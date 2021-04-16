Почему сегодняшняя мода - это мем?

Дженнифер Лопес в зеленом платье Versace. Бьорк в платье лебедя. Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк в джинсовых костюмах. Рианна в платье-яичнице. Пэрис Хилтон в розовом плюшевом костюме. Канье Уэст и Лил Памп в квадратных надувных бомберах. Билли Портер в платье. Кейт Бланшетт на диване в Schiaparelli. Все эти образы стали культовыми – все помнят, как в них выглядели звезды. А все потому, что этим предметам одежды удалось стать мемами.

Еще два-три года мемом считалась смешная картинка в интернете. Сегодня это понятие включает в себя и трек, и видео, и кадр из фильма, и случайную фотографию, и даже застрявший в канале грузовой корабль. Что же такое мем? Первое определение мему еще в 1976 году дал популяризатор науки и эволюционный биолог Ричард Докинз, определив мем, как единицу культурной информации, не ограниченную одним определенным форматом. Интересно, что он вдохновлялся работой наших генов. Их систему "размножения" он назвал репликаторной, то есть, мемы могут размножать сами себя, при наличии хотя бы одного носителя. Они могут меняться, копироваться или тиражироваться, а также участвовать в борьбе за ресурсы – умы носителей-людей. Сегодня в социологии существует отдельная подветвь – меметика. Она изучает, как мемы рождаются, закрепляются в сознании и становятся виральными.

Исходя из описания, данного выше Докинзом, для мема важно победить в игре на выживание и размножиться среди большего числа носителей. Интернет дал мемам неограниченные возможности – им доступны сотни различных каналов, по которым они могут попасть к своим носителям. В первую очередь это соцсети, которые обеспечили мемам виральность. В целом, если бы сегодня нужно было взять за основу единственную метрику, по которой можно оценить состояние мема, ею была бы именно виральность. Причем, в ограниченном периоде времени.

Запуск ракеты на показе Chanel AW17

Причем тут мода? Индустрия, ранее полагавшаяся на тренды, как на основные формы распространения влияния, сегодня оказалась бессильна перед интернет-моментом, который влияет намного эффективнее любых искусственных попыток создать тренд. Если еще недавно с этим справлялись модные журналы и селебрити, то сегодня модным корпорациям приходится пускаться в авантюры разной степени сложности, чтобы обеспечить себе тот объем внимания, который сможет сделать вещь желанной и вывести ее из узкого круга знатоков в массовую аудиторию. Способов много – устроить показ с запуском ракеты, как это сделали Chanel, нанять нового звездного креативного директора, собрать показ только из моделей первого эшелона (как Fendi), сделать трибьют знаковой вещи 20-летней давности (как получилось у Versace) или удалить свои социальные сети и устроить показ в закрытом клубе в разгар карантина (Bottega Veneta). Есть и более классические способы – бесконечно инвестировать в таргетированную рекламу, выкупать посты инфлюенсеров всех масштабов, делать рассылку пледов модным журналистам и редакторам. Но, несмотря на все усилия, создать тот самый "момент" удается далеко не многим.

Все почему? Прелесть любого мема в том, что этот продукт цифровой эпохи, существует только за счет диджитала и остается абсолютно независимой живой единицей. Предсказать ее появление и траекторию движения невозможно. Путь мема напоминает хаотичное броуновское движение частиц, а виральность остается целиком и полностью непрограммируемой субстанцией. С этим растет ценность людей, способных определять виральность того или иного элемента информации на раннем этапе. Вполне возможно, что в будущем нам понадобятся мемологи.

Моде сегодня жизненно необходимо создавать мемы для того, чтобы оставаться релеватной (это запрос брендов, желающих оставаться на плаву). Этим в большей части обусловлена политика марок, которые на свои ключевые посты предпочитают ставить не столько дизайнеров, сколько визионеров, способных отследить, создать или хотя бы скопировать определенный культурный код, определяющий время. В этом контексте можно назвать Демну Гвасалия одним из гениальнейших умов современности (именно его Vetements стал прародителем мемной моды). Таким же визионером является Вирджил Абло (его недавнее изобретение – надувной жилет Louis Vuitton за 3400 евро – чистый мем), Канье Уэст (новая модель Yeezy – ни что иное, как дитя любви ластов и Crocs), Эди Слиман или Карл Лагерфельда (тут справедливости ради стоит заметить, что мемами стали не столько их работы, сколько их персоналии).

Balenciaga SS20 Louis Vuitton SS21 Louis Vuitton SS21 YEEZY FOAM RNNR “Moon Grey”

Можно поспорить, что определенные знаковые "моменты" для моды существовали с появления первой одежды – это и корсеты и подъюбники Марии-Антуанетты, и рясы монахов, и бисерные платья флэпперов, и миниюбка Мэри Куант, и смокинг Сен-Лорана. Все вышеперечисленное – предметы исторические. Что же отличает мемные предметы моды? Они не имеют никакого отношения ни к красоте, ни к элегантности, ни к истории дома, ни к функциональности, ни к актуальности, ни даже к концептуальности или идее (это ключевое отличие от тех же интеллектуальных концептуалистов вроде бельгийских или японских дизайнеров). Мемный предмет одежды – это чистая независимая единица, существующая исключительно в моменте и имеющая значение только здесь и сейчас.

Уродливое, бессмысленное, смешное, простое, красивое, блестящее, странное - мемным может стать любой момент моды - показ, рекламная кампания, фотография амбассадора на пресс-стене. Важно, что когда мы увидим, то необъяснимым образом поймем: это оно.