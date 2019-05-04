Почему плохой вкус – в моде? Рассказываем про эстетику кэмпа и китча

В понедельник наши Instagram-ленты заполнят наряды знаменитостей в самых необычных нарядах: 6 мая пройдет главное событие года в индустрии моды – бал Института костюма. В этом году его тема звучит так: "Кэмп: записки о моде". Хотя бал и посвящен моде, его заглавной темой всегда становится самый влиятельный социальный тренд. И в этом случае кэмп – стопроцентное попадание. Объясняем, почему.

Что такое "кэмп"?

Писательница и философ Сьюзен Зонтаг в своём эссе "Заметки о кэмпе" дает определение этому понятию: "Кэмп – это любовь к неестественному, искусственному и преувеличенному". Собственно, с этого эссе и закрепилось понимание кэмпа как культурного феномена. Гротескность, китч, тот самый "плохой вкус", которым долгое время маркировались вещи, говорившие о чрезмерности (богатства, желаний), составляют основу понятия "кэмп". В то же время, кэмп иронизирует над плохим вкусом, превращая это понятие в свою противоположность.

" Всё, что является кэмпом — люди и предметы — содержит значительный элемент искусственности. Ничто в природе не может быть кэмповым" , – пишет Сюзан Зонтаг

Почему он актуален?

В своём эссе писательница также приводила примеры кэмповых, по её мнению, вещей и людей – это светильники от Tiffany's, мода 20-х годов, певец Ла Лубо, балет "Лебединое озеро", оперы Беллини и многое другое. Сегодня мы тоже можем отыскать такие примеры. Это Дональд Трамп и его высказывания, это гипертрофированные формы Ким Кардашьян, которые стали новым эталоном красоты, это жажда лайков и желание показаться не тем, кто ты есть на самом деле. Всё это показалось бы писательнице очень кэмповым. "В такие моменты мода становится мощным инструментом, потому что она способна передавать сложные идеи о наших культурных ценностях, казалось бы, доступными способами", – говорит куратор Института костюма Эндрю Болтон.

Примеры из моды и музыки

Временем расцвета кэмпа можно считать 80-е – тогда на подиумах царствовали Mugler, Jean-Paul Gaultier, Claude Montana. Идеальная женщина того времени представлялась агрессивной самкой, воинственной, достигшей пика своей физической формы. Узкая талия, широкие плечи, намекающие на равенство с мужчинами, высокий каблук, гиперсексуализированные формы – в этом проявляется дуальность кэмпа как стиля. С одной стороны, он предполагает бесполость – поэтому часто он ассоциируется с драг-культурой, травестией. С другой стороны, это сексуальность, доведённая до абсолюта. Так, что половые различия становятся неочевидными. Самой значимой фигурой для кэмп-эстетики назван актер и телеведущий Ру Пол, главный популяризатор драг-культуры на сегодня.

"Кэмп – это бесконечная ирония. В принципе, именно он характеризует сегодняшний мир метамодерна, где ирония пронизывает каждый вид искусства".

Отца модной иронии Франко Москино успешно подменили Джереми Скотт, человек-феномен Канье Уэст – они всё чаще вызывают недоумение, нежели восхищение, и, конечно, Демна Гвасалия – дизайнер, переодевший завсегдатаев люксовых домов в худи с портретом Земфиры. Это люди, которые заслуживают места в зале музея. Но если говорить об актуальности (стоит признать, что влияние Демны Гвасалии в 2019 году значительно ослабло), то королём искусственности, иронии и чрезмерности несомненно станет Алессандро Микеле. Отрубленные головы, драконы-эмбрионы – не зря именно он назначен одним из сопредседателей бала наравне с Леди Гагой, Сереной Уильямс, Ру Полом и певцом Гарри Стайлсом.

А что будет на выставке?

Можно долго рассматривать фотографии знаменитостей на красной ковровой дорожке, но главной в Met Gala всё равно остаётся выставка. Группа кураторов, социологов и культурологов в течение года исследуют тематику по всем аспектам. Результатом ресерча в этом году станут 175 экспонатов, среди которых будут мужская и женская одежда, скульптуры, картины и скетчи. Выставка будет разделена на две части: первая – посвящена истории кэмпа как термина и понятия. Оказывается, его корни уходят к версальским временам, а уже во время Стоунволлских бунтов (пример этих бунтов часто приводится в качестве первого случая в истории, когда представители гей-сообщества оказали сопротивление узаконенной государством системе преследования геев) в 60-70-х годах этот термин обозначал тайный язык квир-комьюнити. Вторая часть будет посвящена современности и непосредственному влиянию на моду.

В чём сложность?

Впервые за многолетнюю историю бала кураторами была предложена достаточно сложная для восприятия тема. В предыдущие годы их подход был более прямолинейным – старый Голливуд, супермодели, Китай, технологии, Кристиан Диор, Александр Маккуин, Джанни Версаче, англомания, гранж и рок. В этих случаях визуальный образ встает перед глазами практически сразу. Кэмп – понятие многослойное, абстрактное и далеко не всем знакомое. Заключить его в рамки одного образа достаточно сложно – здесь нельзя сказать "оденься как Ру Пол". Говорят даже, что многие звезды уже отказались от приглашения на бал, исключительно из-за непонимания, в чём именно надо прийти на него одетым.

В то же время, кэмп – самая свободная для самовыражения тематика. Здесь нет ограничений. Ведь чрезмерность, искусственность и изобилие каждый понимает по-своему. Пожалуй, грядущие проходы по ковровой дорожке будут самыми интересными за последние годы.