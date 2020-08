27 июля весь мир праздновал день рождения Пины Бауш - культового хореографа, иконы современного танца и женщины, бесконечно вдохновляющей творцов - от режиссеров до композиторов. Ее запросто можно назвать самым популярным хореографом ХХ века, но ее образ и наследие уже давно вышли за рамки танцевального мира. Наследие Пины ярко читается во многих отраслях искусства, и мода - одна из них.

Пина Бауш - уникальный случай в культуре. У нее практически нет ненавистников, что, в общем-то редкость для человека творческого. Будучи махиной современной хореографии, создательницей нового языка танца, она избежала ополчения, преследующего людей, оставивших свой след в истории. Вместо этого она стала музой и влюбила в себя людей, которые имеют весьма опосредованное отношение к миру танца. Одним из таких был режиссер Вим Вендерс. "Не знаю, что тогда произошло со мной. Я обнаружил себя, сидящим на краю стула и рыдающим как ребёнок. Я был полностью подчинён действу, разворачивающемуся на сцене, и ощущал, что стал свидетелем чего-то прекрасного" - писал он о ее постановке "Кафе Мюллер", которую он увидел в 1985 году в Венеции и после которой бесповоротно влюбился в Пину и ее творчество. Позже он создаст невероятно интимный и трогательный портрет Бауш в документальной картине "Пина".

Что покоряло зрителей и тех, кто далек от мира танца в Пине Бауш? Потому что сегодня ее имя известно далеко за пределами театров, а уникальный стиль вдохновляет художников по всему миру. Да, ее заслуги в мире танца можно перечислять бесконечно - она создала первые танцевальные оперы ("Орфей и Эвридика" 1975 года), имплементировала в свои произведения популярную музыку ('I'll do you in' 1974 года) и народные песнопения ('Come dance with me' 1977 года), а в 1975 году поставила то, что с тех пор стало ее знаковой работой: новая редакция "Весны священной" Игоря Стравинского. Что удивительно, сделала она это лишь на второй год работы хореографом - а для большинства это произведение Стравинского становится Эверестом в карьере, покорить который удается далеко не всем. Как и большинство талантливых визионеров, Пина многое воспринимала комплексно, поэтому визуальная эстетика для нее была неотделима от смыслового наполнения, а наполнение - от технической части.

Поэтому особенного внимания заслуживает визуальное обрамление ее спектаклей. Максимально простое, лаконичное, обнажающее, оно не пародировало жизнь (как это чаще всего случается с театральными костюмами) - оно переносило ее на сцену. Бауш черпала вдохновение с улицы: костюмы Tanztheater интересны тем, что они представляют танцоров обычными людьми – в платьях, костюмах и повседневной обуви, в отличие от исполнителей в традиционных трико и балетных туфлях. Одежду для выступлений придумывала Мариан Сито, которая взяла на себя эту роль в 1980 году. За время многолетнего сотрудничества Сито и Бауш начали говорить на одном и том же эстетическом языке. Костюмы, которые сопровождали подход Бауш к театру танца, требовали гибкости, как с точки зрения легкости движений, так и широты интерпретации. Одна из ее танцовщиц Джули Энн Станзак, вспоминала: "Ее исследование человека и его потребностей и желаний, их радостей и печалей, стремлений и желаний, того, что мы не всегда можем коснуться, но могли бы воспроизвести в движении или песне было одним из определяющих аспектов ее творчества". Для Бауш одежда, которую носили ее танцовщицы, играла гораздо более символическую роль, чем просто ткань на теле: она говорила и воплощала человеческие желания, глубоко укоренившиеся гендерные нормы и тайны нашего подсознания.

"Весна священная", Нью-Йорк, 2017 г. Фото: Стефани Бергер "Весна священная", Нью-Йорк, 2017 г. Фото: Стефани Бергер "Весна священная", Нью-Йорк, 2017 г. Фото: Стефани Бергер

В той же самой "Весне священной" не последнюю роль играли костюмы и антураж. Пина нарядила танцовщиков в тонкие полупрозрачные туники, усыпала сцену торфом и буквально довела артистов до физического изнеможения - даже на видеозаписи можно заметить капельки пота, разлетающиеся от разгоряченных тел и смешивающиеся с землей. "Спектакль на музыку Игоря Стравинского заложил основы для дальнейшего развития той формы танцевального спектакля, в которой движение рождается из внутреннего ощущения, а форма композиции определяется взаимодействием танца со сценографией. Главный внешний приём в "Весне" – сцена, полностью покрытая слоем земли. Танцовщицы, в телесного цвета полупрозрачных платьях на тончайших бретельках, по очереди появляются на сцене, медленным шагом ощупывая землю босыми ступнями. Постепенно темп движения нарастает, танцовщицы исполняют небольшие танцевальные комбинации – пластические лейтмотивы, которые будут разрабатываться на протяжении всего спектакля" - писала исследователь и историк современного танца Анастасия Глухова для Гете Института.

Такое мироощущение не могло не отразиться на том, как выглядела она сама. Кажется, она была бесконечно обнажена - самые простые ткани, волосы, завязанные в низкий пучок, "голое" лицо, брюки или пальто, не сковывающие движения. Аскетизм, доведенный до совершенства, раскрывал Пину как автора, художника, исследователя, одержимого человеческими эмоциями. Такой стиль - интеллектуальный архитектурный минимализм с слип-платьями, широкими пиджаками, мягкими бесформенными брюками-кюлотами, рубашками и кардиганами - невероятно популярен сегодня, но корни его, возможно, заложила именно Пина, сама того не желая. Для нее было важно, чтобы одежда служила телу и не скрывала ни малейшего движения. Сегодня мы интуитивно тянемся к этой эстетике, желая освободиться от наносного, чрезмерного и гипертрофированного.

Ее образ - чрезвычайно кинематографичный - любил Феллини, Альмодовар, Вендерс, и один из главных эстетов современного кинематографа Лука Гуаданиньо. Феллини снимал ее в своем фильме "И корабль плывет", Альмодовар делал реверанс ее постановке "Кафе "Мюллер" в картине "Поговори со мной". В ремейке "Суспирии" образ Матери, Мадам Бланк, которую исполнила Тильда Суинтон, отчетливо списан с образа Пины Бауш. Голое лицо, собранные в пучок седые волосы, свободные однотонные туники, а также сама атмосфера немецкого театра - все говорит о Пине. Даже сцена с танцем Volk отчетливо напоминает "Весну священную".

Невозможно представить Пину Бауш без сигареты - она курила бесконечно много всю свою жизнь. На некоторых архивных видеозаписях видно, как она закуривала одну сигарету за другой прямо на репетициях. Она никогда не жаловалась на здоровье, но в возрасте 68 лет ей неожиданно становится плохо, врачи диагностируют рак легких и она умирает через пять дней после этого.

Казалось бы, Пина - идеальный поп-культурный герой для мира моды. Но к удивлению, отсылки к ее творчеству и работам можно найти совсем у немногих дизайнеров. Так, в 1994 году Миучча Прада создала в сотрудничестве с Пиной Бауш сумочку - ее до сих пор можно найти на ресейл-платформах всего за 300 долларов. В 1998 году Йоджи Ямамото сделал показ, сценография которого напоминала "Весну священную" в редакции Бауш. Отдаленные отсылки и референсы к ее творчеству (впрочем, как и к творчеству Марты Грэм) можно найти в коллекции Dior, посвященной современному балету. Но назвать это отдельным оммажем Пине язык не повернется. С другой стороны, это означает, что фигура немецкого хореографа еще только будет открываться массовой популярной культуре - ведь феномен ее стиля неоспорим, а моде, кино и другим жанрам искусства всегда нужны четкие ориентиры и источники вдохновения.