Сентябрь в Алматы оказался на удивление холодным – привычного бабьего лета пока не видать. Обновлять гардероб многим из нас пришлось в экстренные сроки. Если вы только находитесь в этом процессе, обратите внимание на резиновые сапоги duck boots – самая осенняя обувь сезона в 2020 году принимает новые формы.

Duck boots – это "дитя любви" резиновых сапог и кожаных ботинок, в народе их часто называют "лягушки". Такой необычный симбиоз возник ещё в XIX веке, и поблагодарить за это стоит моду на охоту: именно охотники на уток часто преодолевали большие расстояния по болотной и пересеченной местности, а потому нуждались в комфортной обуви, способной вынести любые условия. Идея создания таких ботинок принадлежит одному из главных Леону Леонвуду Бину. В 1912 году он открыл компанию L.L.Bean и запустил производство hunting shoes – с прорезиненной нижней и выполненной из натуральной кожи верхней частями.

В отличие от классических резиновых сапог (наиболее традиционный их вид можно найти у старинного британского бренда Hunters) и более привычных нашему взгляду калош, duck boots можно назвать действительно элегантной альтернативой. Они повторяют форму стопы и по изящности не уступают более привычным моделям челси (назвать их "челси" можно хотя бы из-за эластичной вставки). Для duck boots характерна высота на уровне щиколотки, но некоторые модели напоминают обычные сапоги – за исключением того, что голенище сделано не из резины, что удобно, так как тканевая часть не сковывает движений. Например, эта модель появилась в коллекции Dior, посвященной Катрин Диор – младшей сестре модельера, активной участнице французского Сопротивления, которая пережила ужасы войны и концентрационного лагеря. После войны Катрин занималась цветоводством и была единственной цветочницей на знаменитом рынке Парижа – Les Halles. По словам Марии Грации Кьюри, ей было важно сделать максимально удобную и стильную обувь, которая бы отражала бунтарский дух Катрин и ее деятельность.

Резиновые сапоги отлично будут смотреться с нестрогими брюками и юбками из жесткой ткани, например шерсти, парусины, холщевки или кожи, а также высокими носками. Лучшим вариантом для вдохновения всегда будут образы британской аристократии, отправляющейся на охоту или вечерний моцион.