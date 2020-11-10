Кожаный тотал-лук набирает популярность. Случилось это с подачи креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, представившего в своей дебютной коллекции сразу несколько кожаных вещей, которые удобно миксовать друг с другом (как, например, кожаные шорты и рубашку). Более того, он продолжил эксплуатировать кожаную тему и в последующих сезонах. Не обошлось без существенного влияния Hermès – сегодня марка считается самым популярной среди покупателей, и именно она стала первой, чьи продажи показали рост после карантинного кризиса. Бренд, специализирующийся на изделиях из кожи, сосредоточился на своих классических бестселлерах, что не могло не простимулировать новую волну интереса к коже - во всех ее проявлениях. Некоторые молодые марки успешно сделали себе имя на коже - например, Nour Hammour или Nanushka. Им успешно вторят такие бренды как Peter Do, Robert Wun.

Впрочем, не трендами едиными. Кожаные тотал-луки появляются из года в год - другой вопрос, что сегодня кожа стала не только одним из самых популярных материалов индустрии роскоши, но и новым полем для экспериментов. В индустрии моды на передовой стоит вопрос устойчивости, и все крупные конгломераты озабочены созданием материала, который был бы одинаково этичен и экологичен. Последние несколько лет ведутся дебаты по поводу эко-кожи, или проще говоря, кожзама. Социально ответственный и не загрязняющий природу кожзам остается своеобразным Граалем модной индустрии - его поиском занимаются абсолютно все, но успехов пока достигли немногие.

Первой широко используемой кожаной альтернативой был поливинилхлорид, или ПВХ. Его полюбили за относительную дешевизну, а также визуальное и тактильное сходство с коровьей кожей. Проблема в том, что Гринпис назвал ПВХ “самым вредным для окружающей среды из всех пластмасс”. На протяжении всего срока службы ПВХ выделяет токсичные пары, включая фталаты, диоксины (ВОЗ связал их с репродуктивными проблемами, проблемами развития и раком) и бисфенол. Люксовые бренды обычно не используют ПВХ в качестве заменителя кожи, но применяют в производстве виниловых сумок и обуви.

Благодаря своей нетоксичности и превосходной эластичности полиуретановая (PU) кожа (синтетический пластиковый полимер) стала более интересной опцией для индустрии моды. Ее использует как масс-маркет, так и бренды вроде Stella McCartney. Представители марки утверждают, что многие клиенты не могут отличить искусственную кожу от животной. Но оба эти варианта по-прежнему имеют в своей основе пластик и продолжают влиять на окружающую среду. Stella McCartney открыто признает, что синтетическая кожа не идеальна, поэтому сейчас ведутся разработки в области plant-based материалов. Одним из пионеров этого направления стала компания Modern Meadow’s Zoa, чей материал безвреден для окружающей среды, так как выращивается в лаборатории и может утилизироваться безотходно. Также по качеству он ничем не уступает натуральной коже. Другое дело, что подобная ткань может стоить гораздо дороже, чем классическая неэтичная кожа - например, наппа.

Так или иначе, большинство марок не планируют целиком исключать кожаные вещи из своих коллекций. Несмотря на рост sustainable-настроений, основной потребитель люксовых марок придерживается консервативных взглядов. Для большинства клиентов товары из кожи остаются одними из продуктов, чью стоимость они считают оправданной исключительно из-за качества материалов. Более того, большую часть плана продаж для крупных марок продолжают составлять аксессуары вроде сумок и портмоне, которые традиционно изготавливаются из кожи - жертвовать самым популярным продуктом решаются пока не все.

Но это не повод перестать присматриваться к одежде из кожи и кожзама - вариантов, действительно, масса. Это могут быть рубашки, пиджаки, бюстье, комбинезоны, юбки, дубленки, платья и даже водолазки. Выбирайте кожаный комплект это осенью и не прогадаете - ближайшие несколько сезонов этот материал никуда не денется с подиумов и страниц Инстаграма. Будет ли это натуральная кожа или кожзам - решать только вам.