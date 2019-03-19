Сумка на все случаи жизни: Fendi Peekaboo

Если бы у вас была возможность выбрать всего одну сумку – какой бы она была? Вероятнее всего, Fendi Peekaboo. В прошлом году эта модель отпраздновала юбилей – 10 лет. За этот сравнительно небольшой срок сумка успела заслужить любовь поклонников по всему миру.

Название Peekaboo следует из её необычной конструкции: сумка состоит из двух половинок, разделенных жесткой средней частью, и имеет поворотный замок с обеих сторон. У неё нет молнии, при желании сумку можно слегка приоткрыть – тогда будет видна перегородка (чаще всего именно её используют для украшения узорами и декорирования). Например, в 2014 году над дизайном сумки работала участница группы Young British Artists Трейси Эмин, а для празднования 50-летия Fendi в Японии бренд пригласил пятерых местных художников, чтобы они сделали свою вариацию Peekaboo. Так художник Фуюко Мацуи создал знаменитую monster peekaboo – сумку с зубками.

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Впервые её показали модели Аня Рубик и Лара Стоун на подиуме в 2009 году в Милане. В чём её уникальность? Классическая трапецевидная форма и удобная размерная сетка делают эту сумку универсальным аксессуаром. Она одинаково хорошо будет смотреться с классическими деловыми костюмами и платьями-футлярами (это на своём примере демонстрируют Амаль Клуни и Меган Маркл – одни из главных поклонниц сумки), так и с велосипедками, шортами, спортивными костюмами и вечерними мини (в таких образах регулярно появляются Джиджи Хадид, Рианна и Хайли Бибер). В то же время, на сумке нет бросающихся в глаза аксессуаров, а логотип можно разглядеть, только если пристально рассматривать гравировку на замке. Логомания сейчас в тренде, но именно Peekaboo будет актуальна долгие годы благодаря неброскому и минималистичному дизайну, оценить который сможет только знаток.

За 10 лет Peekaboo обзавелась многочисленными вариантами. Сейчас покупатели могут выбрать вид кожи (телячья, страусиная, наппа), размер (всего их четыре) и цвет. Также в ход идут многочисленные декоративные элементы – цветные ремни, брелоки, а также кастомизация.