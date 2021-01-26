Флис – лучший друг лыжников и всех, кто неравнодушен к походам, горам и зимним видам спорта. Ввиду того, что спортивный образ жизни – это главный тренд настоящего и будущего, даже самые далекие от спорта люди начинают знакомиться со спецодеждой. Итак, флис – самая теплая, комфортная и актуальная ткань зимы.

Флис — это синтетический трикотаж, сделанный из полиэстера и смеси других волокон. Впервые о ткани узнали в 1979 году. Идея её создания заключалась в поиске мягких аналогов шерстяных тканей с повышенной прочностью. Её удалось синтезировать с помощью полиэстера, но единственным недостатком была легкая воспламеняемость. После нескольких лет упорных исследований для флиса разработали специальную пропитку, благодаря которой ткань стала прочнее, легко держала тепло и "дышала". Поэтому флис в большинстве своем используют люди, чья деятельность связана с длительной физической нагрузкой. Ткань также хорошо отводит влагу, практически не изнашивается, не растягивается и не теряет внешнего вида даже после множества стирок. Но главный плюс состоит в том, что она не "продувается", что особенно важно для лыжников и других спортсменов – даже тонкая флисовая водолазка защитит тело от пронизывающего ветра.

Сегодня флис можно найти у множества брендов. Если душа просит классических спортивных вариантов, отправляться стоит в Uniqlo, North Face и Patagonia. Более яркие и экспериментальные варианты можно найти у стритвир-марок, например Remi Relief. Люксовые марки этот тренд вниманием также не обошли – стильные флисовые жилеты, пуловеры и рубашки можно найти у Comme des Garçons, Tom Ford и MSGM.