн до мелочей, а для этого лучше освоить названия составных деталей изделия, чтобы иметь возможность объяснить ювелиру, что именно вы хотите - толщину, длину, посадку и многое другое. Лучше - подобрать наглядные примеры в виде фотографий.

"Это гарантированно интересный опыт и возможность поучаствовать в создании украшения для себя, где будешь хозяйкой положения. Можно выбрать все: от камня и металла до мельчайших деталей дизайна и контролировать этапы производства. К тому же, уникальное украшение, которое делаешь для себя точно не будет скучать в шкатулке. У проверенного ювелира можно заказать украшение с крупным редким камнем, который не найти в ювелирном магазине, по хорошей цене. Во время подбора камня можно ориентироваться на сам камень (размер, характеристики) или отталкиваться от бюджета" - подводит итог Диана.