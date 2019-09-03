Что понадобится осенью 2019: плиссированные юбки косого кроя

Мы уже рассказывали, что стоит брать на раннюю осень и как одеться в стиле героев новой картины Квентина Тарантино "Однажды...в Голливуде". Ещё одна важная вещь, которая сделает осень желанной, а повседневные луки интересными – плиссированная миди или макси юбка. Рассказываем, с чем её носить, чтобы было комфортно, тепло и стильно.

Плиссированная юбка – любовь модниц-интеллектуалок. Её включала в каждую свою коллекцию Фиби Файло, когда работала в Céline, её регулярно "выгуливает" Виктория Бэкхем, без неё трудно представить сестёр Олсен. Любовь к длинным плиссированным юбкам разделяют также новый креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, один из учеников Файло – Питер До и основатель бренда Rokh – Рох Хванг. К слову, в асимметричной плиссированной юбке авторства Питера До сегодня на обложке нового Indie Magazine появилась актриса Синтия Никсон.

Для удачного образа важно выбрать правильную юбку. Во-первых, лучше, если она будет асимметричной – длину каждый выбирает для себя сам. Рваный край, где длина варьируется от мини до макси, будет смелым, но оправданным решением, – он точно зацепит взгляд. Всё чаще можно увидеть варианты, как будто сшитые из двух разных видов ткани, – гранжевая интерпретация также будет актуальна. Плиссировка может быть мелкой или крупной, но интереснее всего смотрятся смешанные варианты. Если не боитесь косых взглядов – смело надевайте расклешенную асимметричную юбку вместе с брюками-клеш, которые в данном случае подойдут лучше всего. А для повседневных луков хорошо подойдут сапоги на невысоком каблуке и с широким голенищем, широкие пиджаки в тон юбке, водолазки, широкие, свободные джемперы и блузы. Если же дресс-код не позволяет даже малейших экспериментов, выбирайте однотонную шерстяную юбку в крупную складку длины миди – с мягким джемпером или водолазкой получится отличная классическая комбинация.