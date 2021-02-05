Объект желания: гигантские серьги как на показе Fendi

Недавно мы рассказывали о самых интересных показах недели моды – среди них хэдлайнером, конечно, был первый кутюрный показ Кима Джонса для Fendi. Кастинг, сет-дизайн и сторителлинг вызвали шквал аплодисментов со стороны критиков, журналистов и фолловеров, но сама одежда осталась немного "за бортом". Многие сочли дебют неубедительным. Гораздо выше критики оценили украшения, которые, что называется, 'stole the show' – венки, длинные серьги, плавно перетекающие в ожерелья, колье и подвески. Автором украшений стала Дельфина Делеттре – наследница империи Fendi.

Дельфина Делеттре родом из семьи Фенди, но вместо того, чтобы идти по стопам родителей-меховщиков, она создала собственную марку украшений из жемчуга, рубинов, керамики, стекла, цветной резины и тосканского мрамора. Дельфина вдохновляется готикой и сюрреализмом, придумывая украшения в виде животных, насекомых, частей тела, абстрактных предметов и геометрических фигур. Её работы всё чаще сравнивают с работами другого известного итальянского дизайнера-сюрреалиста – Эльзы Скиапарелли.

Девушка не получила специального ювелирного образования, но три раза стажировалась в ателье Chanel в Париже. По её словам, эта работа во многом определила её взгляд на ювелирные украшения, напоминающие произведения искусства, которые можно носить в обычной жизни. "Мне с детства нравилась сама идея, как одно украшение способно изменить женский наряд. Я помню, как мама надевала один браслет Bulgari – и её образ становился величественным. Это завораживало меня. Меня вдохновляют образы Тима Бертона и работы анатомиста эпохи Ренессанса Андреаса Везалия, а губы, отсылающие к работам Дали и Эльзы Скиапарелли, думаю, говорят сами за себя", – отмечала она в интервью.

Одним из отличительных образов коллекции стали серьги гипертрофированного размера, которые опускались гораздо ниже линии подбородка, становясь частью одежды или даже продолжая линию колье. В ближайшее время достать эти украшения будет сложно, но мы решили подобрать аналоги огромных серег, которые стоит выгулять с наступлением тепла. Почему тепла? Лучше всего они будут смотреться с большим вырезом горловины, оголяющим ключицы и шею.