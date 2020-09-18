Объект желания: грилзы

Не рэперами едиными: человечество придумало украшать зубы еще три тысячи лет назад. Этруски декорировали челюсть золотой проволокой, а племена майя делали в зубах крошечные отверстия, куда помещали декоративные камни. В 80-х годах эти традиции вернутся к нам как главная прерогатива темнокожих музыкантов, и не только их: с грилзами появляются Ким Кардашьян, Рианна и Мадонна.

В XX веке золотые зубы становятся популярны в Советском Союзе. Золото было удобно использовать для стоматологических манипуляций, но позже стало показателем статуса. Правда после падения железного занавеса это стало признаком дурного вкуса. Совсем другая ситуация происходила в среде бедной темнокожей молодежи в Америке. Из вынужденной меры жителей гетто грилзы превратились в атрибут хип-хоп-культуры.

Сегодня техника украшений для зубов сильно эволюционировала - теперь есть съемные и не постоянные грилзы (как, например, у FKA Twigs). Первые может изготовить просто ювелир из слепка зубов (но говорить с ними будет тяжеловато) - можно будет поставить их либо на целую челюсть, либо только на несколько зубов. В любом случае, подобные конструкции помешают дикции. Если есть желание украсить ротовую полость навсегда, надо идти к стоматологу, и в какой-то степени это будет напоминать установку виниров. Зубы будут обтачиваться (чтобы конструкция не мешала прикусу), а после метал будет фиксироваться. Съемные грилзы нельзя носить более трех часов в день - иначе они могут вызвать смещение собственных зубов. Кроме того, наличие металлов во рту может вызвать гальванизм, что чревато появлением солоноватого привкуса во рту.

Если же наличие металла в ротовой полости смущает, всегда можно попробовать цветные лаки для зубов. Это относительное недавнее изобретение появилось сначала у детских стоматологов, а потом к новинке присмотрелись и взрослые. В отличие от грилзов, лаки для зубов даже полезны - они защищают зуб, а также насыщают его фтором. Единственная проблема - наносить его вручную не советуется, все должно происходить в кресле стоматолога. Лак имеет определенный химический состав, который может вызвать микроожог десны.

Сегодня грилзы можно купить у множества производителей в Европе и России - но фишка в том, что с производителями надо встречаться лично, чтобы снять слепок. Сейчас придумали выход. За несколько тысяч тенге слепок можно сделать в каждой стоматологии, а после отправить его по почте. В целом, казахстанские ювелиры тоже могут изготовить грилзы - например, тот же Дулат Ашимов, мастер по серебру.